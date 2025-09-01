Яркая актриса неожиданно покинула этот мир в возрасте 38 лет

Мир кино и телевидения понес тяжелую утрату. Ушла актриса, чьи роли в культовых сериалах оставили неизгладимый след в сердцах зрителей. Ее талант, обаяние и преданность искусству сделали ее одной из самых любимых фигур на экране, а стойкость в борьбе с тяжелой болезнью вдохновила многих. Звезда покинула этот мир 31 августа 2025 года в возрасте 38 лет.

Начало карьеры и успех

Творческий путь Прии Маратхе начался с дебюта в сериале на маратхи "Я Сукхано Я", который стал отправной точкой ее карьеры. Позже она снялась в других проектах на маратхи, включая "Чар Дивас Сасуче". Переход на хинди-телевидение ознаменовался ролью Видьи Бали в сериале "Касамх Се". Ее участие в "Comedy Circus" показало комедийный талант, а роль Варши в "Павитра Ришта" принесла ей широкую известность. Актриса также появилась в "Баде Ачхе Лагте Хаин" в роли Джоти Малхотра и в 2017 году сыграла злодейку Бхавани Ратход в "Саатх Нибхаана Саатхия".

Ключевые роли

Прия Маратхе прославилась умением воплощать разнообразные образы, от драматических до отрицательных персонажей. Ее работы отличались глубиной и эмоциональностью. Вот некоторые из наиболее значимых ролей.

Варша в "Павитра Ришта" — роль, ставшая культовой;

Павани Адхикари в "Я Сукхано Я" — дебют, заложивший фундамент успеха;

Прия Мохите в "Ту Титхе Ми" — яркий отрицательный персонаж;

Моника Камат в "Тузеч Ми Гит Гаат Аахе" — одна из последних ролей;

Бхавани Ратход в "Саатх Нибхаана Саатхия" — сложный и запоминающийся образ.

Личная жизнь и борьба с болезнью

В 2012 году Прия Маратхе вышла замуж за актера Шантану Моге, сына известного актера Шриканта Моге. Их знакомство произошло через общего друга, а свадьба была скромной, в кругу близких. Шантану часто называл Прию своим лучшим другом. Детей у пары не было. Последние два года жизни актриса боролась с раком, продолжая работать с перерывами на лечение. Ее последней работой стал сериал на маратхи "Ту Бхеташи Навьяне" в 2024 году.

Воспоминания коллег

Коллеги и близкие тепло отзывались о Прии Маратхе. Двоюродный брат, актер Субодх Бхаве, назвал ее великой актрисой и настоящим бойцом, отметив ее трудолюбие. Уша Надкарни, коллега по "Павитра Ришта", вспоминала ее как добрую и веселую девушку. Анураг Шарма, сыгравший ее экранного мужа, выразил шок от ее ухода, подчеркнув ее талант и душевность. Свати Ананд, исполнившая роль ее экранной матери в "Касамх Се", отметила решимость Прии бороться с болезнью.

Наследие

Уход Прии Маратхе стал невосполнимой потерей для индийского телевидения. Ее роли, профессионализм и стойкость в борьбе с болезнью останутся в памяти зрителей и коллег. Творчество актрисы продолжает вдохновлять, а ее жизнь служит примером силы духа и любви к искусству.