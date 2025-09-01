Долго молчавшая Аллегрова обратилась к людям Тесты Ушел из жизни муж Плисецкой Игры Сонник

Воскресенье 31 августа

00:21Трагически ушел из жизни всемирно известный музыкант – невосполнимая потеря для искусства
Трагически ушел из жизни всемирно известный музыкант – невосполнимая потеря для искусства

155

Немецкий эмбиент-музыкант Маттиас Грассов ушел из жизни в возрасте 62 лет.

Исполнитель оставил после себя значительное наследие в мире музыки. Его творчество, наполненное атмосферой и глубокими эмоциями, сделало его известным как одного из самых ярких представителей эмбиент-музыки.

Биография

Маттиас Грассов родился 9 мая 1963 года в Гессене, Германия. С раннего возраста он проявлял интерес к музыке:

• В 1970-х годах играл на гитаре и ударных.

• В начале 1980-х годов полностью переключился на синтезаторы, что стало поворотным моментом в его карьере.

Грассов стал известен благодаря своему уникальному стилю, который сочетал медитативные и эмоциональные элементы. Его музыка часто вызывала у слушателей глубокие чувства самоанализа и духовного поиска.

Обстоятельства трагедии

Трагедия произошла во время заплыва по Рейну, недалеко от Висбадена. По предварительным данным, Грассов прыгнул в воду, и его сразу унесло сильным течением. Спасательные службы, включая пожарную службу и водную полицию, начали масштабные поиски:

• Поисковые работы длились несколько часов.

• Музыканта удалось найти и извлечь из воды только в районе Обервезеля, в шести километрах от места инцидента.

Творческий путь

С конца 80-х годов Маттиас Грассов сосредоточился на создании синтезаторных дронов и исследовании различных форм обертоновой музыки. Его творчество отличалось уникальным подходом к звуку:

• Использование разнообразных инструментов: голос, тамбуры, цитры, флейты, гитары и поющие чаши.

• Создание самодельных инструментов, что добавляло оригинальности его произведениям.

Грассова называли "королем дроун-эмбиента" и "одним из ведущих деятелей сакральной космической музыки". Его музыка побуждала слушателей замедляться и соединяться с собственным внутренним "я". Сам музыкант описывал свои произведения как "алхимию третьего уха", что подчеркивало его стремление к созданию глубоко эмоционального и трансцендентного опыта.

Наследие

Творчество Маттиаса Грассова оставило неизгладимый след в мире эмбиент-музыки. Его работы вдохновили множество артистов и слушателей, которые искали утешение и понимание через музыку. Несмотря на его уход, музыка Грассова продолжит жить и вдохновлять будущие поколения.

1 сентября 2025, 00:21
Фото: Freepik
RG.ru✓ Надежный источник

