Что нельзя делать 1 сентября в Феклу Свекольницу – традиции и приметы

Долго молчавшая Аллегрова обратилась к людям Тесты Ушел из жизни муж Плисецкой Игры Сонник

Топ новостей недели

"Наши Мальдивы": этот райский пляж в России почти пуст, а вода как в тропиках"Наши Мальдивы": этот райский пляж в России почти пуст, а вода как в тропиках Омар Хайям призвал отказаться от одной мечты к 50 годам – тогда жизнь пройдет счастливо Омар Хайям призвал отказаться от одной мечты к 50 годам – тогда жизнь пройдет счастливо Живущий в США пасынок Джигарханяна рассказал об истинном отношении американцев к русским Живущий в США пасынок Джигарханяна рассказал об истинном отношении американцев к русским Не употребляла всего месяц: пережившая развод 42-летняя Алсу больше не "в завязке"Не употребляла всего месяц: пережившая развод 42-летняя Алсу больше не "в завязке"

Лента новостей

Понедельник 1 сентября

03:37Что нельзя делать 1 сентября в Феклу Свекольницу – традиции и приметы 00:21Трагически ушел из жизни всемирно известный музыкант – невосполнимая потеря для искусства 16:53Как организовать хранение банок с заготовками в небольшой квартире – простые и рабочие советы 13:29С 1 сентября вступают в силу изменения в законах для владельцев квартир и дач – что важно знать 10:30Гибель мужа и роман с известным режиссером: исповедь главной киноцыганки страны Светлана Томы 10:04Не стало известного русского художника – россияне оплакивают выдающегося живописца 06:42После этих слов Омара Хайяма вы передумаете жаловаться на жизнь – слова, которые приободрят в любой ситуации 03:09"Отчаянные домохозяйки" снова в моде: 5 книг, которые подошли бы для чтения главным героиням 00:30Что нельзя делать 31 августа в день Флора и Лавра – народные приметы и именинники 16:28Как стирать кухонные полотенца так, чтобы они оставались мягкими и нежными – проверенные средства 13:42Ушла из жизни звезда всемирно известных фильмов – зрители потрясены утратой 12:23Что посмотреть на BRICS+ Fashion Summit: топ-7 активностей и лайфхаки гостя 11:21"Растолкал острыми локоточками": Юрий Антонов раскрыл тайну попадания Shaman на эстраду 10:34Как повторить популярные дорогие блюда из ресторанов дома в бюджетном варианте 06:32Омар Хайям объяснил, почему лучше жить в уединении – прислушайтесь к его словам 03:16Что нельзя делать 30 августа в день Мирона Ветрогона – именины, обычаи и история праздника 00:04Лучшие осенние фильмы для идеального домашнего вечера – эти шедевры можно пересматривать каждый год 15:40Третья жена Цекало требует алименты, пока он продвигает новую супругу в кино 14:42Прощай, кумир миллионов: в реанимации скончался певец и режиссер Игорь Николаев 14:17Мир шахмат скорбит: ушел заслуженный тренер России и СССР 13:27Скрытая угроза в полости рта: как бактерии провоцируют инфаркт 12:36"Выдающаяся балерина": Щедрин и Плисецкая успели подарить Волочковой свой балет 12:29Первая глобальная катастрофа: ученые нашли то, что вызвало эпидемию 12:28Джордж Клуни попал в инцидент на ковровой дорожке 82-го Венецианского кинофестиваля 11:38 Концерт мечты превратился в кошмар: почему зрители требуют деньги за выступление Кадышевой в Москве 11:34Композитор Родион Щедрин перед смертью отдал шикарную квартиру на Тверской чужим людям 11:18С 1 сентября вступают в силу изменения законов для водителей — что нужно знать 11:007 громких кинопремьер 2025 года, которые выходят на экраны 10:53Звезда "Папиных дочек" в долгах: что случилось с Михаилом Казаковым? 10:12Эти продукты, по словам ученых, нарушают работу печени 09:54Константин Цзю и Денис Лебедев проведут открытую тренировку по боксу в парке ЮЗАО 09:42Ушел из жизни муж Майи Плисецкой – гениальный российский композитор, чья музыка покорила мир 09:35Похорон и могилы не будет: Родион Щедрин перед смертью распорядился своим телом 09:23В новом корпусе детской больницы святого Владимира пройдут дни открытых дверей 08:39Ушел из жизни Герой России, спасавший заложников в Беслане 06:48Какие требования к качеству школьной формы вступили в силу в 2025 году 03:26Что нельзя делать 29 августа в Ореховый спас – смысл праздника, традиции и приметы 00:35Омар Хайям рассказал, как перестать грустить – этот секрет вернет вам радость жизни 17:55Жизнь Голливудской звезды из фильма Список Шиндлера оборвалась слишком рано 17:18Почему четверть россиян могут остаться без кредитов в 2026 году? 15:44Собираем тренажерный зал дома – 3 простых шага к здоровому образу жизни 15:29Иван Жидков: от ролей героя-любовника до сложных семейных драм 14:59"Примадонной себя не считаю": как живет 88-летняя актриса Светлана Немоляева 13:34Ушел из жизни великий актер – мир кино оплакивает уникальный самородок 12:30Адвокат прокомментировал драку студентов юрфака в Москве 12:21Павел Прилучный обратился к беременной Агате Муцениеце после ее свадьбы 12:15Эта страна лидирует по числу трагичных селфи: где кадр может стоить жизни? 11:48Ушел из жизни брат легенды французского кино: трагедия семьи, изменившей кинематограф 11:05Топ самых интересных и бюджетных направлений для путешествия в бархатный сезон – продлеваем лето 10:53Скоропостижно ушел из жизни прославленный музыкант
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Что нельзя делать 1 сентября в Феклу Свекольницу – традиции и приметы

Что нельзя делать 1 сентября в Феклу Свекольницу – традиции и приметы
172

1 сентября – это не только начало осени, но и день памяти мученика Андрея Стратилата Таврийского.

В народном календаре этот день известен как Фекла-свекольница. С ним связано множество примет и обычаев, которые наши предки соблюдали, чтобы избежать неприятностей и сохранить благополучие в доме.

Запреты на 1 сентября: что нельзя делать

Согласно народным поверьям, 1 сентября следует избегать определенных действий, чтобы не навлечь беду. Вот основные запреты:

1. Не уезжайте далеко от дома

Считается, что в этот день, находясь вдали от семьи, можно столкнуться с различными неприятностями. Если поездка неизбежна, возьмите с собой оберег или икону.

2. Не начинайте ремонт

Ремонт в доме или обновление одежды в этот день не принесет удачи. Вы потратите много сил, но результат может вас разочаровать.

3. Не поддавайтесь панике

Если что-то пойдет не так, старайтесь сохранять спокойствие. Нервозность только усугубит ситуацию.

4. Избегайте негативных мыслей

Не вспоминайте о грустном и не стройте пессимистичных прогнозов. Плохие мысли могут привлечь новые беды.

5. Не укладывайте гостей в супружескую постель

Это может привести к тому, что хозяева будут испытывать бессонницу и головную боль.

6. Не оставляйте детей под присмотром дальних родственников

Лучше, чтобы за малышами следили только родители.

7. Не смотрите на огонь

Это может негативно сказаться на зрении. Также избегайте долгого созерцания своего отражения в зеркале.

8. Не говорите о своих финансовых проблемах

Болтливость может привести к финансовым трудностям.

9. Не занимайте и не возвращайте долги

Это действие может повлечь за собой нужду на целый год.

Что можно делать 1 сентября

Несмотря на строгие запреты, есть и положительные действия, которые можно совершать в этот день:

• Уборка дома

1 сентября — отличное время для наведения порядка. Уберите лишние вещи и освободите пространство для нового.

• Участие в сборе урожая

В этот день крестьяне начинали собирать свеклу, которая использовалась как в кулинарии, так и в медицине.

• Празднование

Ранее 1 сентября отмечали как Новый год, накрывали столы и устраивали гулянья с друзьями и семьей.

Приметы на 1 сентября

Наши предки также обращали внимание на погоду в этот день, полагая, что она предсказывает осень:

• Южный ветер — хороший знак, обещающий богатый урожай овса.

• Дождь с утра — сигнал к тому, что стоит отправиться в лес за грибами.

• Гром поздно вечером — предвестие суровой зимы.

• Радуга на небе — к теплому декабрю и ранней весне.

• Облачная погода без осадков — к мокрой осени.

Именинники 1 сентября

В этот день именины отмечают Фекла, Андрей, Николай и Тимофей. Это также повод для поздравлений и добрых пожеланий для всех именинников.

Шоу-бизнес в Telegram

1 сентября 2025, 03:37
Фото: Freepik
Дни.ру✓ Надежный источник

Трагически ушел из жизни всемирно известный музыкант – невосполнимая потеря для искусства

Трагически ушел из жизни всемирно известный музыкант – невосполнимая потеря для искусства
Немецкий эмбиент-музыкант Маттиас Грассов ушел из жизни в возрасте 62 лет. Исполнитель оставил после себя значительное наследие в мире музыки.

Как организовать хранение банок с заготовками в небольшой квартире – простые и рабочие советы

Как организовать хранение банок с заготовками в небольшой квартире – простые и рабочие советы
Хранение банок с заготовками в небольшой квартире может стать настоящим вызовом. Однако, с помощью современных решений и немного креативности, можно организовать удобное и компактное хранение. 1.

С 1 сентября вступают в силу изменения в законах для владельцев квартир и дач – что важно знать

С 1 сентября вступают в силу изменения в законах для владельцев квартир и дач – что важно знать
С 1 сентября вступают в силу важные изменения в законодательстве, касающиеся владельцев квартир и дач. Эти нововведения затрагивают различные аспекты управления недвижимостью и земельным хозяйством. 1.

Гибель мужа и роман с известным режиссером: исповедь главной киноцыганки страны Светлана Томы

Гибель мужа и роман с известным режиссером: исповедь главной киноцыганки страны Светлана Томы
В фильмографии Светланы Томы больше 50 работ, но большинству зрителей она известна по роли цыганки Рады в фильме Эмиля Лотяну "Табор уходит в небо". С этим режиссером ее связывала не только работа, но и главная в жизни любовь. Все тайны своей личной жизни актриса раскрыла корреспонденту "Дни.ру" на кинофестивале Ferrum, который в эти дни проходит в городе-курорте Железноводске. Светлана Андреевна, у вас было два официальных и один гражданский брак.

Не стало известного русского художника – россияне оплакивают выдающегося живописца

Не стало известного русского художника – россияне оплакивают выдающегося живописца
В Челябинской области ушел из жизни талантливый художник Мурат Халимов. Эта печальная новость была озвучена в официальном сообщении городского управления культуры, вызвавшем волну скорби среди коллег, учеников и любителей искусства. Творческое наследие Мурата Халимова Мурат Маркленович Халимов был выдающимся живописцем, чье творчество оставило глубокий след в мире искусства.

Выбор читателей

30/08Сбт"Растолкал острыми локоточками": Юрий Антонов раскрыл тайну попадания Shaman на эстраду 31/08ВскГибель мужа и роман с известным режиссером: исповедь главной киноцыганки страны Светлана Томы 30/08СбтУшла из жизни звезда всемирно известных фильмов – зрители потрясены утратой 30/08СбтОмар Хайям объяснил, почему лучше жить в уединении – прислушайтесь к его словам 31/08ВскПосле этих слов Омара Хайяма вы передумаете жаловаться на жизнь – слова, которые приободрят в любой ситуации 31/08ВскС 1 сентября вступают в силу изменения в законах для владельцев квартир и дач – что важно знать