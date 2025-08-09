Царствие небесное: актер Иван Краско скончался перед юбилеем из-за рака и инсульта

23 сентября Ивану Краско исполнился бы 95 лет. Он готовился к юбилею, но у судьбы были иные планы – сердце артиста остановилось...

Несколько дней назад известный актер попал в больницу в тяжелом состоянии. "Он не ест сам, не пьет — все через зонд. Врачи решают, но оперировать опасно — он не выдержит наркоз, сами понимаете, возраст", – рассказывал тогда журналистам продюсер и директор звезды советских фильмов "Балтийское небо" и "Сержант милиции" Вячеслав Смородинов.

ПРОБЛЕМЫ СО ЗДОРОВЬЕМ

Легенду советского кино и театра перевели в реанимацию 6 августа после резкого ухудшения самочувствия – у него отказали рука и нога. Врачи не давали никаких прогнозов но было понятно: ситуация очень тяжелая. Вообще, проблемы со здоровьем в последние годы все чаще беспокоили актера. В 1999-м он перенес первый инфаркт. Второй инфаркт у актера произошел, когда он пробовался на роль в сериале "Бандитский Петербург". Осенью 2020-го в легкой форме переболел коронавирусом, через год был года госпитализирован с микроинсультом. В феврале 2022 года Иван Краско снова попал в больницу для прохождения дальнейшей реабилитации после инсульта. Кроме того, медики у него обнаружили "деструкцию стекловидного тела (прозрачная желеобразная ткань, которая заполняет полость глаза) и возрастную атрофическую рубцовую стадию". В прошлом году Иван Иванович потерял равновесие и упал на свой кардиостимулятор во время удара по мячу, открывая актерский футбольный турнир. Помимо четырех инсультов, его добивал и рак желудочно-кишечного тракта. Все это в конечном итоге и стало причиной смерти артиста.

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

"Хоть волосьев я лишен, // А жениться я должон! // Шах персидский тоже лысый, // А имеет сорок жен! // Я ж хочу всего одну // Завести себе жену! Н// ешто я в интимном смысле И одну не потяну?", – говорил Царь в сказке Леонида Филатова "Про Федота-стрельца, удалого молодца". И эти слова могли бы описать интимную жизнь престарелого актера в последние годы жизни. Он был женат четыре раза. Третья его супруга – художник по костюмам Наталья Вяль – была младше на 47 лет. Но это не помешало им прожить в браке десять лет и родить двоих сыновей. А вот четвертая жена Наталья Шевель была младше Краско уже на целых 60 лет. Они прожили вместе 3 года и развелись в 2015 году. В итоге артист умер фактически одиноким человеком.

ДАТА И МЕСТО ПОХОРОН

По православной традиции, хоронят на третий день после кончины человека. Но в случае с Краско потребуется больше дней для подготовки. Дата прощания с артистом сериалов "Литейный-7", "Улицы разбитых фонарей", "Убойная сила" пока не определена. Скорее всего, они состоятся в середине будущей недели на престижном Смоленском кладбище Санкт-Петербурга. Там похоронены Эдуард Хиль, Людмила Сенчина, жена футболиста Вячеслава Малафеева Марина...