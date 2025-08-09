Царствие небесное: актер Иван Краско скончался перед юбилеем из-за рака и инсульта

Агурбаш перенесла дату свадьбы Тесты Мокрая Бузова восхитила зрителей Игры Сонник

Суббота 9 августа

13:08Тест: угадайте советские фильмы по кадру с героями в трамвае 12:31Царствие небесное: актер Иван Краско скончался перед юбилеем из-за рака и инсульта 10:36Ушел из жизни знаковый советский режиссер – еще одна тяжелая утрата для мира кино 06:17Что нельзя делать 9 августа, в день Пантелеймона, чтобы не поругаться с родными 03:54Топ-8 морей России для любителей путешествий: куда поехать в одиночку и с компанией 00:14Не выбрасывайте старую джинсовую куртку: 7 гениальных идей для ее второй жизни, которые преобразят ваш дом 20:04Омар Хайям назвал 4 навыка, которые обеспечат успех в любом деле – возьмите на заметку 17:20Мир прощается с футболистом, покорившим сердца миллионов болельщиков 17:08Павел Деревянко и Зоя Фуць сыграли свадьбу на Барвихе – история отношений звезд 16:158 августа москвичи несут цветы на Пушкинскую площадь 16:02Уход культового композитора стал ударом для всего мира – люди оплакивают уникального творца 15:20Танцор Сергей Филин рассекретил живущего в Испании взрослого сына 15:17Тест: Продолжите фразу и проверьте знания о фильме "Пираты XX века" 14:53Тест: Как хорошо вы помните фильм "Афоня" 14:47Вы убиваете батарею своего смартфона каждый день: главная ошибка при зарядке, которую совершают 9 из 10 человек 13:47"Сделано на века": вот почему советская мясорубка до сих пор работает лучше современных (дело не только в металле) 13:33Смена Пугачевой, Билану и Криду: "Новая волна" в Казани открывает новых звезд 13:15В Балашихе работает уникальный центр подготовки контрактников 12:24Запах "бедности" исчезнет навсегда: вот что богатые люди ставят в каждой комнате вместо дорогих освежителей 12:03Концерты, йога, живопись на пленэре: чем заняться в парках Москвы в выходные 11:43Делили детей и судились за миллионы, но она бросила все, когда он начал умирать: трагедия в семье знаменитой певицы 11:28В исторической усадьбе Виноградово проложат экотропу 11:09Этот грех разрушает судьбы и часто приводит людей к гибели 10:42Забудьте про Сочи: 5 малоизвестных городков на побережье России, где отдых лучше и вдвое дешевле 10:18Не стало титана мирового кинематографа, которого называли человеком-оркестром 09:49На строящемся городском вокзале Беговая осталось выполнить треть запланированных работ 09:39Угасшая звезда экрана: невосполнимая утрата для мира искусства 08:46Муж Пугачевой Галкин* попал под колеса автомобиля: разрезало артерию 08:21Невосполнимая потеря для российского кино и театра, не стало создательницы знаковых телепрограмм 06:05Тест: Какой вы артефакт из советской квартиры? 03:25Этот "полезный" завтрак на самом деле вреднее пончика: диетологи назвали продукт, который мы едим зря 00:19Не берите в руки иголку и не ешьте яблоки: что еще нельзя делать 8 августа, в Ермолаев день, чтобы не навлечь на себя беду 21:08Не стало всемирно известного фотографа – мир потерял еще одного уникального визионера 19:48Омар Хайям объяснил, почему пары несчастны в браке – эти слова спасут семью от распада 19:17Ушел из жизни выдающийся музыкант – россияне оплакивают жемчужину отечественной сцены 17:34Ирина Шейк пошла по стопам Мадонны – яркое появление модели стало сенсацией 15:59Звезды "Дома-2" не стало при странных обстоятельствах – уход 24-летней модели вызвал вопросы 15:41В Видном 1 сентября откроется новая школа на 1100 мест 15:04На Северном речном вокзале появилось новое игровое пространство для детей 14:37Более 150 улиц благоустроят в СВАО и СЗАО в этом году 14:29В Китае вспыхнула новая лихорадка, угрожает ли вирус России? 14:24Стекла в машине будут чистыми месяц: трюк старых дальнобойщиков, который работает лучше автохимии 14:13Комедии, от которых невозможно сдержать смех: подборка фильмов для веселого вечера 13:32На Камчатке обсудили перспективы чистой энергетики и устойчивого развития 13:202 минуты и вы забудете о головной боли: простой, но рабочий метод 13:06Почему собака вас игнорирует: кинологи назвали фразу, которую питомцы ненавидят больше всего 13:03Новые автобусные маршруты свяжут восток и юго-восток столицы 12:35Что будет, если поливать комнатные цветы кофейной гущей? 12:13Скандал на сцене: что грозит Григорию Лепсу за толчок подростка? 11:50Эпоха лидера, пришедшего к власти в разгар переворота, подошла к концу: его не стало
Царствие небесное: актер Иван Краско скончался перед юбилеем из-за рака и инсульта

Царствие небесное: актер Иван Краско скончался перед юбилеем из-за рака и инсульта
712

23 сентября Ивану Краско исполнился бы 95 лет. Он готовился к юбилею, но у судьбы были иные планы – сердце артиста остановилось...

Несколько дней назад известный актер попал в больницу в тяжелом состоянии. "Он не ест сам, не пьет — все через зонд. Врачи решают, но оперировать опасно — он не выдержит наркоз, сами понимаете, возраст", – рассказывал тогда журналистам продюсер и директор звезды советских фильмов "Балтийское небо" и "Сержант милиции" Вячеслав Смородинов.

ПРОБЛЕМЫ СО ЗДОРОВЬЕМ

Легенду советского кино и театра перевели в реанимацию 6 августа после резкого ухудшения самочувствия – у него отказали рука и нога. Врачи не давали никаких прогнозов но было понятно: ситуация очень тяжелая. Вообще, проблемы со здоровьем в последние годы все чаще беспокоили актера. В 1999-м он перенес первый инфаркт. Второй инфаркт у актера произошел, когда он пробовался на роль в сериале "Бандитский Петербург". Осенью 2020-го в легкой форме переболел коронавирусом, через год был года госпитализирован с микроинсультом. В феврале 2022 года Иван Краско снова попал в больницу для прохождения дальнейшей реабилитации после инсульта. Кроме того, медики у него обнаружили "деструкцию стекловидного тела (прозрачная желеобразная ткань, которая заполняет полость глаза) и возрастную атрофическую рубцовую стадию". В прошлом году Иван Иванович потерял равновесие и упал на свой кардиостимулятор во время удара по мячу, открывая актерский футбольный турнир. Помимо четырех инсультов, его добивал и рак желудочно-кишечного тракта. Все это в конечном итоге и стало причиной смерти артиста.

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

"Хоть волосьев я лишен, // А жениться я должон! // Шах персидский тоже лысый, // А имеет сорок жен! // Я ж хочу всего одну // Завести себе жену! Н// ешто я в интимном смысле И одну не потяну?", – говорил Царь в сказке Леонида Филатова "Про Федота-стрельца, удалого молодца". И эти слова могли бы описать интимную жизнь престарелого актера в последние годы жизни. Он был женат четыре раза. Третья его супруга – художник по костюмам Наталья Вяль – была младше на 47 лет. Но это не помешало им прожить в браке десять лет и родить двоих сыновей. А вот четвертая жена Наталья Шевель была младше Краско уже на целых 60 лет. Они прожили вместе 3 года и развелись в 2015 году. В итоге артист умер фактически одиноким человеком.

ДАТА И МЕСТО ПОХОРОН

По православной традиции, хоронят на третий день после кончины человека. Но в случае с Краско потребуется больше дней для подготовки. Дата прощания с артистом сериалов "Литейный-7", "Улицы разбитых фонарей", "Убойная сила" пока не определена. Скорее всего, они состоятся в середине будущей недели на престижном Смоленском кладбище Санкт-Петербурга. Там похоронены Эдуард Хиль, Людмила Сенчина, жена футболиста Вячеслава Малафеева Марина...

9 августа 2025, 12:31
Фото: Дни.ру
Тест: угадайте советские фильмы по кадру с героями в трамвае

Тест: угадайте советские фильмы по кадру с героями в трамвае
Советское кино оставило нам множество ярких и запоминающихся фильмов. Одним из характерных мест действия в этих картинах является трамвай, который стал символом городской жизни.

Ушел из жизни знаковый советский режиссер – еще одна тяжелая утрата для мира кино

Ушел из жизни знаковый советский режиссер – еще одна тяжелая утрата для мира кино
Мир кино понес тяжелую утрату. На 82-м году жизни не стало Анатолия Васильевича Мищенко, выдающегося казахстанского режиссера-документалиста.

Что нельзя делать 9 августа, в день Пантелеймона, чтобы не поругаться с родными

Что нельзя делать 9 августа, в день Пантелеймона, чтобы не поругаться с родными
9 августа в православном календаре отмечается день великомученика Пантелеймона, который считается покровителем врачей и пациентов. Этот святой олицетворяет сочетание профессионализма и веры, что делает его образ особенно значимым для людей, связанных с медициной.

Топ-8 морей России для любителей путешествий: куда поехать в одиночку и с компанией

Топ-8 морей России для любителей путешествий: куда поехать в одиночку и с компанией
Стоит лишь раз увидеть море, чтобы влюбиться в него навсегда. Оно тянет, будто магнитом, в любом месте и в любое время года. Бунтующий шторм и робкий штиль, холодный прибой волны и ныряющий солнечный купол – морская стихия дышит, живет, движется вместе с нами. Представляем топ-8 морей страны, которые встречают любителей путешествий "хлебом и солью". Рассказываем, куда поехать в одиночку и с компанией. Автор "Дни.ру" побывал на лучших морях России, чтобы не только насладиться их красотой, но и всем ее показать. 1.

Не выбрасывайте старую джинсовую куртку: 7 гениальных идей для ее второй жизни, которые преобразят ваш дом

Не выбрасывайте старую джинсовую куртку: 7 гениальных идей для ее второй жизни, которые преобразят ваш дом
У каждого из нас в шкафу есть она – та самая джинсовая куртка. Возможно, она уже вышла из моды, потерлась не в тех местах или просто стала мала. Рука не поднимается ее выбросить, ведь с ней связано столько воспоминаний. И правильно делает! Этот прочный, стильный и универсальный материал – настоящая находка для творчества. Вместо того чтобы отправлять верную подругу на свалку, подарите ей вторую жизнь.

