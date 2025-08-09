Топ-8 морей России для любителей путешествий: куда поехать в одиночку и с компанией

1. Японское море
Окунитесь в прозрачную воду Японского моря и рассмотрите морские звезды вместе с другими обитателями водной стихии — они не прочь отдохнуть рядом, «не выходя из дома». Встречайте закат, глядя на паруса кораблей, плывущих в дальние страны.
Лучшее место: Владивосток
Лучшее время: сентябрь
Совет: побывайте на разных пляжах и смотровых площадках для максимального удовлетворения
2. Балтийское море
Отправляйтесь в Калиниградскую область — одну из самых престижных локаций в России для любителей пляжей. Почувствуйте, как золотой песок Балтийского моря согревает теплом, а прибрежные волны манят заняться серфингом.
Лучшее место: Зеленоградск
Лучшее время: июль
Совет: устройте мини-тур по городам Куршской косы
3. Черное море
Рискните оказаться в самом сердце черноморского побережья и променять пляжные лежаки на водные виды спорта. Вливайтесь в «тусовку» отдыхающих и не забудьте главное — привезти магнитик домой.
Лучшее место: Сочи
Лучшее время: сентябрь
Совет: не ленитесь съездить на экскурсию в Абхазию
4. Белое море
Приезжайте летом в жару — когда для большинства становятся комфортными и вода для осторожного плавания, и погода для загара. Посмотрите на песчаные следы волн, оставивших тайное послание, и поймайте улыбку солнца на Белом море.
Лучшее место: остров Ягры
Лучшее время: июль
Совет: адекватно оценивайте температуру и вытирайтесь полотенцем
5. Охотское море
Успейте надышаться морским воздухом, подмигнуть капитанам морских судов и искупаться в прохладной воде Охотского моря на ближайшем пляже. Помашите рукой чайкам, летящим в Японию, и устройте самую лучшую "охоту" — за впечатлениями.
Лучшее место: Корсаков
Лучшее время: сентябрь
Совет: арендуйте авто для передвижения по окрестностям из-за сложной логистики
6. Баренцево море
Ощутите дыхание Русского Севера и взгляните на искусную шлифовку камней, выполненную стихией. Забудьте, как тяжело добираться до Баренцева моря, и запишите шум волн в своем сердце — это еще пригодится.
Лучшее место: Териберка
Лучшее время: июль
Совет: познакомьтесь поближе с местной флорой и фауной
7. Азовское море
Найдите уютное место на берегу Азовского моря, вдали от других отдыхающих, и погружайтесь в пляжный "дзен". Заходите в воду невозмутимо, несмотря на медузы* — они наверняка будут рядом, выброшенные волнами на берег.
Лучшее место: Ейск
Лучшее время: август
Совет: не бойтесь брать на отдых детей
8. Каспийское море
Не верьте слухам, будто это море не заслуживает высокой оценки из-за "слабой" инфраструктуры. Ловите самые крутые волны Каспия и посылайте лучи благодарности — тем, кто не мешает наслаждаться отпуском и разделяет его с вами.
Лучшее место: Избербаш
Лучшее время: сентябрь
Совет: выбирайте закрытые купальные костюмы с уважением к традициям Кавказа
Все 8 направлений в нашей подборке заслуживают внимания, и каждое из них непременно найдет "своего" путешественника. Вот куда стоит поехать не только в одиночку, но и с компанией. Скорее пакуйте чемоданы и покупайте билеты. Главное — любите море, и оно ответит вам тем же.
