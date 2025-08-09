Топ-8 морей России для любителей путешествий: куда поехать в одиночку и с компанией

Стоит лишь раз увидеть море, чтобы влюбиться в него навсегда. Оно тянет, будто магнитом, в любом месте и в любое время года. Бунтующий шторм и робкий штиль, холодный прибой волны и ныряющий солнечный купол – морская стихия дышит, живет, движется вместе с нами. Представляем топ-8 морей страны, которые встречают любителей путешествий "хлебом и солью". Рассказываем, куда поехать в одиночку и с компанией. Автор "Дни.ру" побывал на лучших морях России, чтобы не только насладиться их красотой, но и всем ее показать.

1. Японское море

Окунитесь в прозрачную воду Японского моря и рассмотрите морские звезды вместе с другими обитателями водной стихии — они не прочь отдохнуть рядом, «не выходя из дома». Встречайте закат, глядя на паруса кораблей, плывущих в дальние страны.

Лучшее место: Владивосток

Лучшее время: сентябрь

Совет: побывайте на разных пляжах и смотровых площадках для максимального удовлетворения

2. Балтийское море

Отправляйтесь в Калиниградскую область — одну из самых престижных локаций в России для любителей пляжей. Почувствуйте, как золотой песок Балтийского моря согревает теплом, а прибрежные волны манят заняться серфингом.

Лучшее место: Зеленоградск

Лучшее время: июль

Совет: устройте мини-тур по городам Куршской косы

3. Черное море

Рискните оказаться в самом сердце черноморского побережья и променять пляжные лежаки на водные виды спорта. Вливайтесь в «тусовку» отдыхающих и не забудьте главное — привезти магнитик домой.

Лучшее место: Сочи

Лучшее время: сентябрь

Совет: не ленитесь съездить на экскурсию в Абхазию

4. Белое море

Приезжайте летом в жару — когда для большинства становятся комфортными и вода для осторожного плавания, и погода для загара. Посмотрите на песчаные следы волн, оставивших тайное послание, и поймайте улыбку солнца на Белом море.

Лучшее место: остров Ягры

Лучшее время: июль

Совет: адекватно оценивайте температуру и вытирайтесь полотенцем

5. Охотское море

Успейте надышаться морским воздухом, подмигнуть капитанам морских судов и искупаться в прохладной воде Охотского моря на ближайшем пляже. Помашите рукой чайкам, летящим в Японию, и устройте самую лучшую "охоту" — за впечатлениями.

Лучшее место: Корсаков

Лучшее время: сентябрь

Совет: арендуйте авто для передвижения по окрестностям из-за сложной логистики

6. Баренцево море

Ощутите дыхание Русского Севера и взгляните на искусную шлифовку камней, выполненную стихией. Забудьте, как тяжело добираться до Баренцева моря, и запишите шум волн в своем сердце — это еще пригодится.

Лучшее место: Териберка

Лучшее время: июль

Совет: познакомьтесь поближе с местной флорой и фауной

7. Азовское море

Найдите уютное место на берегу Азовского моря, вдали от других отдыхающих, и погружайтесь в пляжный "дзен". Заходите в воду невозмутимо, несмотря на медузы* — они наверняка будут рядом, выброшенные волнами на берег.

Лучшее место: Ейск

Лучшее время: август

Совет: не бойтесь брать на отдых детей

8. Каспийское море

Не верьте слухам, будто это море не заслуживает высокой оценки из-за "слабой" инфраструктуры. Ловите самые крутые волны Каспия и посылайте лучи благодарности — тем, кто не мешает наслаждаться отпуском и разделяет его с вами.

Лучшее место: Избербаш

Лучшее время: сентябрь

Совет: выбирайте закрытые купальные костюмы с уважением к традициям Кавказа

Все 8 направлений в нашей подборке заслуживают внимания, и каждое из них непременно найдет "своего" путешественника. Вот куда стоит поехать не только в одиночку, но и с компанией. Скорее пакуйте чемоданы и покупайте билеты. Главное — любите море, и оно ответит вам тем же.