Суббота 9 августа

Что нельзя делать 9 августа, в день Пантелеймона, чтобы не поругаться с родными

Что нельзя делать 9 августа, в день Пантелеймона, чтобы не поругаться с родными
336

9 августа в православном календаре отмечается день великомученика Пантелеймона, который считается покровителем врачей и пациентов.

Этот святой олицетворяет сочетание профессионализма и веры, что делает его образ особенно значимым для людей, связанных с медициной. Рассмотрим, кто такой святой Пантелеймон, а также традиции и запреты, связанные с его днем.

Кто такой святой Пантелеймон?

Святой Пантелеймон родился в III веке в Никомедии (современная Турция). Его отец был язычником, а мать — христианкой. С раннего возраста он проявлял способности в медицине и вскоре стал известным врачом. Познакомившись с пресвитером Ермолаем, Пантелеймон принял христианство и начал лечить людей бесплатно, что вызвало недовольство других врачей.

Жизнь и мученичество

• Чудеса исцеления: Пантелеймон совершал множество чудес, включая воскрешение мальчика.

• Гонения: за свою веру святой подвергся гонениям со стороны римского императора Максимилиана.

• Конец жизни: в конце концов святой был казнен, но его тело не сгорело в огне, что стало символом его святости.

Что можно делать 9 августа?

День Пантелеймона считается благоприятным для многих дел. Вот некоторые из них:

1. Сбор лекарственных трав: этот день идеально подходит для сбора целебных растений, которые помогут в лечении различных недугов.

2. Урожай капусты: 9 августа — время первого сбора капусты. Это отличный момент для приготовления блюд из свежих овощей.

3. Приглашение гостей: Традиционно в этот день принято угощать пирогами с капустой и приглашать друзей и близких на угощение.

Что нельзя делать 9 августа?

Несмотря на множество положительных аспектов этого дня, существуют и определенные запреты:

1. Физический труд: в этот день не рекомендуется заниматься тяжелой работой или физическим трудом.

2. Долгие прогулки: следует избегать длительных прогулок на улице, особенно в ненастную погоду, чтобы не попасть в грозу.

3. Отказ в помощи: не стоит отказывать тем, кто нуждается в помощи; это считается плохим знаком.

4. Сквернословие и ругань: важно сохранять добрый тон и избегать ругани, так как это противоречит духу праздника.

День Пантелеймона — это не только время для почитания святого, но и возможность задуматься о своем здоровье и здоровье близких. Следуя традициям и соблюдая запреты этого дня, мы можем создать атмосферу добра и заботы вокруг себя. Пусть этот день станет для вас источником вдохновения и новых начинаний.

9 августа 2025, 06:17
Фото: Freepik
Топ-8 морей России для любителей путешествий: куда поехать в одиночку и с компанией

Топ-8 морей России для любителей путешествий: куда поехать в одиночку и с компанией
Стоит лишь раз увидеть море, чтобы влюбиться в него навсегда. Оно тянет, будто магнитом, в любом месте и в любое время года. Бунтующий шторм и робкий штиль, холодный прибой волны и ныряющий солнечный купол – морская стихия дышит, живет, движется вместе с нами. Представляем топ-8 морей страны, которые встречают любителей путешествий "хлебом и солью". Рассказываем, куда поехать в одиночку и с компанией. Автор "Дни.ру" побывал на лучших морях России, чтобы не только насладиться их красотой, но и всем ее показать. 1.

Не выбрасывайте старую джинсовую куртку: 7 гениальных идей для ее второй жизни, которые преобразят ваш дом

Не выбрасывайте старую джинсовую куртку: 7 гениальных идей для ее второй жизни, которые преобразят ваш дом
У каждого из нас в шкафу есть она – та самая джинсовая куртка. Возможно, она уже вышла из моды, потерлась не в тех местах или просто стала мала. Рука не поднимается ее выбросить, ведь с ней связано столько воспоминаний. И правильно делает! Этот прочный, стильный и универсальный материал – настоящая находка для творчества. Вместо того чтобы отправлять верную подругу на свалку, подарите ей вторую жизнь.

Омар Хайям назвал 4 навыка, которые обеспечат успех в любом деле – возьмите на заметку

Омар Хайям назвал 4 навыка, которые обеспечат успех в любом деле – возьмите на заметку
Знаменитый персидский поэт и философ Омар Хайям оставил после себя множество мудрых изречений и рубаи, которые актуальны и в наше время. Его глубокие мысли о жизни, любви и успехе вдохновляют людей на протяжении веков.

Мир прощается с футболистом, покорившим сердца миллионов болельщиков

Мир прощается с футболистом, покорившим сердца миллионов болельщиков
Футбол теряет своих героев, но их наследие остается в истории спорта навсегда. Один из таких героев, чья карьера охватила десятилетия и континенты, ушел из жизни, оставив за собой яркий след в сердцах болельщиков. Путь звезды Уильям Терренс Хеннесси, более известный как Терри Хеннесси, родился 1 сентября 1942 года в Уэльсе.

Павел Деревянко и Зоя Фуць сыграли свадьбу на Барвихе – история отношений звезд

Павел Деревянко и Зоя Фуць сыграли свадьбу на Барвихе – история отношений звезд
Актер Павел Деревянко, известный своими яркими ролями в кино и театре, официально стал женатым мужчиной. Его избранницей стала Зоя Фуць, с которой он связал свою судьбу на торжественной церемонии в ЗАГСе Барвихи.

