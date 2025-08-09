Тест: угадайте советские фильмы по кадру с героями в трамвае

Не выбрасывайте старую джинсовую куртку: 7 гениальных идей для ее второй жизни, которые преобразят ваш дом

У каждого из нас в шкафу есть она – та самая джинсовая куртка. Возможно, она уже вышла из моды, потерлась не в тех местах или просто стала мала. Рука не поднимается ее выбросить, ведь с ней связано столько воспоминаний. И правильно делает! Этот прочный, стильный и универсальный материал – настоящая находка для творчества. Вместо того чтобы отправлять верную подругу на свалку, подарите ей вторую жизнь.