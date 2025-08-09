Тест: угадайте советские фильмы по кадру с героями в трамвае

Одним из характерных мест действия в этих картинах является трамвай, который стал символом городской жизни. Предлагаем вам пройти тест и проверить свои знания о советском кинематографе, угадывая фильмы по кадрам с героями в трамвае.
1. Из какого советского фильма этот кадр?
А) “Невероятные приключения итальянцев в России”
Б) "Полосатый рейс"
В) "Не может быть!"
2. Из какого советского фильма этот кадр?
А) "Спортлото-82"
Б) “Невероятные приключения итальянцев в России”
В) "12 стульев"
3. Из какого советского фильма этот кадр?
А) "Бриллиантовая рука"
Б) "Золотой теленок"
В) “Невероятные приключения итальянцев в России”
4. Из какого советского фильма этот кадр?
А) “Старики-разбойники”
Б) "Берегись автомобиля"
В) "Раз на раз не приходится"
5. Из какого советского фильма этот кадр?
А) “Ирония судьбы, или с легким паром!”
Б) "Любовь и голуби"
В) "Служебный роман"
Правильные ответы:
1. — А) “Невероятные приключения итальянцев в России”
2. — Б) “Невероятные приключения итальянцев в России”
3. — В) “Невероятные приключения итальянцев в России”
4. — А) “Старики-разбойники”
5. — А) “Ирония судьбы, или с легким паром!”
Отгадали все 5 названий советских фильмов — ставьте себе высший бал!
Сделали только 1 ошибку — хороший результат!
Сделали больше 1 ошибки — пройдите тест заново!