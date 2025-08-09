Агурбаш перенесла дату свадьбы Тесты Мокрая Бузова восхитила зрителей Игры Сонник

Суббота 9 августа

Тест: угадайте советские фильмы по кадру с героями в трамвае

Тест: угадайте советские фильмы по кадру с героями в трамвае
212

Советское кино оставило нам множество ярких и запоминающихся фильмов.

Одним из характерных мест действия в этих картинах является трамвай, который стал символом городской жизни. Предлагаем вам пройти тест и проверить свои знания о советском кинематографе, угадывая фильмы по кадрам с героями в трамвае.

1. Из какого советского фильма этот кадр?

Кадр из кино СССР

А) “Невероятные приключения итальянцев в России”

Б) "Полосатый рейс"

В) "Не может быть!"

2. Из какого советского фильма этот кадр?

Кадр из кино СССР

А) "Спортлото-82"

Б) “Невероятные приключения итальянцев в России”

В) "12 стульев"

3. Из какого советского фильма этот кадр?

Кадр из кино СССР

А) "Бриллиантовая рука"

Б) "Золотой теленок"

В) “Невероятные приключения итальянцев в России”

4. Из какого советского фильма этот кадр?

Кадр из кино СССР

А) “Старики-разбойники”

Б) "Берегись автомобиля"

В) "Раз на раз не приходится"

5. Из какого советского фильма этот кадр?

Кадр из кино СССР

А) “Ирония судьбы, или с легким паром!”

Б) "Любовь и голуби"

В) "Служебный роман"

Правильные ответы:

1. — А) “Невероятные приключения итальянцев в России”

2. — Б) “Невероятные приключения итальянцев в России”

3. — В) “Невероятные приключения итальянцев в России”

4. — А) “Старики-разбойники”

5. — А) “Ирония судьбы, или с легким паром!”

Отгадали все 5 названий советских фильмов — ставьте себе высший бал!

Сделали только 1 ошибку — хороший результат!

Сделали больше 1 ошибки — пройдите тест заново!

9 августа 2025, 13:08
Кадр из кино СССР
Царствие небесное: актер Иван Краско скончался перед юбилеем из-за рака и инсульта

Царствие небесное: актер Иван Краско скончался перед юбилеем из-за рака и инсульта
23 сентября Ивану Краско исполнился бы 95 лет. Он готовился к юбилею, но у судьбы были иные планы – сердце артиста остановилось... Несколько дней назад известный актер попал в больницу в тяжелом состоянии.

Ушел из жизни знаковый советский режиссер – еще одна тяжелая утрата для мира кино

Ушел из жизни знаковый советский режиссер – еще одна тяжелая утрата для мира кино
Мир кино понес тяжелую утрату. На 82-м году жизни не стало Анатолия Васильевича Мищенко, выдающегося казахстанского режиссера-документалиста.

Что нельзя делать 9 августа, в день Пантелеймона, чтобы не поругаться с родными

Что нельзя делать 9 августа, в день Пантелеймона, чтобы не поругаться с родными
9 августа в православном календаре отмечается день великомученика Пантелеймона, который считается покровителем врачей и пациентов. Этот святой олицетворяет сочетание профессионализма и веры, что делает его образ особенно значимым для людей, связанных с медициной.

Топ-8 морей России для любителей путешествий: куда поехать в одиночку и с компанией

Топ-8 морей России для любителей путешествий: куда поехать в одиночку и с компанией
Стоит лишь раз увидеть море, чтобы влюбиться в него навсегда. Оно тянет, будто магнитом, в любом месте и в любое время года. Бунтующий шторм и робкий штиль, холодный прибой волны и ныряющий солнечный купол – морская стихия дышит, живет, движется вместе с нами. Представляем топ-8 морей страны, которые встречают любителей путешествий "хлебом и солью". Рассказываем, куда поехать в одиночку и с компанией. Автор "Дни.ру" побывал на лучших морях России, чтобы не только насладиться их красотой, но и всем ее показать. 1.

Не выбрасывайте старую джинсовую куртку: 7 гениальных идей для ее второй жизни, которые преобразят ваш дом

Не выбрасывайте старую джинсовую куртку: 7 гениальных идей для ее второй жизни, которые преобразят ваш дом
У каждого из нас в шкафу есть она – та самая джинсовая куртка. Возможно, она уже вышла из моды, потерлась не в тех местах или просто стала мала. Рука не поднимается ее выбросить, ведь с ней связано столько воспоминаний. И правильно делает! Этот прочный, стильный и универсальный материал – настоящая находка для творчества. Вместо того чтобы отправлять верную подругу на свалку, подарите ей вторую жизнь.

