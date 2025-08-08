Павел Деревянко и Зоя Фуць сыграли свадьбу на Барвихе – история отношений звезд

Его избранницей стала Зоя Фуць, с которой он связал свою судьбу на торжественной церемонии в ЗАГСе Барвихи. Это событие стало знаковым не только для пары, но и для их близких, ведь для 48-летнего артиста это первый брак.
Предыстория отношений
• Долгие отношения: до знакомства с Зоей, Павел почти десять лет находился в гражданском браке с Дарьей Мясищевой, матерью его дочерей.
• Предложение руки и сердца: в мае этого года, на стадионе, Павел сделал Зое предложение, которое она с радостью приняла.
Подготовка к свадьбе
После того как Зоя сказала "да", началась активная подготовка к свадьбе. По словам друзей пары, торжество обещало стать воплощением легкости, шика и романтики.
День свадьбы
В день церемонии Зоя поделилась с подписчиками в социальных сетях трогательными кадрами своего "утра невесты".
• Настроение: с бокалом шампанского в руках и с улыбкой на лице, она выглядела по-настоящему счастливой.
• Поддержка: визажист заботливо подготавливал Зою к важному событию.
Комментарий жениха
Павел не остался в стороне и прокомментировал видео своей невесты: "Жди своего жениха. Скачу на белом коне". Это добавило игривости и романтики в атмосферу дня, отмечает женский журнал Клео.ру.
Мальчишник и девичник
Перед свадьбой Павел решил организовать мальчишник в мужской компании:
• Место проведения: вечеринка прошла на яхте.
• Атмосфера: все гости веселились в халатах, что создало непринужденную и веселую обстановку.
Зоя выбрала более гламурный подход к своему девичнику:
• Локация: девичник прошел в Стамбуле, что добавило экзотики и роскоши.
• Развлечения: она наслаждалась атмосферой дорогого сериала, посещая рестораны и концерты. Одним из ярких моментов стал концерт Джастина Тимберлейка.
Свадьба Павла Деревянко и Зои Фуць в Барвихе стала настоящим праздником любви и счастья. Их история — это пример того, как можно гармонично сочетать традиции и современность, создавая незабываемые моменты. Теперь они готовы начать новую главу своей жизни вместе, окруженные любовью и поддержкой близких.