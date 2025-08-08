Павел Деревянко и Зоя Фуць сыграли свадьбу на Барвихе – история отношений звезд

Актер Павел Деревянко, известный своими яркими ролями в кино и театре, официально стал женатым мужчиной.

Его избранницей стала Зоя Фуць, с которой он связал свою судьбу на торжественной церемонии в ЗАГСе Барвихи. Это событие стало знаковым не только для пары, но и для их близких, ведь для 48-летнего артиста это первый брак.

Предыстория отношений

• Долгие отношения: до знакомства с Зоей, Павел почти десять лет находился в гражданском браке с Дарьей Мясищевой, матерью его дочерей.

• Предложение руки и сердца: в мае этого года, на стадионе, Павел сделал Зое предложение, которое она с радостью приняла.

Подготовка к свадьбе

После того как Зоя сказала "да", началась активная подготовка к свадьбе. По словам друзей пары, торжество обещало стать воплощением легкости, шика и романтики.

День свадьбы

В день церемонии Зоя поделилась с подписчиками в социальных сетях трогательными кадрами своего "утра невесты".

• Настроение: с бокалом шампанского в руках и с улыбкой на лице, она выглядела по-настоящему счастливой.

• Поддержка: визажист заботливо подготавливал Зою к важному событию.

Комментарий жениха

Павел не остался в стороне и прокомментировал видео своей невесты: "Жди своего жениха. Скачу на белом коне". Это добавило игривости и романтики в атмосферу дня, отмечает женский журнал Клео.ру.

Мальчишник и девичник

Перед свадьбой Павел решил организовать мальчишник в мужской компании:

• Место проведения: вечеринка прошла на яхте.

• Атмосфера: все гости веселились в халатах, что создало непринужденную и веселую обстановку.

Зоя выбрала более гламурный подход к своему девичнику:

• Локация: девичник прошел в Стамбуле, что добавило экзотики и роскоши.

• Развлечения: она наслаждалась атмосферой дорогого сериала, посещая рестораны и концерты. Одним из ярких моментов стал концерт Джастина Тимберлейка.

Свадьба Павла Деревянко и Зои Фуць в Барвихе стала настоящим праздником любви и счастья. Их история — это пример того, как можно гармонично сочетать традиции и современность, создавая незабываемые моменты. Теперь они готовы начать новую главу своей жизни вместе, окруженные любовью и поддержкой близких.