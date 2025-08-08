Агурбаш перенесла дату свадьбы Тесты Мокрая Бузова восхитила зрителей Игры Сонник

Пятница 8 августа

Пятница 8 августа
Павел Деревянко и Зоя Фуць сыграли свадьбу на Барвихе – история отношений звезд

Павел Деревянко и Зоя Фуць сыграли свадьбу на Барвихе – история отношений звезд
62

Актер Павел Деревянко, известный своими яркими ролями в кино и театре, официально стал женатым мужчиной.

Его избранницей стала Зоя Фуць, с которой он связал свою судьбу на торжественной церемонии в ЗАГСе Барвихи. Это событие стало знаковым не только для пары, но и для их близких, ведь для 48-летнего артиста это первый брак.

Предыстория отношений

• Долгие отношения: до знакомства с Зоей, Павел почти десять лет находился в гражданском браке с Дарьей Мясищевой, матерью его дочерей.

• Предложение руки и сердца: в мае этого года, на стадионе, Павел сделал Зое предложение, которое она с радостью приняла.

Подготовка к свадьбе

После того как Зоя сказала "да", началась активная подготовка к свадьбе. По словам друзей пары, торжество обещало стать воплощением легкости, шика и романтики.

День свадьбы

В день церемонии Зоя поделилась с подписчиками в социальных сетях трогательными кадрами своего "утра невесты".

• Настроение: с бокалом шампанского в руках и с улыбкой на лице, она выглядела по-настоящему счастливой.

• Поддержка: визажист заботливо подготавливал Зою к важному событию.

Комментарий жениха

Павел не остался в стороне и прокомментировал видео своей невесты: "Жди своего жениха. Скачу на белом коне". Это добавило игривости и романтики в атмосферу дня, отмечает женский журнал Клео.ру.

Мальчишник и девичник

Перед свадьбой Павел решил организовать мальчишник в мужской компании:

Место проведения: вечеринка прошла на яхте.

Атмосфера: все гости веселились в халатах, что создало непринужденную и веселую обстановку.

Зоя выбрала более гламурный подход к своему девичнику:

Локация: девичник прошел в Стамбуле, что добавило экзотики и роскоши.

Развлечения: она наслаждалась атмосферой дорогого сериала, посещая рестораны и концерты. Одним из ярких моментов стал концерт Джастина Тимберлейка.

Свадьба Павла Деревянко и Зои Фуць в Барвихе стала настоящим праздником любви и счастья. Их история — это пример того, как можно гармонично сочетать традиции и современность, создавая незабываемые моменты. Теперь они готовы начать новую главу своей жизни вместе, окруженные любовью и поддержкой близких.

8 августа 2025, 17:08
Павел Деревянко. Кадр: YouTube
8 августа москвичи несут цветы на Пушкинскую площадь

8 августа москвичи несут цветы на Пушкинскую площадь
Сегодня жители Москвы идут на Пушкинскую площадь. Они несут цветы и свечи к мемориалу в подземном переходе. Это день скорби и напоминание о хрупкости жизни. Трагедия, которая потрясла столицу Вечером 8 августа 2000 года, в 18:04, в переполненном подземном переходе прогремел взрыв.

Уход культового композитора стал ударом для всего мира – люди оплакивают уникального творца

Уход культового композитора стал ударом для всего мира – люди оплакивают уникального творца
Не стало Освальдо Карлоса Пиро, выдающегося аргентинского музыканта, дирижера, композитора и радиоведущего. Его вклад в музыку танго и бандонеон оставил глубокий след в сердцах поклонников и коллег.

Танцор Сергей Филин рассекретил живущего в Испании взрослого сына

Танцор Сергей Филин рассекретил живущего в Испании взрослого сына
Народный артист России Сергей Филин – многодетный отец. У знаменитого танцора есть двое детей от первого брака и трое – от второго. Его сын Александра – участник "Новой фабрики звезд" – в этом году выступит на конкурсе "Новая волна" в Казани. А как сложилась судьба первенца танцора – 30-летнего Даниила? – Он три года назад, в мае 2022-го, уехал жить в Мадрид, – рассказал 54-летний Сергей Филин.

Тест: Продолжите фразу и проверьте знания о фильме "Пираты XX века"

Тест: Продолжите фразу и проверьте знания о фильме "Пираты XX века"
Фильм "Пираты XX века" – первый советский боевик, покоривший миллионы зрителей захватывающим сюжетом, сценами с карате и борьбой за ценный груз. Сможете ли вы правильно продолжить цитаты героев, вспомнить ключевые детали и имена персонажей? Проверьте свои знания и окунитесь в атмосферу морских приключений и отчаянной схватки с пиратами. 1.

Тест: Как хорошо вы помните фильм "Афоня"

Тест: Как хорошо вы помните фильм "Афоня"
Фильм "Афоня" – культовая советская комедия, наполненная тонким юмором, жизненными ситуациями и запоминающимися героями. Сможете ли вы точно продолжить знаменитые цитаты из этой ленты или ответить на вопросы о главном герое и создателях фильма? Проверьте свои знания и погрузитесь в атмосферу приключений Борщова. 1.

