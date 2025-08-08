Мир прощается с футболистом, покорившим сердца миллионов болельщиков

Футбол теряет своих героев, но их наследие остается в истории спорта навсегда. Один из таких героев, чья карьера охватила десятилетия и континенты, ушел из жизни, оставив за собой яркий след в сердцах болельщиков.

Путь звезды

Уильям Терренс Хеннесси, более известный как Терри Хеннесси, родился 1 сентября 1942 года в Уэльсе. Его имя стало синонимом стойкости, лидерства и преданности футболу. За свою карьеру он провел 400 матчей в Футбольной лиге за клубы "Бирмингем Сити", "Ноттингем Форест" и "Дерби Каунти", а также 39 раз защищал цвета сборной Уэльса на позиции защитника. Его вклад в спорт не ограничивается только игрой — после завершения карьеры игрока он стал успешным тренером, приведя американский клуб "Тулса Рафнекс" к чемпионству.

Игровая карьера: от юниора до капитана

Карьера Хеннесси началась в "Бирмингем Сити", где он дебютировал в качестве юниора. За этот клуб он провел 178 матчей в лиге и стал частью команды, которая в сезоне 1962–63 годов завоевала Кубок Футбольной лиги. Его надежная игра и лидерские качества привлекли внимание "Ноттингем Форест", куда он перешел в ноябре 1965 года. В "Форесте" Хеннесси стал капитаном и провел более 180 матчей, укрепив репутацию одного из лучших защитников своего времени.

В феврале 1970 года за 100 000 фунтов стерлингов он присоединился к "Дерби Каунти". Этот переход стал поворотным моментом: в сезоне 1971–72 годов команда под его участием выиграла Первый дивизион. Хеннесси был универсальным игроком, чья роль на поле варьировалась в зависимости от тактических задач. Всего за карьеру он провел 400 матчей в чемпионате, что подчеркивает его выносливость и профессионализм.

Тренерский путь: триумф за океаном

После завершения игровой карьеры в сезоне 1972–73 годов Хеннесси не покинул футбол, а начал тренерскую деятельность. В 1980 году он вернулся в "Тулса Рафнекс" из Североамериканской футбольной лиги в качестве помощника тренера, а в 1981 году стал главным тренером, заменив Чарли Митчелла. Под его руководством команда в 1983 году выиграла "Соккер Боул '83", одержав победу над "Торонто Близзард" со счетом 2:0. Этот триумф стал вершиной тренерской карьеры Хеннесси. Однако финансовая нестабильность клуба вынудила его покинуть пост после сезона.

Личная жизнь и наследие

Терри Хеннесси был не только звездой на поле, но и человеком, чья жизнь была полна тепла и семейных ценностей. Он был женат на Сандре более 44 лет, воспитал сына Дина и дочь Саманту, а также стал любящим дедушкой для шестерых внуков и прадедушкой для четырех правнуков. Его двоюродный брат, Уэйн Хеннесси, продолжил семейную традицию, став известным вратарем сборной Уэльса.

Последние годы жизни Хеннесси провел на полуострове Морнингтон в Австралии, оставаясь активным участником футбольного сообщества. Он продолжал вдохновлять молодых игроков и болельщиков, сохраняя связь с любимым делом. Его скромность и страсть к футболу сделали его настоящим послом спорта.

В память о легенде

8 августа 2025 года Уильям Терренс Хеннесси ушел из жизни в возрасте 82 лет. Его уход стал тяжелой утратой для футбольного мира, но наследие продолжает жить. История Хеннесси — это пример того, как талант, упорство и любовь к делу могут оставить след в сердцах миллионов. Его достижения на поле и за его пределами навсегда останутся частью славной истории футбола.