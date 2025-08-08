Уход культового композитора стал ударом для всего мира – люди оплакивают уникального творца

Агурбаш перенесла дату свадьбы Тесты Мокрая Бузова восхитила зрителей Игры Сонник

Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен
Невосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительница
Вся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс Чести
Мир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеист

Пятница 8 августа

16:02Уход культового композитора стал ударом для всего мира – люди оплакивают уникального творца 15:20Танцор Сергей Филин рассекретил живущего в Испании взрослого сына 15:17Тест: Продолжите фразу и проверьте знания о фильме "Пираты XX века" 14:53Тест: Как хорошо вы помните фильм "Афоня" 14:47Вы убиваете батарею своего смартфона каждый день: главная ошибка при зарядке, которую совершают 9 из 10 человек 13:47"Сделано на века": вот почему советская мясорубка до сих пор работает лучше современных (дело не только в металле) 13:33Смена Пугачевой, Билану и Криду: "Новая волна" в Казани открывает новых звезд 13:15В Балашихе работает уникальный центр подготовки контрактников 12:24Запах "бедности" исчезнет навсегда: вот что богатые люди ставят в каждой комнате вместо дорогих освежителей 12:03Концерты, йога, живопись на пленэре: чем заняться в парках Москвы в выходные 11:43Делили детей и судились за миллионы, но она бросила все, когда он начал умирать: трагедия в семье знаменитой певицы 11:28В исторической усадьбе Виноградово проложат экотропу 11:09Этот грех разрушает судьбы и часто приводит людей к гибели 10:42Забудьте про Сочи: 5 малоизвестных городков на побережье России, где отдых лучше и вдвое дешевле 10:18Не стало титана мирового кинематографа, которого называли человеком-оркестром 09:49На строящемся городском вокзале Беговая осталось выполнить треть запланированных работ 09:39Угасшая звезда экрана: невосполнимая утрата для мира искусства 08:46Муж Пугачевой Галкин* попал под колеса автомобиля: разрезало артерию 08:21Невосполнимая потеря для российского кино и театра, не стало создательницы знаковых телепрограмм 06:05Тест: Какой вы артефакт из советской квартиры? 03:25Этот "полезный" завтрак на самом деле вреднее пончика: диетологи назвали продукт, который мы едим зря 00:19Не берите в руки иголку и не ешьте яблоки: что еще нельзя делать 8 августа, в Ермолаев день, чтобы не навлечь на себя беду 21:08Не стало всемирно известного фотографа – мир потерял еще одного уникального визионера 19:48Омар Хайям объяснил, почему пары несчастны в браке – эти слова спасут семью от распада 19:17Ушел из жизни выдающийся музыкант – россияне оплакивают жемчужину отечественной сцены 17:34Ирина Шейк пошла по стопам Мадонны – яркое появление модели стало сенсацией 15:59Звезды "Дома-2" не стало при странных обстоятельствах – уход 24-летней модели вызвал вопросы 15:41В Видном 1 сентября откроется новая школа на 1100 мест 15:04На Северном речном вокзале появилось новое игровое пространство для детей 14:37Более 150 улиц благоустроят в СВАО и СЗАО в этом году 14:29В Китае вспыхнула новая лихорадка, угрожает ли вирус России? 14:24Стекла в машине будут чистыми месяц: трюк старых дальнобойщиков, который работает лучше автохимии 14:13Комедии, от которых невозможно сдержать смех: подборка фильмов для веселого вечера 13:32На Камчатке обсудили перспективы чистой энергетики и устойчивого развития 13:202 минуты и вы забудете о головной боли: простой, но рабочий метод 13:06Почему собака вас игнорирует: кинологи назвали фразу, которую питомцы ненавидят больше всего 13:03Новые автобусные маршруты свяжут восток и юго-восток столицы 12:35Что будет, если поливать комнатные цветы кофейной гущей? 12:13Скандал на сцене: что грозит Григорию Лепсу за толчок подростка? 11:50Эпоха лидера, пришедшего к власти в разгар переворота, подошла к концу: его не стало 11:26"Много неприятных вещей": как живет 76-летний актер Александр Панкратов-Черный 11:20Что будет, если никогда не выключать ноутбук, а только закрывать крышку: ленивая привычка или тихий убийца вашего гаджета? 11:02Станкович на краю: спасет ли серба чудо в "Спартаке"? 10:46Прощание с мастером мелодии: мир потерял талантливого музыканта 10:19Пляжи уходят под воду: как мир теряет свои берега 09:41О потере скорбит вся Россия: ушел из жизни народный писатель 09:36Одна фраза, которая мгновенно остановит любой спор: психологи говорят, что она работает как магия 08:54Мир оплакивает тяжелую утрату в семье легендарного актера 08:38Тест: Продолжите фразу героев из мультфильмов СССР 08:27Угас ритм эпохи: прощание с легендой музыки
Уход культового композитора стал ударом для всего мира – люди оплакивают уникального творца

Уход культового композитора стал ударом для всего мира – люди оплакивают уникального творца
66

Не стало Освальдо Карлоса Пиро, выдающегося аргентинского музыканта, дирижера, композитора и радиоведущего.

Его вклад в музыку танго и бандонеон оставил глубокий след в сердцах поклонников и коллег.

Ранняя жизнь и карьера

• Дата рождения: 1 января 1937 года

• Место рождения: Буэнос-Айрес, Аргентина

• Начало игры на бандонеоне: 10 лет

Создание трио OSMASI: 11 лет

С юного возраста Освальдо проявлял талант к музыке. В возрасте десяти лет он начал осваивать бандонеон — уникальный инструмент, который сочетает в себе элементы гармоники и аккордеона. В одиннадцать лет он уже создал свое первое трио, которое стало основой его будущей карьеры.

Профессиональная деятельность

• Первый профессиональный оркестр: 15 лет

• Создание собственного коллектива: 1965 год

С пятнадцати лет Пиро начал выступать в профессиональных оркестрах. В 1965 году он собрал собственный большой коллектив, который быстро завоевал популярность благодаря уникальному звучанию и высокому уровню исполнения.

Вклад в музыку танго

Освальдо Пиро стал ключевой фигурой в мире танго. Его мастерство игры на бандонеоне и аранжировки произведений сделали его незаменимым музыкантом для многих исполнителей. В некрологе, опубликованном в газете La Nacion, отмечается, что его творчество оказало значительное влияние на развитие танго как жанра.

Признание и награды

Пиро получил множество наград за свою работу в области музыки. Он не только исполнял классические произведения, но и создавал новые аранжировки, которые привнесли свежесть в традиционное звучание танго.

Личная жизнь и последние годы

Согласно информации от Национальной академии танго, Освальдо Пиро уже некоторое время страдал от серьезного заболевания. Он ушел из жизни в госпитале, оставив после себя богатое наследие.

Память о музыканте

Память о Пиро будет жить в сердцах его поклонников и коллег. Его музыка продолжит вдохновлять новые поколения артистов, а его достижения будут служить примером для всех, кто стремится к успеху в мире музыки.

В заключение, уход Освальдо Пиро стал большой утратой для музыкального сообщества. Его талант и преданность искусству останутся в памяти тех, кто ценит музыку танго и бандонеон.

8 августа 2025, 16:02
Фото: Freepik
La Nacion✓ Надежный источник

Танцор Сергей Филин рассекретил живущего в Испании взрослого сына

Танцор Сергей Филин рассекретил живущего в Испании взрослого сына
Народный артист России Сергей Филин – многодетный отец. У знаменитого танцора есть двое детей от первого брака и трое – от второго. Его сын Александра – участник "Новой фабрики звезд" – в этом году выступит на конкурсе "Новая волна" в Казани. А как сложилась судьба первенца танцора – 30-летнего Даниила? – Он три года назад, в мае 2022-го, уехал жить в Мадрид, – рассказал 54-летний Сергей Филин.

Тест: Продолжите фразу и проверьте знания о фильме "Пираты XX века"

Тест: Продолжите фразу и проверьте знания о фильме "Пираты XX века"
Фильм "Пираты XX века" – первый советский боевик, покоривший миллионы зрителей захватывающим сюжетом, сценами с карате и борьбой за ценный груз. Сможете ли вы правильно продолжить цитаты героев, вспомнить ключевые детали и имена персонажей? Проверьте свои знания и окунитесь в атмосферу морских приключений и отчаянной схватки с пиратами. 1.

Тест: Как хорошо вы помните фильм "Афоня"

Тест: Как хорошо вы помните фильм "Афоня"
Фильм "Афоня" – культовая советская комедия, наполненная тонким юмором, жизненными ситуациями и запоминающимися героями. Сможете ли вы точно продолжить знаменитые цитаты из этой ленты или ответить на вопросы о главном герое и создателях фильма? Проверьте свои знания и погрузитесь в атмосферу приключений Борщова. 1.

Вы убиваете батарею своего смартфона каждый день: главная ошибка при зарядке, которую совершают 9 из 10 человек

Вы убиваете батарею своего смартфона каждый день: главная ошибка при зарядке, которую совершают 9 из 10 человек
Каждый вечер миллионы людей совершают один и тот же ритуал: ставят свой смартфон на зарядку, чтобы утром он был полон сил и энергии. Мы делаем это на автомате, будучи уверенными, что поступаем правильно. Ведь что может быть логичнее, чем зарядить устройство до 100%? Но именно в этом простом и, казалось бы, безобидном действии кроется главная ошибка, которая медленно, но верно "убивает" аккумулятор вашего дорогого гаджета.

"Сделано на века": вот почему советская мясорубка до сих пор работает лучше современных (дело не только в металле)

"Сделано на века": вот почему советская мясорубка до сих пор работает лучше современных (дело не только в металле)
В углу кухонного шкафа у многих из нас (или у наших мам и бабушек) хранится он – тяжелый, неуклюжий чугунный монстр. Советская ручная мясорубка. Мы достаем ее нечасто, предпочитая жужжащие электрические комбайны. Но когда доходит до дела, эта старая гвардия показывает, кто на кухне хозяин. Почему же этот артефакт из прошлого, которому порой 50-60 лет, до сих пор работает безупречно, а блестящий современный аналог отправляется на свалку через пару лет? Все привыкли говорить: "Раньше металл был другой".

