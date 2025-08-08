Тест: Продолжите фразу и проверьте знания о фильме "Пираты XX века"

1. "Я не пират, я..."
А. "честный моряк!"
Б. "просто пассажир!"
В. "человек с прошлым!"
2. Как зовут капитана советского судна "Нежин"?
А. Сергей Сергеевич
Б. Иван Ильич
В. Михаил Петрович
3. Какой груз перевозил теплоход "Нежин"?
А. Золото
Б. Опиум для медицинских целей
В. Оружие
4. Какую кличку носил пират, сыгранный Талгатом Нигматулиным?
А. Салех
Б. Ной
В. Боцман
5. "Ты что, не видишь, что..."
А. "мы в окружении!"
Б. "корабль тонет!"
В. "это ловушка!"
6. Кто исполнил роль капитана пиратов?
А. Владимир Сошальский
Б. Николай Еременко-младший
В. Тадеуш Касьянов
7. Кто является режиссером фильма "Пираты XX века"?
А. Станислав Говорухин
Б. Борис Дуров
В. Георгий Данелия
Правильные ответы
- 1. В. "человек с прошлым!"
- 2. Б. Иван Ильич
- 3. Б. Опиум для медицинских целей
- 4. А. Салех
- 5. В. "это ловушка!"
- 6. А. Владимир Сошальский
- 7. Б. Борис Дуров
Результаты
- 6–7 правильных ответов – Вы настоящий капитан в мире "Пиратов XX века"! Кажется, вы готовы отбить любой корабль у пиратов!
- 4–5 правильных ответов – Хороший результат! Вы помните ключевые моменты фильма и его героев.
- 3 и меньше – Пора пересмотреть "Пираты XX века" и снова почувствовать дух приключений!