Тест: Как хорошо вы помните фильм "Афоня"

1. "Я человек маленький, но..."
А. "гордый!"
Б. "с большими планами!"
В. "с большим сердцем!"
2. "Ты мне, Коля, не..."
А. "тыкай!"
Б. "груби!"
В. "шпыняй!"
3. "Жизнь – она как..."
А. "зебра, то черная, то белая!"
Б. "лотерея, никогда не знаешь!"
В. "спираль, все повторяется!"
4. Как зовут главного героя фильма?
А. Алексей Борщов
Б. Афанасий Борщов
В. Андрей Борщов
5. Кто исполнил главную роль Афанасия Борщова?
А. Леонид Куравлев
Б. Андрей Миронов
В. Евгений Леонов
6. Кто является режиссером фильма "Афоня"?
А. Эльдар Рязанов
Б. Георгий Данелия
В. Леонид Гайдай
7. "Ну, ты даешь, Афоня!..."
А. "Где ж ты так нализался?"
Б. "Опять за старое взялся?"
В. "Это ж надо так жить!"
Правильные ответы
- 1. А. "гордый!"
- 2. В. "шпыняй!"
- 3. А. "зебра, то черная, то белая!"
- 4. Б. Афанасий Борщов
- 5. А. Леонид Куравлев
- 6. Б. Георгий Данелия
- 7. А. "Где ж ты так нализался?"
Результаты
- 6–7 правильных ответов – Вы настоящий эксперт по "Афоне"! Кажется, вы знаете каждую реплику и деталь этой комедии!
- 4–5 правильных ответов – Отличный результат! Вы явно цените юмор и атмосферу фильма.
- 3 и меньше – Пора пересмотреть "Афоню" и снова посмеяться над приключениями незадачливого сантехника!