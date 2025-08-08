Тест: Как хорошо вы помните фильм "Афоня"

Смена Пугачевой, Билану и Криду: "Новая волна" в Казани открывает новых звезд

Ленинградский проспект, 30 – этот адрес в Москве знают все любители эстрады. Ведь здесь находится Москонцерт – старейшая и самая крупная концертная организация столицы. В разные годы с ней сотрудничали Алла Пугачева, Иосиф Кобзон, Валентина Толкунова. А еще тут расположен офис компании "АРС", которая проводит телефестиваль "Песня года", конкурс "Новая волна". Словом, не дом, а музыкальная Мекка! Символично, что на свой первый большой песенный смотр участники "Новой волны-2025" уезжали именно отсюда, от этих намоленных стен.