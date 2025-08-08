Танцор Сергей Филин рассекретил живущего в Испании взрослого сына

Народный артист России Сергей Филин – многодетный отец. У знаменитого танцора есть двое детей от первого брака и трое – от второго. Его сын Александра – участник "Новой фабрики звезд" – в этом году выступит на конкурсе "Новая волна" в Казани. А как сложилась судьба первенца танцора – 30-летнего Даниила?

– Он три года назад, в мае 2022-го, уехал жить в Мадрид, – рассказал 54-летний Сергей Филин. – Уезжал он туда с хорошим английским, но уже в совершенстве выучил испанский, получил достойное образование и вид на жительство.

Филин не скрывает, что удивлен такими стремительными успехами сына на чужбине. А тот ему ответил: "Папа, но ты же сам хотел, чтобы я был не как жители Брайтон-Бич! (имеется ввиду н ассимилировавшиеся в США русскоязычные жители – Прим. ред.)" Поэтому он изначально глубоко погрузился в мир испанской культуры и языка.

В Москве Даниил изначально учился в МГУ, но потом ушел оттуда, посчитав, что образование там не достаточно фундаментальное. Филин-старший рассказал, что его первенец увлекается компьютерными технологиями, анимацией и мультипликацией.

Примечательно, что балетом, сыновья танцора Филина никогда не грезили. "Более того, когда я спросил Даниила, кем он хочет быть, он сказал: "Кем угодно, лишь бы не в балете работать!", – вспоминает Сергей. – Он знал, какая это тяжелая профессия. Хотя потом, уже будучи взрослым, он пришел в театр и так был поражен увиденным, что пожалел о своем отказе от балета".