Смена Пугачевой, Билану и Криду: "Новая волна" в Казани открывает новых звезд

Ленинградский проспект, 30 – этот адрес в Москве знают все любители эстрады. Ведь здесь находится Москонцерт – старейшая и самая крупная концертная организация столицы. В разные годы с ней сотрудничали Алла Пугачева, Иосиф Кобзон, Валентина Толкунова. Теперь пришло время новых звезд – новой волны российской популярной музыки.

Символично, что на свой первый большой песенный смотр участники "Новой волны-2025" уезжали именно отсюда, от этих намоленных стен. Их ждет большое и увлекательное путешествие – и по музыке вообще, и в Татарстан в частности.

Этот конкурс молодых исполнителей начинался в 2002-м Юрмале, потом переехал в Сочи, а теперь впервые пройдет в Казани. Новая площадка, новая культура, новые люди. Это будет интересный опыт. У молодых артистов будет почти две недели для репетиций, чтобы потом представить несколько авторских песен и кавер-версий хитов. Чтобы влюбить в себя публику, покорить жюри и победить, в конце концов!

"Я вчера очень волновалась, но сегодня максимально собралась и готова ехать в Казань, – говорит певица и блогер Маша Фэй. – Там, помимо собственных композиций, я представлю один из самых известных хитов страны – песню "Мадам Брошкина" в авторском прочтении.

"Мадам Брошкина" – 34-й сингл Аллы Пугачевой, выпущенный ровно четверть века назад. Но при этом Маша Фэй не хочет, чтобы ее считали "новой Пугачевой. "Мне важно остаться собой, но я невероятно счастлива, что буду петь это песню", – признается вокалистка. Чтобы попасть на конкурс, она три дня ездила на кастинги, куда пришло более шести тысяч заявок!

Не пользовался блатом, громким именем отца-хореографа Сергея Филина и Александр Филин – тоже прошел конкурс на общих основаниях. Он учится в МГИМО на факультете Международной журналистики по специальности "Реклама и связи с общественностью". "Я просто решил показать людям музыку, которую делаю, – признается он. – Ведь пишу я ее лет с 15. А на "Новой волне" представлю и свои два трека, и кавер на Диму Билана".

Уроженец Екатеринбурга Jummy, помимо авторских песен, представит в Казани собственное прочтение песни Егора Крида "Самая-самая". "Очень волнуюсь перед встречей с великим режиссером Александром Ревзиным, – признается молодой музыкант. – Хочется научиться чему-то у него. Я ведь учусь на артиста в Институте современного искусства, и опыт "Новой волны" будет бесценным".

Поддержать его приедут родители, сестра с подругой и любимая девушка. "Мне кажется, будет круто!" – улыбаетсяJummy.

Стоит заметить, что, помимо участников конкурса, в Казань приедут и эстрадные суперзвезды – Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова, Лариса Долина, Валерий Леонтьев. И на "Новой волне", которая пройдет с 21 по 26 августу, у Народных и Заслуженных артистов есть шанс присмотреть себе преемников – на сцену выйдет тринадцать молодых артистов из шести государств.