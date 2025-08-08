Смена Пугачевой, Билану и Криду: "Новая волна" в Казани открывает новых звезд

Агурбаш перенесла дату свадьбы Тесты Мокрая Бузова восхитила зрителей Игры Сонник

Топ новостей недели

Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен Невосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительницаНевосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительница Вся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс ЧестиВся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс Чести Мир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеистМир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеист

Лента новостей

Пятница 8 августа

13:33Смена Пугачевой, Билану и Криду: "Новая волна" в Казани открывает новых звезд 13:15В Балашихе работает уникальный центр подготовки контрактников 12:24Запах "бедности" исчезнет навсегда: вот что богатые люди ставят в каждой комнате вместо дорогих освежителей 12:03Концерты, йога, живопись на пленэре: чем заняться в парках Москвы в выходные 11:43Делили детей и судились за миллионы, но она бросила все, когда он начал умирать: трагедия в семье знаменитой певицы 11:28В исторической усадьбе Виноградово проложат экотропу 11:09Этот грех разрушает судьбы и часто приводит людей к гибели 10:42Забудьте про Сочи: 5 малоизвестных городков на побережье России, где отдых лучше и вдвое дешевле 10:18Не стало титана мирового кинематографа, которого называли человеком-оркестром 09:49На строящемся городском вокзале Беговая осталось выполнить треть запланированных работ 09:39Угасшая звезда экрана: невосполнимая утрата для мира искусства 08:46Муж Пугачевой Галкин* попал под колеса автомобиля: разрезало артерию 08:21Невосполнимая потеря для российского кино и театра, не стало создательницы знаковых телепрограмм 06:05Тест: Какой вы артефакт из советской квартиры? 03:25Этот "полезный" завтрак на самом деле вреднее пончика: диетологи назвали продукт, который мы едим зря 00:19Не берите в руки иголку и не ешьте яблоки: что еще нельзя делать 8 августа, в Ермолаев день, чтобы не навлечь на себя беду 21:08Не стало всемирно известного фотографа – мир потерял еще одного уникального визионера 19:48Омар Хайям объяснил, почему пары несчастны в браке – эти слова спасут семью от распада 19:17Ушел из жизни выдающийся музыкант – россияне оплакивают жемчужину отечественной сцены 17:34Ирина Шейк пошла по стопам Мадонны – яркое появление модели стало сенсацией 15:59Звезды "Дома-2" не стало при странных обстоятельствах – уход 24-летней модели вызвал вопросы 15:41В Видном 1 сентября откроется новая школа на 1100 мест 15:04На Северном речном вокзале появилось новое игровое пространство для детей 14:37Более 150 улиц благоустроят в СВАО и СЗАО в этом году 14:29В Китае вспыхнула новая лихорадка, угрожает ли вирус России? 14:24Стекла в машине будут чистыми месяц: трюк старых дальнобойщиков, который работает лучше автохимии 14:13Комедии, от которых невозможно сдержать смех: подборка фильмов для веселого вечера 13:32На Камчатке обсудили перспективы чистой энергетики и устойчивого развития 13:202 минуты и вы забудете о головной боли: простой, но рабочий метод 13:06Почему собака вас игнорирует: кинологи назвали фразу, которую питомцы ненавидят больше всего 13:03Новые автобусные маршруты свяжут восток и юго-восток столицы 12:35Что будет, если поливать комнатные цветы кофейной гущей? 12:13Скандал на сцене: что грозит Григорию Лепсу за толчок подростка? 11:50Эпоха лидера, пришедшего к власти в разгар переворота, подошла к концу: его не стало 11:26"Много неприятных вещей": как живет 76-летний актер Александр Панкратов-Черный 11:20Что будет, если никогда не выключать ноутбук, а только закрывать крышку: ленивая привычка или тихий убийца вашего гаджета? 11:02Станкович на краю: спасет ли серба чудо в "Спартаке"? 10:46Прощание с мастером мелодии: мир потерял талантливого музыканта 10:19Пляжи уходят под воду: как мир теряет свои берега 09:41О потере скорбит вся Россия: ушел из жизни народный писатель 09:36Одна фраза, которая мгновенно остановит любой спор: психологи говорят, что она работает как магия 08:54Мир оплакивает тяжелую утрату в семье легендарного актера 08:38Тест: Продолжите фразу героев из мультфильмов СССР 08:27Угас ритм эпохи: прощание с легендой музыки 06:08Тест: узнаете ли вы советский фильм по книге в кадре? 03:43Wi-Fi будет "летать" во всей квартире: одна простая ошибка в расположении роутера, которую совершают все 00:34Не ругаться и не лениться – Анна Холодница идет: что категорически нельзя делать 7 августа, чтобы не разрушить мир в семье 21:01Олимпийская чемпионка Трусова впервые стала мамой – все подробности радостного события 20:48Москвичи несут цветы к дому 80-летней актрисы театра и кино Натальи Селезневой 20:19Не стало выдающейся телеведущей – еще одна тяжелая утрата для тысяч зрителей
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Смена Пугачевой, Билану и Криду: "Новая волна" в Казани открывает новых звезд

Смена Пугачевой, Билану и Криду: "Новая волна" в Казани открывает новых звезд
9

Ленинградский проспект, 30 – этот адрес в Москве знают все любители эстрады. Ведь здесь находится Москонцерт – старейшая и самая крупная концертная организация столицы. В разные годы с ней сотрудничали Алла Пугачева, Иосиф Кобзон, Валентина Толкунова. Теперь пришло время новых звезд – новой волны российской популярной музыки.

Символично, что на свой первый большой песенный смотр участники "Новой волны-2025" уезжали именно отсюда, от этих намоленных стен. Их ждет большое и увлекательное путешествие – и по музыке вообще, и в Татарстан в частности.

Этот конкурс молодых исполнителей начинался в 2002-м Юрмале, потом переехал в Сочи, а теперь впервые пройдет в Казани. Новая площадка, новая культура, новые люди. Это будет интересный опыт. У молодых артистов будет почти две недели для репетиций, чтобы потом представить несколько авторских песен и кавер-версий хитов. Чтобы влюбить в себя публику, покорить жюри и победить, в конце концов!

"Я вчера очень волновалась, но сегодня максимально собралась и готова ехать в Казань, – говорит певица и блогер Маша Фэй. – Там, помимо собственных композиций, я представлю один из самых известных хитов страны – песню "Мадам Брошкина" в авторском прочтении.

"Мадам Брошкина" – 34-й сингл Аллы Пугачевой, выпущенный ровно четверть века назад. Но при этом Маша Фэй не хочет, чтобы ее считали "новой Пугачевой. "Мне важно остаться собой, но я невероятно счастлива, что буду петь это песню", – признается вокалистка. Чтобы попасть на конкурс, она три дня ездила на кастинги, куда пришло более шести тысяч заявок!

Фото: Дни.ру

Не пользовался блатом, громким именем отца-хореографа Сергея Филина и Александр Филин – тоже прошел конкурс на общих основаниях. Он учится в МГИМО на факультете Международной журналистики по специальности "Реклама и связи с общественностью". "Я просто решил показать людям музыку, которую делаю, – признается он. – Ведь пишу я ее лет с 15. А на "Новой волне" представлю и свои два трека, и кавер на Диму Билана".

Фото: Дни.ру

Уроженец Екатеринбурга Jummy, помимо авторских песен, представит в Казани собственное прочтение песни Егора Крида "Самая-самая". "Очень волнуюсь перед встречей с великим режиссером Александром Ревзиным, – признается молодой музыкант. – Хочется научиться чему-то у него. Я ведь учусь на артиста в Институте современного искусства, и опыт "Новой волны" будет бесценным".

Фото: Дни.ру

Поддержать его приедут родители, сестра с подругой и любимая девушка. "Мне кажется, будет круто!" – улыбаетсяJummy.

Стоит заметить, что, помимо участников конкурса, в Казань приедут и эстрадные суперзвезды – Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова, Лариса Долина, Валерий Леонтьев. И на "Новой волне", которая пройдет с 21 по 26 августу, у Народных и Заслуженных артистов есть шанс присмотреть себе преемников – на сцену выйдет тринадцать молодых артистов из шести государств.

Шоу-бизнес в Telegram

8 августа 2025, 13:33
Фото: Дни.ру
"ДНИ.РУ"• Требует проверки

Фоторепортаж

Смена королям, императорам и принцессам: названы имена новых звезд эстрады

Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба

По теме

Игорь Крутой рассекретил подробности переехавшей из Сочи в Казань "Новой волны"
Филипп Бедросович Киркоров

Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

 Игорь Яковлевич Крутой

Игорь Яковлевич Крутой композитор

Запах "бедности" исчезнет навсегда: вот что богатые люди ставят в каждой комнате вместо дорогих освежителей

Запах "бедности" исчезнет навсегда: вот что богатые люди ставят в каждой комнате вместо дорогих освежителей
Вы когда-нибудь задумывались, почему в домах по-настоящему состоятельных людей всегда царит особенная атмосфера? Это не просто идеальная чистота или дорогая мебель. Это едва уловимый, тонкий аромат уюта и свежести, который, кажется, невозможно купить в магазине. Многие думают, что секрет в эксклюзивных диффузорах за сотни долларов, но это главный миф. На самом деле, секрет часто кроется не в больших тратах, а в маленьких хитростях.

Делили детей и судились за миллионы, но она бросила все, когда он начал умирать: трагедия в семье знаменитой певицы

Делили детей и судились за миллионы, но она бросила все, когда он начал умирать: трагедия в семье знаменитой певицы
Их история любви когда-то была похожа на сказку: яркая поп-звезда и успешный музыкальный менеджер. Но сказка закончилась тяжелым разводом, битвами за опеку и многомиллионными исками в суде. Казалось, мосты сожжены навсегда. Но перед лицом смертельной болезни все обиды отступили на второй план. В США скончался Брэндон Блэксток, бывший муж всемирно известной певицы Келли Кларксон.

Этот грех разрушает судьбы и часто приводит людей к гибели

Этот грех разрушает судьбы и часто приводит людей к гибели
Совершение этого греха нередко приводит человека к краю пропасти. Многие священники отмечают, что люди, совершившие подобный поступок, часто сталкиваются с трагическими последствиями, включая внезапный уход из жизни. Этот грех, о котором пойдет речь, оставляет глубокий след в судьбе не только виновного, но и тех, кто его окружает. Сущность греха: предательство близких Речь идет о предательстве — поступке, который возможен только между теми, кто связан узами доверия.

Забудьте про Сочи: 5 малоизвестных городков на побережье России, где отдых лучше и вдвое дешевле

Забудьте про Сочи: 5 малоизвестных городков на побережье России, где отдых лучше и вдвое дешевле
Каждое лето ленты соцсетей заполняют фотографии из Сочи. И каждый год мы слышим одно и то же: пляжи, забитые до отказа, цены на жилье, сравнимые с европейскими курортами, и вечное ощущение "дня сурка" на набережной. Кажется, что альтернативы просто нет. Но это не так.

Не стало титана мирового кинематографа, которого называли человеком-оркестром

Не стало титана мирового кинематографа, которого называли человеком-оркестром
Он был режиссером, сценаристом, продюсером, оператором, актером, писателем и монтажером. Человек, который не просто создавал кино, а жил им, разбирая на части и собирая заново по своим собственным правилам. Для одних его работы были вызовом, для других – откровением. Сегодня европейская культура прощается с одним из своих главных бунтарей и интеллектуалов. Не стало легенды немецкого экспериментального кино Лутца Моммартца.

Выбор читателей

06/08СрдНе стало выдающейся телеведущей – еще одна тяжелая утрата для тысяч зрителей 07/08ЧтвПрощание с мастером мелодии: мир потерял талантливого музыканта 07/08ЧтвО потере скорбит вся Россия: ушел из жизни народный писатель 06/08СрдОмар Хайям рассказал, какие 3 вещи необходимы как воздух после 45 лет – это нужно знать каждому 07/08ЧтвУшел из жизни выдающийся музыкант – россияне оплакивают жемчужину отечественной сцены 06/08СрдМосквичи несут цветы к дому 80-летней актрисы театра и кино Натальи Селезневой