Забудьте про Сочи: 5 малоизвестных городков на побережье России, где отдых лучше и вдвое дешевле

Лента новостей

Пятница 8 августа

11:09Этот грех разрушает судьбы и часто приводит людей к гибели 10:42Забудьте про Сочи: 5 малоизвестных городков на побережье России, где отдых лучше и вдвое дешевле 10:18Не стало титана мирового кинематографа, которого называли человеком-оркестром 09:49На строящемся городском вокзале Беговая осталось выполнить треть запланированных работ 09:39Угасшая звезда экрана: невосполнимая утрата для мира искусства 08:46Муж Пугачевой Галкин* попал под колеса автомобиля: разрезало артерию 08:21Невосполнимая потеря для российского кино и театра, не стало создательницы знаковых телепрограмм 06:05Тест: Какой вы артефакт из советской квартиры? 03:25Этот "полезный" завтрак на самом деле вреднее пончика: диетологи назвали продукт, который мы едим зря 00:19Не берите в руки иголку и не ешьте яблоки: что еще нельзя делать 8 августа, в Ермолаев день, чтобы не навлечь на себя беду 21:08Не стало всемирно известного фотографа – мир потерял еще одного уникального визионера 19:48Омар Хайям объяснил, почему пары несчастны в браке – эти слова спасут семью от распада 19:17Ушел из жизни выдающийся музыкант – россияне оплакивают жемчужину отечественной сцены 17:34Ирина Шейк пошла по стопам Мадонны – яркое появление модели стало сенсацией 15:59Звезды "Дома-2" не стало при странных обстоятельствах – уход 24-летней модели вызвал вопросы 15:41В Видном 1 сентября откроется новая школа на 1100 мест 15:04На Северном речном вокзале появилось новое игровое пространство для детей 14:37Более 150 улиц благоустроят в СВАО и СЗАО в этом году 14:29В Китае вспыхнула новая лихорадка, угрожает ли вирус России? 14:24Стекла в машине будут чистыми месяц: трюк старых дальнобойщиков, который работает лучше автохимии 14:13Комедии, от которых невозможно сдержать смех: подборка фильмов для веселого вечера 13:32На Камчатке обсудили перспективы чистой энергетики и устойчивого развития 13:202 минуты и вы забудете о головной боли: простой, но рабочий метод 13:06Почему собака вас игнорирует: кинологи назвали фразу, которую питомцы ненавидят больше всего 13:03Новые автобусные маршруты свяжут восток и юго-восток столицы 12:35Что будет, если поливать комнатные цветы кофейной гущей? 12:13Скандал на сцене: что грозит Григорию Лепсу за толчок подростка? 11:50Эпоха лидера, пришедшего к власти в разгар переворота, подошла к концу: его не стало 11:26"Много неприятных вещей": как живет 76-летний актер Александр Панкратов-Черный 11:20Что будет, если никогда не выключать ноутбук, а только закрывать крышку: ленивая привычка или тихий убийца вашего гаджета? 11:02Станкович на краю: спасет ли серба чудо в "Спартаке"? 10:46Прощание с мастером мелодии: мир потерял талантливого музыканта 10:19Пляжи уходят под воду: как мир теряет свои берега 09:41О потере скорбит вся Россия: ушел из жизни народный писатель 09:36Одна фраза, которая мгновенно остановит любой спор: психологи говорят, что она работает как магия 08:54Мир оплакивает тяжелую утрату в семье легендарного актера 08:38Тест: Продолжите фразу героев из мультфильмов СССР 08:27Угас ритм эпохи: прощание с легендой музыки 06:08Тест: узнаете ли вы советский фильм по книге в кадре? 03:43Wi-Fi будет "летать" во всей квартире: одна простая ошибка в расположении роутера, которую совершают все 00:34Не ругаться и не лениться – Анна Холодница идет: что категорически нельзя делать 7 августа, чтобы не разрушить мир в семье 21:01Олимпийская чемпионка Трусова впервые стала мамой – все подробности радостного события 20:48Москвичи несут цветы к дому 80-летней актрисы театра и кино Натальи Селезневой 20:19Не стало выдающейся телеведущей – еще одна тяжелая утрата для тысяч зрителей 18:53Как организовать бюджетную свадьбу – эти 5 правил помогут сделать праздник незабываемым 17:56Ушел из жизни легендарный музыкант, который отказал Led Zeppelin и Deep Purple 17:44Дибров хочет отсудить у жены троих детей и виллу за 750 миллионов – подробности громкого развода 16:14Внезапный уход народного артиста России потряс всю страну – люди оплакивают любимого актера 16:08Омар Хайям рассказал, какие 3 вещи необходимы как воздух после 45 лет – это нужно знать каждому 15:09Бывшая звезда футбола попала под обстрел – игроку был всего 41 год
Забудьте про Сочи: 5 малоизвестных городков на побережье России, где отдых лучше и вдвое дешевле

Забудьте про Сочи: 5 малоизвестных городков на побережье России, где отдых лучше и вдвое дешевле
258

Каждое лето ленты соцсетей заполняют фотографии из Сочи. И каждый год мы слышим одно и то же: пляжи, забитые до отказа, цены на жилье, сравнимые с европейскими курортами, и вечное ощущение "дня сурка" на набережной. Кажется, что альтернативы просто нет.

Но это не так. Пока большинство туристов штурмует главные курорты Краснодарского края, настоящие жемчужины остаются в тени. Это небольшие, уютные городки на побережьях разных морей России, где можно не только сэкономить до половины бюджета, но и получить совершенно новые, яркие впечатления. Мы нашли 5 таких мест, куда стоит сбежать от суеты.

1. Архипо-Осиповка, Краснодарский край

Фото: Youtube

Черное море

Кому подойдет: семьям с детьми и тем, кто ищет классический пляжный отдых, но без сочинского пафоса и цен.

Чем лучше Сочи: главное — это баланс. Здесь есть вся необходимая инфраструктура (кафе, аквапарк, дельфинарий), но нет ощущения гигантского мегаполиса. Цены на жилье и еду в 1.5-2 раза ниже. А еще здесь горы подходят прямо к морю, создавая живописные пейзажи, а в окрестностях можно найти загадочные дольмены и водопады.

Что делать: отдыхать на широком галечном пляже, гулять по набережной реки Вулан, съездить в Музей хлеба и вина, отправиться на джипах к водопадам.

2. Ейск, Краснодарский край

Фото: Youtube

Азовское море

Кому подойдет: идеально для отдыха с маленькими детьми и любителей кайт– и виндсерфинга.

Чем лучше Сочи: Азовское море — не Черное. Оно мелкое, а потому прогревается до состояния "парного молока" уже в июне. Пляжи здесь песчано-ракушечные, а вход в воду очень пологий. Ейск — спокойный, зеленый городок с очарованием южной провинции, где все находится в шаговой доступности. Цены здесь — отдельная песня, они могут быть ниже сочинских в 2-3 раза.

Что делать: отдыхать на Ейской косе, посетить парк имени Поддубного (один из старейших на Кубани), лечиться грязями Ханского озера, учиться ловить ветер на серф-станции.

3. Дербент, Дагестан

Фото: Youtube

Каспийское море

Кому подойдет: путешественникам, которые ищут не только пляж, но и историю, культуру и невероятную гастрономию.

Чем лучше Сочи: это просто другой мир. Вместо безликих отелей — древнейший город России с цитаделью Нарын-кала, входящей в список ЮНЕСКО. Вместо стандартной шаурмы — вкуснейшие чуду, хинкал и курзе. Широкие песчаные пляжи Каспия еще не избалованы туристами, а кавказское гостеприимство и цены заставят вас забыть о существовании Сочи как страшный сон.

Что делать: бродить по крепости и старому городу, спуститься к Каспийскому морю, посетить знаменитый экраноплан "Лунь", съездить в Сулакский каньон и, конечно, пробовать все блюда местной кухни.

4. Новый Свет, Крым

Фото: Youtube

Черное море

Кому подойдет: романтикам, ценителям природы и тем, кто ищет уединение в райских бухтах.

Чем лучше Сочи: Новый Свет — это квинтэссенция красоты крымского побережья. Вместо одного переполненного пляжа здесь три знаменитые цветные бухты — Зеленая, Синяя и Голубая. Воздух пропитан ароматом можжевельника и сосен, а виды с тропы Голицына просто захватывают дух. Это камерный, уютный поселок, где природа — главный аттракцион.

Что делать: искупаться во всех трех бухтах, пройти по тропе Голицына, посетить грот Шаляпина, сходить на экскурсию на завод шампанских вин и попробовать знаменитое игристое.

5. Зеленоградск, Калининградская область

Фото: Youtube

Балтийское море

Кому подойдет: тем, кто не любит изнуряющую жару и хочет совместить пляжный отдых с европейской атмосферой.

Чем лучше Сочи: это российский курорт, который больше похож на уютный немецкий городок. Аккуратные домики с черепичными крышами, широкий променад, прохладный балтийский бриз и… коты! Зеленоградск — неофициальная кошачья столица России. Здесь нет субтропической духоты, а отдых получается более интеллигентным и спокойным.

Что делать: гулять по променаду, кормить котов и искать арт-объекты, посвященные им, съездить на Куршскую косу, чтобы увидеть "танцующий лес" и песчаные дюны, наслаждаться закатами над прохладным морем.

Иногда лучший отдых ждет там, куда еще не проложили туристическую магистраль. Стоит лишь свернуть с проторенной дороги — и вы откроете для себя совершенно другую Россию.

8 августа 2025, 10:42

8 августа 2025, 10:42
Фото сгенерировано в Шедеврум
"ДНИ.РУ"

Топ-8 морей России для любителей путешествий: куда поехать в одиночку и с компанией

