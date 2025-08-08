Агурбаш перенесла дату свадьбы Тесты Мокрая Бузова восхитила зрителей Игры Сонник

Пятница 8 августа

Пятница 8 августа
Делили детей и судились за миллионы, но она бросила все, когда он начал умирать: трагедия в семье знаменитой певицы

Делили детей и судились за миллионы, но она бросила все, когда он начал умирать: трагедия в семье знаменитой певицы
911

Их история любви когда-то была похожа на сказку: яркая поп-звезда и успешный музыкальный менеджер. Но сказка закончилась тяжелым разводом, битвами за опеку и многомиллионными исками в суде. Казалось, мосты сожжены навсегда. Но перед лицом смертельной болезни все обиды отступили на второй план.

В США скончался Брэндон Блэксток, бывший муж всемирно известной певицы Келли Кларксон. Ему было всего 48 лет.

"Он мужественно боролся три года"

Причиной смерти стало онкологическое заболевание, с которым Брэндон боролся более трех лет. Семья Блэкстока опубликовала официальное заявление для прессы, в котором говорится о его последних днях.

"Брэндон мужественно боролся с раком. Он мирно скончался в окружении семьи. Мы благодарим вас за ваши мысли и молитвы и просим всех уважать частную жизнь семьи в это очень трудное время", — говорится в сообщении.

От любви и менеджмента до тяжелых судов

Отношения Келли Кларксон и Брэндона Блэкстока начались в 2012 году и быстро переросли в брак и деловое партнерство. Блэксток стал менеджером певицы, и их союз казался нерушимым. У пары родилось двое детей — дочь Ривер и сын Ремингтон.

Однако в 2020 году певица подала на развод, который стал одним из самых громких в шоу-бизнесе. Разбирательства длились два года и сопровождались тяжелой борьбой за опеку над детьми. Но даже после развода конфликты не утихли: в 2024 году Кларксон подала в суд на бывшего мужа и его отца, обвинив их менеджерскую компанию в махинациях с авторскими отчислениями.

Последний жест: отмена концертов ради бывшего мужа

Несмотря на судебные тяжбы и прошлые обиды, перед лицом трагедии певица показала, что человеческие отношения важнее денег. Буквально накануне смерти Брэндона Келли Кларксон отменила все свои запланированные до конца лета концерты в Лас-Вегасе. Официальной причиной она назвала болезнь бывшего мужа. Этот поступок показал, что, несмотря на все разногласия, она оставалась рядом с отцом своих детей в его последние дни.

У Брэндона Блэкстока остались четверо детей: 11-летняя Ривер и 9-летний Ремингтон от брака с Кларксон, а также 23-летняя Саванна и 17-летний Сет от первого брака. В 2022 году он стал дедушкой.

8 августа 2025, 11:43
Фото сгенерировано в Шедеврум
PEOPLE✓ Надежный источник

