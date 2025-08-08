Невосполнимая потеря для российского кино и театра, не стало создательницы знаковых телепрограмм

Заслуженный деятель искусств России, выдающийся театральный педагог, актриса и режиссер, ушла из жизни 6 августа 2025 года в возрасте 91 года. Ее уход стал невосполнимой утратой для российского театра, кино и телевидения, где она оставила яркий след как мастер сценической речи, создатель знаковых телепрограмм и вдохновляющий наставник поколений артистов.

Ранние годы и путь к сцене

Сусанна Серова родилась 13 января 1934 года в Москве. Ее страсть к театру привела в Школу-студию МХАТ, которую она окончила с отличием в 1957 году. Уже в юности она проявила себя как талантливая актриса, начав карьеру в театре "Современник" (1957–1959). Позже она работала в Саратовском Театре юного зрителя (1959–1962) и Московском драматическом театре на Малой Бронной (1962–1966), где ее роли отличались глубиной и эмоциональностью.

Театральная и режиссерская деятельность

Сусанна Серова прославилась не только как актриса, но и как режиссер и педагог. В 1967 году она окончила Режиссерские курсы при Центральном телевидении и работала режиссером Главной редакции литературно-драматических передач. Она создала ряд знаковых телепрограмм, которые стали важной частью культурного наследия.

"МХАТ и Чехов" — цикл, раскрывающий тонкости чеховской драматургии.

"МХАТ и Горький" — программа, посвященная творчеству Максима Горького.

"Искусство стихотворного перевода" — серия передач о поэзии.

"Ван Гог в Арле" и "Бунин. Страницы творчества" — программы, погружающие в мир искусства и литературы.

С 1972 года Серова была художественным руководителем Студии художественного слова при Центральном доме ученых, где воспитывала мастеров выразительного чтения.

Мастерство озвучивания и вклад в телевидение

Голос Сусанны Серовой стал неотъемлемой частью телевизионных проектов. Она озвучивала передачи в циклах "Русские цари" (отмечен премией "ТЭФИ"), "Марина Цветаева" и "Мария Кузьмина-Караваева". Ее уникальная манера речи, наполненная теплом и глубиной, делала каждый проект незабываемым для зрителей.

Педагогическое наследие

С 1981 года Сусанна Павловна преподавала сценическую речь в ГИТИСе, работая в мастерских Олега Табакова, Петра Фоменко, Сергея Женовача и Сергея Голомазова. Ее методика обучения, основанная на глубоком понимании слова и образа, изменила подход к подготовке артистов. Она также была автором книги "Слово. Образ. Голос. Речь" и двух поэтических сборников: "Я молча кричу" (1993) и "Перед распахнутой дверью" (2006).

Личность и наследие

Сусанна Серова была не только выдающимся педагогом и артисткой, но и человеком, чья преданность искусству вдохновляла коллег и учеников. Ее работа в театре, на телевидении и в педагогике оставила неизгладимый след в российской культуре. Причина ее ухода из жизни не разглашается. Российский институт театрального искусства (ГИТИС) выразил глубокие соболезнования, отметив, что о времени и месте прощания будет сообщено позже. Сусанна Павловна останется в памяти как мастер, чей голос и талант продолжат жить в ее учениках, спектаклях и телепроектах.