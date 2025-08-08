Не стало титана мирового кинематографа, которого называли человеком-оркестром

Он был режиссером, сценаристом, продюсером, оператором, актером, писателем и монтажером. Человек, который не просто создавал кино, а жил им, разбирая на части и собирая заново по своим собственным правилам. Для одних его работы были вызовом, для других – откровением. Сегодня европейская культура прощается с одним из своих главных бунтарей и интеллектуалов.

Не стало легенды немецкого экспериментального кино Лутца Моммартца. Как сообщило немецкое издание WDR, режиссер скончался на 92-м году жизни.

От живописи к киноэкспериментам

Лутц Моммартц родился в 1934 году и всю свою творческую жизнь был неразрывно связан с Дюссельдорфом. Его путь в искусство начался не с камеры, а с холста и кисти. Изначально он занимался живописью, но во второй половине 1960-х его захватила магия кино.

Именно тогда он нашел свое истинное призвание, став одним из лидеров и пионеров немецкого экспериментального кинематографа. Он отказался от привычных сюжетов и повествовательных форм, исследуя сам язык кино, его ритм, текстуру и возможности воздействия на зрителя. Его фильмы — это вызов привычному восприятию, визуальные эссе и смелые опыты.

Наследие из десятков фильмов

Его фильмография насчитывает не менее шести десятков работ, каждая из которых — уникальный артефакт. Начиная с дебютной ленты "Эгон Вольке" (1965), он создавал картины с говорящими названиями: "Верх/Низ", "Право/Лево", "Палец", "Железная дорога". Эти работы — не просто фильмы, а исследования пространства, движения и человеческого восприятия.

Последний акт: порядок в вечности

Даже свой уход Лутц Моммартц превратил в осмысленный творческий акт. Как сообщают источники, незадолго до смерти режиссер успел лично разобрать свой обширный архив.

Это поступок истинного художника, который до последнего вздоха заботился о своем наследии, стремясь передать его будущим поколением в том виде, в котором задумал сам. Свой последний и, возможно, самый важный проект он завершил в тишине, оставив после себя не хаос гения, а упорядоченную вселенную уникального киноязыка.