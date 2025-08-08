Не стало титана мирового кинематографа, которого называли человеком-оркестром

Не стало легенды немецкого экспериментального кино Лутца Моммартца. Как сообщило немецкое издание WDR, режиссер скончался на 92-м году жизни.
От живописи к киноэкспериментам
Лутц Моммартц родился в 1934 году и всю свою творческую жизнь был неразрывно связан с Дюссельдорфом. Его путь в искусство начался не с камеры, а с холста и кисти. Изначально он занимался живописью, но во второй половине 1960-х его захватила магия кино.
Именно тогда он нашел свое истинное призвание, став одним из лидеров и пионеров немецкого экспериментального кинематографа. Он отказался от привычных сюжетов и повествовательных форм, исследуя сам язык кино, его ритм, текстуру и возможности воздействия на зрителя. Его фильмы — это вызов привычному восприятию, визуальные эссе и смелые опыты.
Наследие из десятков фильмов
Его фильмография насчитывает не менее шести десятков работ, каждая из которых — уникальный артефакт. Начиная с дебютной ленты "Эгон Вольке" (1965), он создавал картины с говорящими названиями: "Верх/Низ", "Право/Лево", "Палец", "Железная дорога". Эти работы — не просто фильмы, а исследования пространства, движения и человеческого восприятия.
Последний акт: порядок в вечности
Даже свой уход Лутц Моммартц превратил в осмысленный творческий акт. Как сообщают источники, незадолго до смерти режиссер успел лично разобрать свой обширный архив.
Это поступок истинного художника, который до последнего вздоха заботился о своем наследии, стремясь передать его будущим поколением в том виде, в котором задумал сам. Свой последний и, возможно, самый важный проект он завершил в тишине, оставив после себя не хаос гения, а упорядоченную вселенную уникального киноязыка.