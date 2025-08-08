Муж Пугачевой Галкин* попал под колеса автомобиля: разрезало артерию

Тревожные новости пришли из Юрмалы, где сейчас находится семья Аллы Пугачевой. Обычная велосипедная прогулка для юмориста Максима Галкина* обернулась серьезным ДТП и экстренной медицинской помощью. Артист был сбит автомобилем.

Инцидент произошел на одной из улочек курортного города. По предварительной информации, комик спокойно ехал на велосипеде, когда с боковой улицы на него неожиданно выехал автомобиль. Произошло столкновение.

Удар пришелся по руке: задеты сухожилия и артерия

В результате ДТП артист серьезно повредил руку. Сообщается, что осколки автомобильного стекла нанесли глубокие порезы. Травма оказалась гораздо серьезнее, чем можно было предположить: были разрезаны не просто мягкие ткани, а сухожилия и, что самое опасное, задета артерия. Подобные ранения требуют немедленного медицинского вмешательства из-за риска сильной кровопотери.

"Шоу должно продолжаться"

Несмотря на серьезность травмы, Максим Галкин* не стал отменять запланированное выступление. Верный своему профессиональному долгу, он вышел на сцену. Зрители в зале увидели артиста с плотно забинтованной кистью, что сразу вызвало вопросы и беспокойство.

Подробности о его текущем состоянии и процессе восстановления пока не сообщаются.

Напомним, недавно Галкин* вместе со своей женой Пугачевой приехали в Латвию. Вид Аллы Борисовны, появившейся вместе с супругом на публике вызвал волнение поклонников. Рядом с цветущим Максимом Примадонна выглядела не совсем здоровой. Фанаты отметили, что певица "еле передвигается" и " с трудом разгибает колени".

*признан в РФ иноагентом