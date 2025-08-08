Муж Пугачевой Галкин* попал под колеса автомобиля: разрезало артерию

Агурбаш перенесла дату свадьбы Тесты Мокрая Бузова восхитила зрителей Игры Сонник

Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен Невосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительница Вся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс Чести Мир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеист

Лента новостей

Пятница 8 августа

08:46Муж Пугачевой Галкин* попал под колеса автомобиля: разрезало артерию 08:21Невосполнимая потеря для российского кино и театра, не стало создательницы знаковых телепрограмм 06:05Тест: Какой вы артефакт из советской квартиры? 03:25Этот "полезный" завтрак на самом деле вреднее пончика: диетологи назвали продукт, который мы едим зря 00:19Не берите в руки иголку и не ешьте яблоки: что еще нельзя делать 8 августа, в Ермолаев день, чтобы не навлечь на себя беду 21:08Не стало всемирно известного фотографа – мир потерял еще одного уникального визионера 19:48Омар Хайям объяснил, почему пары несчастны в браке – эти слова спасут семью от распада 19:17Ушел из жизни выдающийся музыкант – россияне оплакивают жемчужину отечественной сцены 17:34Ирина Шейк пошла по стопам Мадонны – яркое появление модели стало сенсацией 15:59Звезды "Дома-2" не стало при странных обстоятельствах – уход 24-летней модели вызвал вопросы 15:41В Видном 1 сентября откроется новая школа на 1100 мест 15:04На Северном речном вокзале появилось новое игровое пространство для детей 14:37Более 150 улиц благоустроят в СВАО и СЗАО в этом году 14:29В Китае вспыхнула новая лихорадка, угрожает ли вирус России? 14:24Стекла в машине будут чистыми месяц: трюк старых дальнобойщиков, который работает лучше автохимии 14:13Комедии, от которых невозможно сдержать смех: подборка фильмов для веселого вечера 13:32На Камчатке обсудили перспективы чистой энергетики и устойчивого развития 13:202 минуты и вы забудете о головной боли: простой, но рабочий метод 13:06Почему собака вас игнорирует: кинологи назвали фразу, которую питомцы ненавидят больше всего 13:03Новые автобусные маршруты свяжут восток и юго-восток столицы 12:35Что будет, если поливать комнатные цветы кофейной гущей? 12:13Скандал на сцене: что грозит Григорию Лепсу за толчок подростка? 11:50Эпоха лидера, пришедшего к власти в разгар переворота, подошла к концу: его не стало 11:26"Много неприятных вещей": как живет 76-летний актер Александр Панкратов-Черный 11:20Что будет, если никогда не выключать ноутбук, а только закрывать крышку: ленивая привычка или тихий убийца вашего гаджета? 11:02Станкович на краю: спасет ли серба чудо в "Спартаке"? 10:46Прощание с мастером мелодии: мир потерял талантливого музыканта 10:19Пляжи уходят под воду: как мир теряет свои берега 09:41О потере скорбит вся Россия: ушел из жизни народный писатель 09:36Одна фраза, которая мгновенно остановит любой спор: психологи говорят, что она работает как магия 08:54Мир оплакивает тяжелую утрату в семье легендарного актера 08:38Тест: Продолжите фразу героев из мультфильмов СССР 08:27Угас ритм эпохи: прощание с легендой музыки 06:08Тест: узнаете ли вы советский фильм по книге в кадре? 03:43Wi-Fi будет "летать" во всей квартире: одна простая ошибка в расположении роутера, которую совершают все 00:34Не ругаться и не лениться – Анна Холодница идет: что категорически нельзя делать 7 августа, чтобы не разрушить мир в семье 21:01Олимпийская чемпионка Трусова впервые стала мамой – все подробности радостного события 20:48Москвичи несут цветы к дому 80-летней актрисы театра и кино Натальи Селезневой 20:19Не стало выдающейся телеведущей – еще одна тяжелая утрата для тысяч зрителей 18:53Как организовать бюджетную свадьбу – эти 5 правил помогут сделать праздник незабываемым 17:56Ушел из жизни легендарный музыкант, который отказал Led Zeppelin и Deep Purple 17:44Дибров хочет отсудить у жены троих детей и виллу за 750 миллионов – подробности громкого развода 16:14Внезапный уход народного артиста России потряс всю страну – люди оплакивают любимого актера 16:08Омар Хайям рассказал, какие 3 вещи необходимы как воздух после 45 лет – это нужно знать каждому 15:09Бывшая звезда футбола попала под обстрел – игроку был всего 41 год 14:54Москвичей с четвероногими питомцами ждут на Тверском бульваре 15 – 17 августа 13:43Названа главная ошибка в умывании, которая старит кожу быстрее всего: это не горячая вода и даже не мыло 13:01Тест: узнайте советский фильм по кадру с воздушными шарами 12:32Легенда комиксов, чьи рисунки оживляли героев: прощание с великим мастером 12:30Звезда хоккея, покорившая футбольные поля: невероятная история Олимпийского чемпиона
Муж Пугачевой Галкин* попал под колеса автомобиля: разрезало артерию

Муж Пугачевой Галкин* попал под колеса автомобиля: разрезало артерию
687

Тревожные новости пришли из Юрмалы, где сейчас находится семья Аллы Пугачевой. Обычная велосипедная прогулка для юмориста Максима Галкина* обернулась серьезным ДТП и экстренной медицинской помощью. Артист был сбит автомобилем.

Инцидент произошел на одной из улочек курортного города. По предварительной информации, комик спокойно ехал на велосипеде, когда с боковой улицы на него неожиданно выехал автомобиль. Произошло столкновение.

Удар пришелся по руке: задеты сухожилия и артерия

В результате ДТП артист серьезно повредил руку. Сообщается, что осколки автомобильного стекла нанесли глубокие порезы. Травма оказалась гораздо серьезнее, чем можно было предположить: были разрезаны не просто мягкие ткани, а сухожилия и, что самое опасное, задета артерия. Подобные ранения требуют немедленного медицинского вмешательства из-за риска сильной кровопотери.

"Шоу должно продолжаться"

Несмотря на серьезность травмы, Максим Галкин* не стал отменять запланированное выступление. Верный своему профессиональному долгу, он вышел на сцену. Зрители в зале увидели артиста с плотно забинтованной кистью, что сразу вызвало вопросы и беспокойство.

Подробности о его текущем состоянии и процессе восстановления пока не сообщаются.

Напомним, недавно Галкин* вместе со своей женой Пугачевой приехали в Латвию. Вид Аллы Борисовны, появившейся вместе с супругом на публике вызвал волнение поклонников. Рядом с цветущим Максимом Примадонна выглядела не совсем здоровой. Фанаты отметили, что певица "еле передвигается" и " с трудом разгибает колени".

*признан в РФ иноагентом

8 августа 2025, 08:46
Максим Галкин* и Алла Пугачева. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Telegram / @starhitru✓ Надежный источник

Соседи рассказали о происходящем с оставленной Аллой Пугачевой московской квартирой

Фото: Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Невосполнимая потеря для российского кино и театра, не стало создательницы знаковых телепрограмм

Невосполнимая потеря для российского кино и театра, не стало создательницы знаковых телепрограмм
Заслуженный деятель искусств России, выдающийся театральный педагог, актриса и режиссер, ушла из жизни 6 августа 2025 года в возрасте 91 года. Ее уход стал невосполнимой утратой для российского театра, кино и телевидения, где она оставила яркий след как мастер сценической речи, создатель знаковых телепрограмм и вдохновляющий наставник поколений артистов. Ранние годы и путь к сцене Сусанна Серова родилась 13 января 1934 года в Москве.

Тест: Какой вы артефакт из советской квартиры?

Тест: Какой вы артефакт из советской квартиры?
В каждой советской квартире был свой набор знаковых предметов. Они были не просто вещами, а членами семьи, хранителями историй и символами целой эпохи. Они могли быть неудобными, но любимыми; скрипучими, но надежными. Ответьте на вопросы, и узнайте, какой предмет из прошлого больше всего отражает ваш характер. Вопросы1.

Этот "полезный" завтрак на самом деле вреднее пончика: диетологи назвали продукт, который мы едим зря

Этот "полезный" завтрак на самом деле вреднее пончика: диетологи назвали продукт, который мы едим зря
Представьте себе идеальное утро. Вы просыпаетесь, полные решимости прожить этот день правильно и позаботиться о своем здоровье. Вы идете на кухню и вместо бутерброда с колбасой или сладкого печенья выбираете то, что кричит о пользе с каждой полки супермаркета – быстрый, удобный и "здоровый" завтрак. Но что, если мы скажем, что эта яркая коробочка с обещаниями стройности и энергии — всего лишь маркетинговый обман? Диетологи бьют тревогу: один из самых популярных продуктов для завтрака не просто бесполезен, а по своему воздействию на организм может быть вреднее свежего, покрытого глазурью пончика.

Не берите в руки иголку и не ешьте яблоки: что еще нельзя делать 8 августа, в Ермолаев день, чтобы не навлечь на себя беду

Не берите в руки иголку и не ешьте яблоки: что еще нельзя делать 8 августа, в Ермолаев день, чтобы не навлечь на себя беду
Наши предки жили в тесной связи с природой, и каждый день в календаре был наполнен особым смыслом, своими правилами и традициями. Эти верования помогали им жить в гармонии с окружающим миром, привлекать удачу и избегать неприятностей. 8 августа – не исключение. В этот день православная церковь чтит память священномученика Ермолая Никомидийского, а в народе его прозвали Ермолаев день.

Не стало всемирно известного фотографа – мир потерял еще одного уникального визионера

Не стало всемирно известного фотографа – мир потерял еще одного уникального визионера
На 95-м году жизни ушел из жизни итальянский фотограф Джанни Беренго Гардин. Вклад творца в мир фотографии и искусство в целом невозможно переоценить.

