Пятница 8 августа

Тест: Какой вы артефакт из советской квартиры?
Тест: Какой вы артефакт из советской квартиры?

Тест: Какой вы артефакт из советской квартиры?
244

В каждой советской квартире был свой набор знаковых предметов. Они были не просто вещами, а членами семьи, хранителями историй и символами целой эпохи. Они могли быть неудобными, но любимыми; скрипучими, но надежными. Ответьте на вопросы, и узнайте, какой предмет из прошлого больше всего отражает ваш характер.

Вопросы

1. Как вы относитесь к гостям в вашем доме?

А) Мой дом — моя крепость. Гости — это хорошо, но только по предварительной договоренности и не слишком надолго. Главное — уют и покой для своих.

Б) Обожаю гостей! Чем больше, тем лучше. Готов раздвинуться, потесниться, лишь бы всем было весело и душевно.

В) Гости — это возможность показать себя с лучшей стороны. Для них у меня всегда припасено что-то особенное, что в обычные дни я не использую.

Г) Я всегда готов к приходу гостей, но сам держусь немного в стороне. Я больше наблюдатель, чем центр компании.

2. Ваше отношение к порядку и хранению вещей?

А) Всему свое место. Каждая вещь должна лежать там, где положено. Терпеть не могу, когда что-то берут без спроса.

Б) Порядок — это скучно! Главное, чтобы под рукой было все необходимое для жизни и творчества. Легкий беспорядок — признак кипучей жизни.

В) У меня есть "парадная" часть дома, где все идеально, и "черный ход", где хранится всё, что не для чужих глаз.

Г) Я храню много старых, но памятных вещей. Выбросить что-то — для меня целая трагедия, ведь с этим связаны воспоминания.

3. Как вы справляетесь с трудностями и стрессом?

А) Скриплю, но держусь. Меня сложно сломать. Я могу выдержать очень многое, даже если внешне выгляжу уставшим.

Б) Я раскрываюсь в полную силу. Трудности заставляют меня быть более изобретательным и находить нестандартные решения.

В) Стараюсь не показывать, что мне тяжело. Для внешнего мира я всегда должен быть "в форме" и выглядеть безупречно.

Г) Ухожу в себя, перебираю прошлое, ищу ответы в старых историях и опыте. Ностальгия — мое лекарство.

4. Ваша главная роль в семье или компании друзей?

А) Я — основа, фундамент. Тот, на ком все держится, даже если это не всегда заметно.

Б) Я — душа компании. Тот, кто объединяет всех за одним столом, создает атмосферу праздника.

В) Я — украшение. Меня достают по особым случаям, чтобы произвести впечатление. Я — признак статуса.

Г) Я — хранитель историй. Ко мне приходят за советом, я связываю поколения, рассказывая о том, "как было раньше".

5. Какова, по-вашему, ваша главная "функция" в жизни?

А) Быть надежной опорой. Предоставлять комфорт и отдых тем, кто рядом.

Б) Объединять людей. Создавать пространство для общения, радости и общих воспоминаний.

В) Быть ценностью. Символизировать достаток, успех и хороший вкус. Мной нужно гордиться и восхищаться.

Г) Сохранять и систематизировать. Быть хранилищем всего самого важного: от книг и посуды до семейных реликвий.

Результаты: Знакомьтесь, это вы!

Если у вас больше ответов А — вы "Диван-книжка"

Вы — основа любого дома и любой компании. Немного монолитный, возможно, слегка скрипучий, когда не в настроении, но невероятно надежный. Вы способны выдержать всё что угодно. Вы дарите отдых и комфорт, но и требуете уважения к своему личному пространству. Как и диван, вы многофункциональны: днем — уютное место для своих, вечером — спальное место для припозднившегося гостя. Вы не любите суету, цените практичность и являетесь тем самым тихим героем, на котором на самом деле всё и держится.

Если у вас больше ответов Б — вы "Стол-книжка"

В обычном состоянии вы скромны и не занимаете много места. Но стоит на горизонте появиться празднику или сбору друзей — вы преображаетесь! Вы истинный центр любого торжества, обожаете собирать людей вместе, создавать атмосферу тепла и оживленных разговоров. Вы легко адаптируетесь под любую компанию, "раскрываясь" так, чтобы хватило места всем. Ваша главная цель — создавать общие моменты радости.

Если у вас больше ответов В — вы "Сервиз "Мадонна"

Вы — настоящее сокровище, символ статуса и достатка. Вы не для ежедневного использования, вы — для особых случаев, чтобы вами восхищались и обращались с осторожностью. Вы знаете себе цену и предпочитаете храниться за блестящим стеклом серванта, нежели участвовать в бытовой суете. Ваш внешний вид безупречен, и вы привносите в любое событие нотку торжественности и исключительности. Вы — знак хорошего вкуса и предмет гордости для ваших близких.

Если у вас больше ответов Г — вы "Стенка"

Вы — целая вселенная. Систематизированный и монументальный хранитель семейной истории. Внутри вас всему есть свое место: книги соседствуют с хрусталем, фотоальбомы — с важными документами. Вы немного консервативны и не любите перемен. К вам обращаются за всем: за книгой, за воспоминанием, за забытой безделушкой. Вы — молчаливый свидетель жизни нескольких поколений, надежный архив семейной жизни. Вы можете казаться немного замкнутым, но внутри вас скрыты настоящие богатства и истории.

8 августа 2025, 06:05
Фото сгенерировано в Шедеврум
Тест: узнаете ли вы советский фильм по книге в кадре?

Фото: кадр из кинофильма
Фото: кадр из кинофильма
Фото: кадр из кинофильма
Фото: кадр из кинофильма
Фото: кадр из кинофильма
Фото: кадр из кинофильма

Этот "полезный" завтрак на самом деле вреднее пончика: диетологи назвали продукт, который мы едим зря

Этот "полезный" завтрак на самом деле вреднее пончика: диетологи назвали продукт, который мы едим зря
Представьте себе идеальное утро. Вы просыпаетесь, полные решимости прожить этот день правильно и позаботиться о своем здоровье. Вы идете на кухню и вместо бутерброда с колбасой или сладкого печенья выбираете то, что кричит о пользе с каждой полки супермаркета – быстрый, удобный и "здоровый" завтрак. Но что, если мы скажем, что эта яркая коробочка с обещаниями стройности и энергии — всего лишь маркетинговый обман? Диетологи бьют тревогу: один из самых популярных продуктов для завтрака не просто бесполезен, а по своему воздействию на организм может быть вреднее свежего, покрытого глазурью пончика.

Не берите в руки иголку и не ешьте яблоки: что еще нельзя делать 8 августа, в Ермолаев день, чтобы не навлечь на себя беду

Не берите в руки иголку и не ешьте яблоки: что еще нельзя делать 8 августа, в Ермолаев день, чтобы не навлечь на себя беду
Наши предки жили в тесной связи с природой, и каждый день в календаре был наполнен особым смыслом, своими правилами и традициями. Эти верования помогали им жить в гармонии с окружающим миром, привлекать удачу и избегать неприятностей. 8 августа – не исключение. В этот день православная церковь чтит память священномученика Ермолая Никомидийского, а в народе его прозвали Ермолаев день.

Не стало всемирно известного фотографа – мир потерял еще одного уникального визионера

Не стало всемирно известного фотографа – мир потерял еще одного уникального визионера
На 95-м году жизни ушел из жизни итальянский фотограф Джанни Беренго Гардин. Вклад творца в мир фотографии и искусство в целом невозможно переоценить.

Омар Хайям объяснил, почему пары несчастны в браке – эти слова спасут семью от распада

Омар Хайям объяснил, почему пары несчастны в браке – эти слова спасут семью от распада
Брак – это союз, который многие пары создают с надеждой на счастье и гармонию. Однако, спустя время, многие из них сталкиваются с проблемами, которые приводят к конфликтам и недовольству. Почему же так происходит? Ответ на этот вопрос можно найти в мудрости Омара Хайяма, который более тысячи лет назад сформулировал важные истины о любви и отношениях.

Ушел из жизни выдающийся музыкант – россияне оплакивают жемчужину отечественной сцены

Ушел из жизни выдающийся музыкант – россияне оплакивают жемчужину отечественной сцены
Россияне потеряли выдающегося концертмейстера Владимира Малюха. Об этом трагическом событии стало известно 7 августа из официальных источников театра "Царицынская опера" и Волгоградского института искусств и культуры (ВГИИК), где Владимир Васильевич работал на протяжении многих лет.

