Тест: Какой вы артефакт из советской квартиры?

1. Как вы относитесь к гостям в вашем доме?

А) Мой дом — моя крепость. Гости — это хорошо, но только по предварительной договоренности и не слишком надолго. Главное — уют и покой для своих.

Б) Обожаю гостей! Чем больше, тем лучше. Готов раздвинуться, потесниться, лишь бы всем было весело и душевно.

В) Гости — это возможность показать себя с лучшей стороны. Для них у меня всегда припасено что-то особенное, что в обычные дни я не использую.

Г) Я всегда готов к приходу гостей, но сам держусь немного в стороне. Я больше наблюдатель, чем центр компании.

2. Ваше отношение к порядку и хранению вещей?

А) Всему свое место. Каждая вещь должна лежать там, где положено. Терпеть не могу, когда что-то берут без спроса.

Б) Порядок — это скучно! Главное, чтобы под рукой было все необходимое для жизни и творчества. Легкий беспорядок — признак кипучей жизни.

В) У меня есть "парадная" часть дома, где все идеально, и "черный ход", где хранится всё, что не для чужих глаз.

Г) Я храню много старых, но памятных вещей. Выбросить что-то — для меня целая трагедия, ведь с этим связаны воспоминания.

3. Как вы справляетесь с трудностями и стрессом?

А) Скриплю, но держусь. Меня сложно сломать. Я могу выдержать очень многое, даже если внешне выгляжу уставшим.

Б) Я раскрываюсь в полную силу. Трудности заставляют меня быть более изобретательным и находить нестандартные решения.

В) Стараюсь не показывать, что мне тяжело. Для внешнего мира я всегда должен быть "в форме" и выглядеть безупречно.

Г) Ухожу в себя, перебираю прошлое, ищу ответы в старых историях и опыте. Ностальгия — мое лекарство.

4. Ваша главная роль в семье или компании друзей?

А) Я — основа, фундамент. Тот, на ком все держится, даже если это не всегда заметно.

Б) Я — душа компании. Тот, кто объединяет всех за одним столом, создает атмосферу праздника.

В) Я — украшение. Меня достают по особым случаям, чтобы произвести впечатление. Я — признак статуса.

Г) Я — хранитель историй. Ко мне приходят за советом, я связываю поколения, рассказывая о том, "как было раньше".

5. Какова, по-вашему, ваша главная "функция" в жизни?

А) Быть надежной опорой. Предоставлять комфорт и отдых тем, кто рядом.

Б) Объединять людей. Создавать пространство для общения, радости и общих воспоминаний.

В) Быть ценностью. Символизировать достаток, успех и хороший вкус. Мной нужно гордиться и восхищаться.

Г) Сохранять и систематизировать. Быть хранилищем всего самого важного: от книг и посуды до семейных реликвий.

Результаты: Знакомьтесь, это вы!

Если у вас больше ответов А — вы "Диван-книжка"

Вы — основа любого дома и любой компании. Немного монолитный, возможно, слегка скрипучий, когда не в настроении, но невероятно надежный. Вы способны выдержать всё что угодно. Вы дарите отдых и комфорт, но и требуете уважения к своему личному пространству. Как и диван, вы многофункциональны: днем — уютное место для своих, вечером — спальное место для припозднившегося гостя. Вы не любите суету, цените практичность и являетесь тем самым тихим героем, на котором на самом деле всё и держится.

Если у вас больше ответов Б — вы "Стол-книжка"

В обычном состоянии вы скромны и не занимаете много места. Но стоит на горизонте появиться празднику или сбору друзей — вы преображаетесь! Вы истинный центр любого торжества, обожаете собирать людей вместе, создавать атмосферу тепла и оживленных разговоров. Вы легко адаптируетесь под любую компанию, "раскрываясь" так, чтобы хватило места всем. Ваша главная цель — создавать общие моменты радости.

Если у вас больше ответов В — вы "Сервиз "Мадонна"

Вы — настоящее сокровище, символ статуса и достатка. Вы не для ежедневного использования, вы — для особых случаев, чтобы вами восхищались и обращались с осторожностью. Вы знаете себе цену и предпочитаете храниться за блестящим стеклом серванта, нежели участвовать в бытовой суете. Ваш внешний вид безупречен, и вы привносите в любое событие нотку торжественности и исключительности. Вы — знак хорошего вкуса и предмет гордости для ваших близких.

Если у вас больше ответов Г — вы "Стенка"

Вы — целая вселенная. Систематизированный и монументальный хранитель семейной истории. Внутри вас всему есть свое место: книги соседствуют с хрусталем, фотоальбомы — с важными документами. Вы немного консервативны и не любите перемен. К вам обращаются за всем: за книгой, за воспоминанием, за забытой безделушкой. Вы — молчаливый свидетель жизни нескольких поколений, надежный архив семейной жизни. Вы можете казаться немного замкнутым, но внутри вас скрыты настоящие богатства и истории.