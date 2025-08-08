Этот "полезный" завтрак на самом деле вреднее пончика: диетологи назвали продукт, который мы едим зря

Агурбаш перенесла дату свадьбы Тесты Мокрая Бузова восхитила зрителей Игры Сонник

Топ новостей недели

Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен Невосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительницаНевосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительница Вся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс ЧестиВся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс Чести Мир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеистМир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеист

Лента новостей

Пятница 8 августа

03:25Этот "полезный" завтрак на самом деле вреднее пончика: диетологи назвали продукт, который мы едим зря 00:19Не берите в руки иголку и не ешьте яблоки: что еще нельзя делать 8 августа, в Ермолаев день, чтобы не навлечь на себя беду 21:08Не стало всемирно известного фотографа – мир потерял еще одного уникального визионера 19:48Омар Хайям объяснил, почему пары несчастны в браке – эти слова спасут семью от распада 19:17Ушел из жизни выдающийся музыкант – россияне оплакивают жемчужину отечественной сцены 17:34Ирина Шейк пошла по стопам Мадонны – яркое появление модели стало сенсацией 15:59Звезды "Дома-2" не стало при странных обстоятельствах – уход 24-летней модели вызвал вопросы 15:41В Видном 1 сентября откроется новая школа на 1100 мест 15:04На Северном речном вокзале появилось новое игровое пространство для детей 14:37Более 150 улиц благоустроят в СВАО и СЗАО в этом году 14:29В Китае вспыхнула новая лихорадка, угрожает ли вирус России? 14:24Стекла в машине будут чистыми месяц: трюк старых дальнобойщиков, который работает лучше автохимии 14:13Комедии, от которых невозможно сдержать смех: подборка фильмов для веселого вечера 13:32На Камчатке обсудили перспективы чистой энергетики и устойчивого развития 13:202 минуты и вы забудете о головной боли: простой, но рабочий метод 13:06Почему собака вас игнорирует: кинологи назвали фразу, которую питомцы ненавидят больше всего 13:03Новые автобусные маршруты свяжут восток и юго-восток столицы 12:35Что будет, если поливать комнатные цветы кофейной гущей? 12:13Скандал на сцене: что грозит Григорию Лепсу за толчок подростка? 11:50Эпоха лидера, пришедшего к власти в разгар переворота, подошла к концу: его не стало 11:26"Много неприятных вещей": как живет 76-летний актер Александр Панкратов-Черный 11:20Что будет, если никогда не выключать ноутбук, а только закрывать крышку: ленивая привычка или тихий убийца вашего гаджета? 11:02Станкович на краю: спасет ли серба чудо в "Спартаке"? 10:46Прощание с мастером мелодии: мир потерял талантливого музыканта 10:19Пляжи уходят под воду: как мир теряет свои берега 09:41О потере скорбит вся Россия: ушел из жизни народный писатель 09:36Одна фраза, которая мгновенно остановит любой спор: психологи говорят, что она работает как магия 08:54Мир оплакивает тяжелую утрату в семье легендарного актера 08:38Тест: Продолжите фразу героев из мультфильмов СССР 08:27Угас ритм эпохи: прощание с легендой музыки 06:08Тест: узнаете ли вы советский фильм по книге в кадре? 03:43Wi-Fi будет "летать" во всей квартире: одна простая ошибка в расположении роутера, которую совершают все 00:34Не ругаться и не лениться – Анна Холодница идет: что категорически нельзя делать 7 августа, чтобы не разрушить мир в семье 21:01Олимпийская чемпионка Трусова впервые стала мамой – все подробности радостного события 20:48Москвичи несут цветы к дому 80-летней актрисы театра и кино Натальи Селезневой 20:19Не стало выдающейся телеведущей – еще одна тяжелая утрата для тысяч зрителей 18:53Как организовать бюджетную свадьбу – эти 5 правил помогут сделать праздник незабываемым 17:56Ушел из жизни легендарный музыкант, который отказал Led Zeppelin и Deep Purple 17:44Дибров хочет отсудить у жены троих детей и виллу за 750 миллионов – подробности громкого развода 16:14Внезапный уход народного артиста России потряс всю страну – люди оплакивают любимого актера 16:08Омар Хайям рассказал, какие 3 вещи необходимы как воздух после 45 лет – это нужно знать каждому 15:09Бывшая звезда футбола попала под обстрел – игроку был всего 41 год 14:54Москвичей с четвероногими питомцами ждут на Тверском бульваре 15 – 17 августа 13:43Названа главная ошибка в умывании, которая старит кожу быстрее всего: это не горячая вода и даже не мыло 13:01Тест: узнайте советский фильм по кадру с воздушными шарами 12:32Легенда комиксов, чьи рисунки оживляли героев: прощание с великим мастером 12:30Звезда хоккея, покорившая футбольные поля: невероятная история Олимпийского чемпиона 12:26Невосполнимая потеря для мирового футбола: ушел из жизни прославленный игрок 12:1110 триллеров, которые заставят вас затаить дыхание 12:07Лечилась больше года: таблетки не смогли помочь заразившейся туберкулезом Кате Семеновой
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Этот "полезный" завтрак на самом деле вреднее пончика: диетологи назвали продукт, который мы едим зря

Этот "полезный" завтрак на самом деле вреднее пончика: диетологи назвали продукт, который мы едим зря
7

Представьте себе идеальное утро. Вы просыпаетесь, полные решимости прожить этот день правильно и позаботиться о своем здоровье. Вы идете на кухню и вместо бутерброда с колбасой или сладкого печенья выбираете то, что кричит о пользе с каждой полки супермаркета – быстрый, удобный и "здоровый" завтрак.

Но что, если мы скажем, что эта яркая коробочка с обещаниями стройности и энергии — всего лишь маркетинговый обман? Диетологи бьют тревогу: один из самых популярных продуктов для завтрака не просто бесполезен, а по своему воздействию на организм может быть вреднее свежего, покрытого глазурью пончика.

Главный самозванец на полке здорового питания

Давайте не будем томить. Речь идет о быстрорастворимой овсянке в пакетиках, мюсли с добавками и готовой граноле.

Да, именно эти продукты, которые позиционируются как эталон здорового начала дня, на самом деле являются "сахарной бомбой" замедленного действия. Кажется нелогичным, ведь овсянка — это польза, а пончик — зло. Но дьявол, как всегда, в деталях.

Почему пакетик каши хуже пончика: 3 причины

Когда вы едите пончик, вы хотя бы честны с собой — вы едите десерт. С "полезным" завтраком все иначе: вы думаете, что делаете добро своему телу, а на самом деле наносите ему удар. Вот почему:

1. Замаскированный сахар. Производители прекрасно знают, что овсяные хлопья без ничего — это довольно скучно. Чтобы сделать их вкусными, в пакетики щедро добавляют сахар, ароматизаторы, порошковое молоко и кусочки цукатов (которые тоже пропитаны сахарным сиропом). В итоге в одной порции такой каши может содержаться до 4-5 чайных ложек сахара. Это сопоставимо, а иногда и больше, чем в пончике.

2. Глубокая обработка убивает пользу. Настоящие овсяные зерна — это медленные углеводы, богатые клетчаткой. Они долго перевариваются, даря чувство сытости и плавно повышая уровень сахара в крови. Быстрорастворимая каша — это хлопья, которые были измельчены, пропарены и высушены. В результате этой обработки почти вся полезная клетчатка разрушается, а крахмал становится "быстрым".

3. Резкий скачок глюкозы и быстрый голод. Когда вы съедаете такой завтрак, уровень сахара в вашей крови взлетает так же стремительно, как и от пончика. В ответ поджелудочная железа выбрасывает огромную дозу инсулина, чтобы этот сахар «погасить». Результат? Уже через час-полтора сахар в крови резко падает, и вы чувствуете дикий голод и усталость. Вы снова хотите есть, и рука тянется к очередному перекусу. Этот цикл — прямой путь к набору веса и инсулинорезистентности.

Здоровые альтернативы, которые действительно работают

Отказаться от идеи быстрого и полезного завтрака не нужно. Нужно просто выбрать правильные продукты.

  1. "Долгая" овсянка. Купите обычные овсяные хлопья, которые требуют варки 5-15 минут. Это все еще быстро, но в них сохранена вся польза клетчатки. Вместо сахара добавьте в готовую кашу горсть свежих или замороженных ягод, щепотку корицы (она помогает регулировать сахар в крови) и ложку орехов или семян чиа для полезных жиров и белка.

  2. Яйца в любом виде. Омлет, глазунья или просто вареные яйца — это идеальный завтрак. Белок и полезные жиры дадут вам долгое чувство сытости и стабильный уровень энергии без каких-либо сахарных скачков. Добавьте к ним ломтик цельнозернового хлеба и свежие овощи.

  3. Греческий йогурт без добавок или творог. Это еще один прекрасный источник белка. Сочетайте его с теми же ягодами, орехами или небольшим количеством меда, если хочется сладости. Вы будете контролировать количество сахара сами.

Вывод прост: не доверяйте красивым упаковкам. Настоящая здоровая еда редко бывает "быстрорастворимой" и почти никогда не нуждается в громких рекламных обещаниях.

Шоу-бизнес в Telegram

8 августа 2025, 03:25
Фото: freepik.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

По теме

Почему пить воду сразу после пробуждения – ошибка, которая крадет вашу энергию, согласно восточной медицине

Не берите в руки иголку и не ешьте яблоки: что еще нельзя делать 8 августа, в Ермолаев день, чтобы не навлечь на себя беду

Не берите в руки иголку и не ешьте яблоки: что еще нельзя делать 8 августа, в Ермолаев день, чтобы не навлечь на себя беду
Наши предки жили в тесной связи с природой, и каждый день в календаре был наполнен особым смыслом, своими правилами и традициями. Эти верования помогали им жить в гармонии с окружающим миром, привлекать удачу и избегать неприятностей. 8 августа – не исключение. В этот день православная церковь чтит память священномученика Ермолая Никомидийского, а в народе его прозвали Ермолаев день.

Не стало всемирно известного фотографа – мир потерял еще одного уникального визионера

Не стало всемирно известного фотографа – мир потерял еще одного уникального визионера
На 95-м году жизни ушел из жизни итальянский фотограф Джанни Беренго Гардин. Вклад творца в мир фотографии и искусство в целом невозможно переоценить.

Омар Хайям объяснил, почему пары несчастны в браке – эти слова спасут семью от распада

Омар Хайям объяснил, почему пары несчастны в браке – эти слова спасут семью от распада
Брак – это союз, который многие пары создают с надеждой на счастье и гармонию. Однако, спустя время, многие из них сталкиваются с проблемами, которые приводят к конфликтам и недовольству. Почему же так происходит? Ответ на этот вопрос можно найти в мудрости Омара Хайяма, который более тысячи лет назад сформулировал важные истины о любви и отношениях.

Ушел из жизни выдающийся музыкант – россияне оплакивают жемчужину отечественной сцены

Ушел из жизни выдающийся музыкант – россияне оплакивают жемчужину отечественной сцены
Россияне потеряли выдающегося концертмейстера Владимира Малюха. Об этом трагическом событии стало известно 7 августа из официальных источников театра "Царицынская опера" и Волгоградского института искусств и культуры (ВГИИК), где Владимир Васильевич работал на протяжении многих лет.

Ирина Шейк пошла по стопам Мадонны – яркое появление модели стало сенсацией

Ирина Шейк пошла по стопам Мадонны – яркое появление модели стало сенсацией
39-летняя российская топ-модель Ирина Шейк вновь привлекла внимание общественности. Она стала героиней эффектной фотосессии для бразильского Vogue.

Выбор читателей

06/08СрдОмар Хайям рассказал, какие 3 вещи необходимы как воздух после 45 лет – это нужно знать каждому 06/08СрдМир потерял человека, который сверг диктатора, но сам унес в могилу тайну кровавой расправы 06/08СрдНевосполнимая потеря для мирового футбола: ушел из жизни прославленный игрок 06/08СрдБатарея смартфона будет держать заряд 2 дня: отключите всего одну настройку, о которой никто не думает 06/08Срд10 триллеров, которые заставят вас затаить дыхание 06/08СрдМосквичи несут цветы к дому 80-летней актрисы театра и кино Натальи Селезневой