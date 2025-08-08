Не берите в руки иголку и не ешьте яблоки: что еще нельзя делать 8 августа, в Ермолаев день, чтобы не навлечь на себя беду

Агурбаш перенесла дату свадьбы Тесты Мокрая Бузова восхитила зрителей Игры Сонник

Топ новостей недели

Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен Невосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительницаНевосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительница Вся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс ЧестиВся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс Чести Мир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеистМир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеист

Лента новостей

Четверг 7 августа

00:19Не берите в руки иголку и не ешьте яблоки: что еще нельзя делать 8 августа, в Ермолаев день, чтобы не навлечь на себя беду 21:08Не стало всемирно известного фотографа – мир потерял еще одного уникального визионера 19:48Омар Хайям объяснил, почему пары несчастны в браке – эти слова спасут семью от распада 19:17Ушел из жизни выдающийся музыкант – россияне оплакивают жемчужину отечественной сцены 17:34Ирина Шейк пошла по стопам Мадонны – яркое появление модели стало сенсацией 15:59Звезды "Дома-2" не стало при странных обстоятельствах – уход 24-летней модели вызвал вопросы 15:41В Видном 1 сентября откроется новая школа на 1100 мест 15:04На Северном речном вокзале появилось новое игровое пространство для детей 14:37Более 150 улиц благоустроят в СВАО и СЗАО в этом году 14:29В Китае вспыхнула новая лихорадка, угрожает ли вирус России? 14:24Стекла в машине будут чистыми месяц: трюк старых дальнобойщиков, который работает лучше автохимии 14:13Комедии, от которых невозможно сдержать смех: подборка фильмов для веселого вечера 13:32На Камчатке обсудили перспективы чистой энергетики и устойчивого развития 13:202 минуты и вы забудете о головной боли: простой, но рабочий метод 13:06Почему собака вас игнорирует: кинологи назвали фразу, которую питомцы ненавидят больше всего 13:03Новые автобусные маршруты свяжут восток и юго-восток столицы 12:35Что будет, если поливать комнатные цветы кофейной гущей? 12:13Скандал на сцене: что грозит Григорию Лепсу за толчок подростка? 11:50Эпоха лидера, пришедшего к власти в разгар переворота, подошла к концу: его не стало 11:26"Много неприятных вещей": как живет 76-летний актер Александр Панкратов-Черный 11:20Что будет, если никогда не выключать ноутбук, а только закрывать крышку: ленивая привычка или тихий убийца вашего гаджета? 11:02Станкович на краю: спасет ли серба чудо в "Спартаке"? 10:46Прощание с мастером мелодии: мир потерял талантливого музыканта 10:19Пляжи уходят под воду: как мир теряет свои берега 09:41О потере скорбит вся Россия: ушел из жизни народный писатель 09:36Одна фраза, которая мгновенно остановит любой спор: психологи говорят, что она работает как магия 08:54Мир оплакивает тяжелую утрату в семье легендарного актера 08:38Тест: Продолжите фразу героев из мультфильмов СССР 08:27Угас ритм эпохи: прощание с легендой музыки 06:08Тест: узнаете ли вы советский фильм по книге в кадре? 03:43Wi-Fi будет "летать" во всей квартире: одна простая ошибка в расположении роутера, которую совершают все 00:34Не ругаться и не лениться – Анна Холодница идет: что категорически нельзя делать 7 августа, чтобы не разрушить мир в семье 21:01Олимпийская чемпионка Трусова впервые стала мамой – все подробности радостного события 20:48Москвичи несут цветы к дому 80-летней актрисы театра и кино Натальи Селезневой 20:19Не стало выдающейся телеведущей – еще одна тяжелая утрата для тысяч зрителей 18:53Как организовать бюджетную свадьбу – эти 5 правил помогут сделать праздник незабываемым 17:56Ушел из жизни легендарный музыкант, который отказал Led Zeppelin и Deep Purple 17:44Дибров хочет отсудить у жены троих детей и виллу за 750 миллионов – подробности громкого развода 16:14Внезапный уход народного артиста России потряс всю страну – люди оплакивают любимого актера 16:08Омар Хайям рассказал, какие 3 вещи необходимы как воздух после 45 лет – это нужно знать каждому 15:09Бывшая звезда футбола попала под обстрел – игроку был всего 41 год 14:54Москвичей с четвероногими питомцами ждут на Тверском бульваре 15 – 17 августа 13:43Названа главная ошибка в умывании, которая старит кожу быстрее всего: это не горячая вода и даже не мыло 13:01Тест: узнайте советский фильм по кадру с воздушными шарами 12:32Легенда комиксов, чьи рисунки оживляли героев: прощание с великим мастером 12:30Звезда хоккея, покорившая футбольные поля: невероятная история Олимпийского чемпиона 12:26Невосполнимая потеря для мирового футбола: ушел из жизни прославленный игрок 12:1110 триллеров, которые заставят вас затаить дыхание 12:07Лечилась больше года: таблетки не смогли помочь заразившейся туберкулезом Кате Семеновой 11:51Мир прощается с легендой: ушла из жизни звезда рестлинга
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Не берите в руки иголку и не ешьте яблоки: что еще нельзя делать 8 августа, в Ермолаев день, чтобы не навлечь на себя беду

Не берите в руки иголку и не ешьте яблоки: что еще нельзя делать 8 августа, в Ермолаев день, чтобы не навлечь на себя беду
361

Наши предки жили в тесной связи с природой, и каждый день в календаре был наполнен особым смыслом, своими правилами и традициями. Эти верования помогали им жить в гармонии с окружающим миром, привлекать удачу и избегать неприятностей. 8 августа – не исключение.

В этот день православная церковь чтит память священномученика Ермолая Никомидийского, а в народе его прозвали Ермолаев день. Он считался важной вехой — временем, когда наливаются яблоки и приходит пора собирать первый урожай картофеля. Чтобы год был сытым и благополучным, существовал ряд строгих запретов, нарушать которые считалось очень плохой приметой.

Главные запреты Ермолаева дня: что под строгим табу?

Вот пять главных правил, которым следовали наши предки 8 августа, чтобы не навлечь на себя и свою семью беду.

1. Не работать в поле и в огороде после полудня

Это, пожалуй, самый главный и строгий запрет дня. Считалось, что после обеда на поля и огороды выходит нечистая сила (в некоторых регионах ее называли «полудницей»), которая может навредить человеку: наслать болезнь, испортить урожай или даже ударить молнией. Поэтому все работы по сбору урожая старались завершить до обеда, а вторую половину дня посвящали отдыху и домашним делам.

2. Не жадничать и не отказывать в помощи

Ермолаев день — время первого урожая. Было принято делиться первыми собранными овощами и фруктами с соседями, нуждающимися и путниками. Считалось, что тот, кто проявит в этот день жадность, весь следующий год проведет в нужде и получит скудный урожай. Щедрость же, наоборот, привлекала в дом достаток и благополучие.

3. Женщинам — не брать в руки иголку и ножницы

Этот запрет касался исключительно женщин. Верили, что любое рукоделие в этот день — шитье, вышивка, вязание — может привести к болезням рук или проблемам со зрением. Острые предметы (иголки, ножницы) в руках женщины в Ермолаев день считались предвестниками ссор и несчастий в семье.

4. Не есть яблоки (с одним исключением)

Хотя яблоки к этому дню уже начинают созревать, есть их было строго запрещено до Яблочного Спаса (19 августа). Наши предки верили, что тот, кто нарушит этот запрет, навлечет на себя неприятности. Исключение делалось только для маленьких детей и тяжелобольных людей — им можно было дать яблоко для здоровья.

5. Не ссориться, не ругаться и не одалживать деньги

Как и в любой другой важный день народного календаря, 8 августа следовало избегать любых конфликтов. Считалось, что ссора в этот день затянется надолго и принесет в дом разлад. Также старались не давать и не брать в долг деньги или инструменты, чтобы "не отдать из дома свое благополучие".

А что делать можно и нужно?

  • Собирать урожай. Утром нужно было отправиться в огород за первым картофелем и другими созревшими овощами.
  • Готовить блюда из картошки. Первую выкопанную картошку обязательно готовили и съедали всей семьей за ужином. Это сулило сытость на весь год.
  • Ходить за грибами. Ермолаев день считался удачным для "тихой охоты".

Следовать этим простым правилам — не значит быть суеверным. Это способ прикоснуться к мудрости предков, которые умели ценить труд, природу и добрые отношения с окружающими.

Шоу-бизнес в Telegram

8 августа 2025, 00:19
Фото: freepik.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

По теме

Борис и Глеб пришли – хлеб поспел: что категорически нельзя делать 6 августа, чтобы не лишиться всех денег

Не ругаться и не лениться – Анна Холодница идет: что категорически нельзя делать 7 августа, чтобы не разрушить мир в семье

Не стало всемирно известного фотографа – мир потерял еще одного уникального визионера

Не стало всемирно известного фотографа – мир потерял еще одного уникального визионера
На 95-м году жизни ушел из жизни итальянский фотограф Джанни Беренго Гардин. Вклад творца в мир фотографии и искусство в целом невозможно переоценить.

Омар Хайям объяснил, почему пары несчастны в браке – эти слова спасут семью от распада

Омар Хайям объяснил, почему пары несчастны в браке – эти слова спасут семью от распада
Брак – это союз, который многие пары создают с надеждой на счастье и гармонию. Однако, спустя время, многие из них сталкиваются с проблемами, которые приводят к конфликтам и недовольству. Почему же так происходит? Ответ на этот вопрос можно найти в мудрости Омара Хайяма, который более тысячи лет назад сформулировал важные истины о любви и отношениях.

Ушел из жизни выдающийся музыкант – россияне оплакивают жемчужину отечественной сцены

Ушел из жизни выдающийся музыкант – россияне оплакивают жемчужину отечественной сцены
Россияне потеряли выдающегося концертмейстера Владимира Малюха. Об этом трагическом событии стало известно 7 августа из официальных источников театра "Царицынская опера" и Волгоградского института искусств и культуры (ВГИИК), где Владимир Васильевич работал на протяжении многих лет.

Ирина Шейк пошла по стопам Мадонны – яркое появление модели стало сенсацией

Ирина Шейк пошла по стопам Мадонны – яркое появление модели стало сенсацией
39-летняя российская топ-модель Ирина Шейк вновь привлекла внимание общественности. Она стала героиней эффектной фотосессии для бразильского Vogue.

Звезды "Дома-2" не стало при странных обстоятельствах – уход 24-летней модели вызвал вопросы

Звезды "Дома-2" не стало при странных обстоятельствах – уход 24-летней модели вызвал вопросы
Вся страна потрясена трагическим известием. Ушла из жизни 24-летняя участница скандального реалити-шоу "Дом-2" Полина Малинина. Тело модели было найдено в квартире.

Выбор читателей

06/08СрдОмар Хайям рассказал, какие 3 вещи необходимы как воздух после 45 лет – это нужно знать каждому 06/08СрдМир потерял человека, который сверг диктатора, но сам унес в могилу тайну кровавой расправы 06/08СрдНевосполнимая потеря для мирового футбола: ушел из жизни прославленный игрок 06/08СрдБатарея смартфона будет держать заряд 2 дня: отключите всего одну настройку, о которой никто не думает 06/08Срд10 триллеров, которые заставят вас затаить дыхание 06/08СрдМосквичи несут цветы к дому 80-летней актрисы театра и кино Натальи Селезневой