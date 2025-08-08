Не берите в руки иголку и не ешьте яблоки: что еще нельзя делать 8 августа, в Ермолаев день, чтобы не навлечь на себя беду

Наши предки жили в тесной связи с природой, и каждый день в календаре был наполнен особым смыслом, своими правилами и традициями. Эти верования помогали им жить в гармонии с окружающим миром, привлекать удачу и избегать неприятностей. 8 августа – не исключение.

В этот день православная церковь чтит память священномученика Ермолая Никомидийского, а в народе его прозвали Ермолаев день. Он считался важной вехой — временем, когда наливаются яблоки и приходит пора собирать первый урожай картофеля. Чтобы год был сытым и благополучным, существовал ряд строгих запретов, нарушать которые считалось очень плохой приметой.

Главные запреты Ермолаева дня: что под строгим табу?

Вот пять главных правил, которым следовали наши предки 8 августа, чтобы не навлечь на себя и свою семью беду.

1. Не работать в поле и в огороде после полудня

Это, пожалуй, самый главный и строгий запрет дня. Считалось, что после обеда на поля и огороды выходит нечистая сила (в некоторых регионах ее называли «полудницей»), которая может навредить человеку: наслать болезнь, испортить урожай или даже ударить молнией. Поэтому все работы по сбору урожая старались завершить до обеда, а вторую половину дня посвящали отдыху и домашним делам.

2. Не жадничать и не отказывать в помощи

Ермолаев день — время первого урожая. Было принято делиться первыми собранными овощами и фруктами с соседями, нуждающимися и путниками. Считалось, что тот, кто проявит в этот день жадность, весь следующий год проведет в нужде и получит скудный урожай. Щедрость же, наоборот, привлекала в дом достаток и благополучие.

3. Женщинам — не брать в руки иголку и ножницы

Этот запрет касался исключительно женщин. Верили, что любое рукоделие в этот день — шитье, вышивка, вязание — может привести к болезням рук или проблемам со зрением. Острые предметы (иголки, ножницы) в руках женщины в Ермолаев день считались предвестниками ссор и несчастий в семье.

4. Не есть яблоки (с одним исключением)

Хотя яблоки к этому дню уже начинают созревать, есть их было строго запрещено до Яблочного Спаса (19 августа). Наши предки верили, что тот, кто нарушит этот запрет, навлечет на себя неприятности. Исключение делалось только для маленьких детей и тяжелобольных людей — им можно было дать яблоко для здоровья.

5. Не ссориться, не ругаться и не одалживать деньги

Как и в любой другой важный день народного календаря, 8 августа следовало избегать любых конфликтов. Считалось, что ссора в этот день затянется надолго и принесет в дом разлад. Также старались не давать и не брать в долг деньги или инструменты, чтобы "не отдать из дома свое благополучие".

А что делать можно и нужно?

Собирать урожай. Утром нужно было отправиться в огород за первым картофелем и другими созревшими овощами.

Готовить блюда из картошки. Первую выкопанную картошку обязательно готовили и съедали всей семьей за ужином. Это сулило сытость на весь год.

Ходить за грибами. Ермолаев день считался удачным для "тихой охоты".

Следовать этим простым правилам — не значит быть суеверным. Это способ прикоснуться к мудрости предков, которые умели ценить труд, природу и добрые отношения с окружающими.