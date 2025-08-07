Не стало всемирно известного фотографа – мир потерял еще одного уникального визионера

Агурбаш перенесла дату свадьбы Тесты Мокрая Бузова восхитила зрителей Игры Сонник

Топ новостей недели

Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен Невосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительницаНевосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительница Вся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс ЧестиВся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс Чести Мир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеистМир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеист

Лента новостей

Четверг 7 августа

21:08Не стало всемирно известного фотографа – мир потерял еще одного уникального визионера 19:48Омар Хайям объяснил, почему пары несчастны в браке – эти слова спасут семью от распада 19:17Ушел из жизни выдающийся музыкант – россияне оплакивают жемчужину отечественной сцены 17:34Ирина Шейк пошла по стопам Мадонны – яркое появление модели стало сенсацией 15:59Звезды "Дома-2" не стало при странных обстоятельствах – уход 24-летней модели вызвал вопросы 15:41В Видном 1 сентября откроется новая школа на 1100 мест 15:04На Северном речном вокзале появилось новое игровое пространство для детей 14:37Более 150 улиц благоустроят в СВАО и СЗАО в этом году 14:29В Китае вспыхнула новая лихорадка, угрожает ли вирус России? 14:24Стекла в машине будут чистыми месяц: трюк старых дальнобойщиков, который работает лучше автохимии 14:13Комедии, от которых невозможно сдержать смех: подборка фильмов для веселого вечера 13:32На Камчатке обсудили перспективы чистой энергетики и устойчивого развития 13:202 минуты и вы забудете о головной боли: простой, но рабочий метод 13:06Почему собака вас игнорирует: кинологи назвали фразу, которую питомцы ненавидят больше всего 13:03Новые автобусные маршруты свяжут восток и юго-восток столицы 12:35Что будет, если поливать комнатные цветы кофейной гущей? 12:13Скандал на сцене: что грозит Григорию Лепсу за толчок подростка? 11:50Эпоха лидера, пришедшего к власти в разгар переворота, подошла к концу: его не стало 11:26"Много неприятных вещей": как живет 76-летний актер Александр Панкратов-Черный 11:20Что будет, если никогда не выключать ноутбук, а только закрывать крышку: ленивая привычка или тихий убийца вашего гаджета? 11:02Станкович на краю: спасет ли серба чудо в "Спартаке"? 10:46Прощание с мастером мелодии: мир потерял талантливого музыканта 10:19Пляжи уходят под воду: как мир теряет свои берега 09:41О потере скорбит вся Россия: ушел из жизни народный писатель 09:36Одна фраза, которая мгновенно остановит любой спор: психологи говорят, что она работает как магия 08:54Мир оплакивает тяжелую утрату в семье легендарного актера 08:38Тест: Продолжите фразу героев из мультфильмов СССР 08:27Угас ритм эпохи: прощание с легендой музыки 06:08Тест: узнаете ли вы советский фильм по книге в кадре? 03:43Wi-Fi будет "летать" во всей квартире: одна простая ошибка в расположении роутера, которую совершают все 00:34Не ругаться и не лениться – Анна Холодница идет: что категорически нельзя делать 7 августа, чтобы не разрушить мир в семье 21:01Олимпийская чемпионка Трусова впервые стала мамой – все подробности радостного события 20:48Москвичи несут цветы к дому 80-летней актрисы театра и кино Натальи Селезневой 20:19Не стало выдающейся телеведущей – еще одна тяжелая утрата для тысяч зрителей 18:53Как организовать бюджетную свадьбу – эти 5 правил помогут сделать праздник незабываемым 17:56Ушел из жизни легендарный музыкант, который отказал Led Zeppelin и Deep Purple 17:44Дибров хочет отсудить у жены троих детей и виллу за 750 миллионов – подробности громкого развода 16:14Внезапный уход народного артиста России потряс всю страну – люди оплакивают любимого актера 16:08Омар Хайям рассказал, какие 3 вещи необходимы как воздух после 45 лет – это нужно знать каждому 15:09Бывшая звезда футбола попала под обстрел – игроку был всего 41 год 14:54Москвичей с четвероногими питомцами ждут на Тверском бульваре 15 – 17 августа 13:43Названа главная ошибка в умывании, которая старит кожу быстрее всего: это не горячая вода и даже не мыло 13:01Тест: узнайте советский фильм по кадру с воздушными шарами 12:32Легенда комиксов, чьи рисунки оживляли героев: прощание с великим мастером 12:30Звезда хоккея, покорившая футбольные поля: невероятная история Олимпийского чемпиона 12:26Невосполнимая потеря для мирового футбола: ушел из жизни прославленный игрок 12:1110 триллеров, которые заставят вас затаить дыхание 12:07Лечилась больше года: таблетки не смогли помочь заразившейся туберкулезом Кате Семеновой 11:51Мир прощается с легендой: ушла из жизни звезда рестлинга 11:17Батарея смартфона будет держать заряд 2 дня: отключите всего одну настройку, о которой никто не думает
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Не стало всемирно известного фотографа – мир потерял еще одного уникального визионера

Не стало всемирно известного фотографа – мир потерял еще одного уникального визионера
31

На 95-м году жизни ушел из жизни итальянский фотограф Джанни Беренго Гардин.

Вклад творца в мир фотографии и искусство в целом невозможно переоценить. Гардин оставил после себя богатое наследие, которое будет вдохновлять будущие поколения.

Ранние годы и начало карьеры

Джанни Беренго Гардин родился в Италии и с раннего возраста проявил интерес к искусству фотографии. В 1954 году он начал свою карьеру как фотожурналист, что стало отправной точкой для его блестящей карьеры. Важные моменты его жизни:

• 1954 год: Начало работы в репортажной фотографии.

• 1965 год: Переход на журнал Il Mondo, издаваемый Марио Паннунцио.

• Сотрудничество: работал с известными изданиями, такими как Domus, Epoca, Le Figaro, L'Espresso, Time и Stern.

Творческое наследие

На протяжении своей карьеры Джанни Беренго Гардин накопил более 1,5 миллиона негативов и опубликовал более 260 книг с фотографиями. Его работы охватывали широкий спектр тем:

• Черно-белая фотография: пейзажи и повседневная жизнь.

• Архитектурные снимки: уникальные кадры зданий и сооружений.

• Реклама: снимки для таких брендов, как Procter & Gamble и Olivetti.

Выставки и признание

Работы Джанни Беренго Гардина были выставлены в самых престижных залах мира:

• Музей современного искусства в Нью-Йорке

• Дом Джорджа Истмена в Рочестере

• Национальная библиотека Франции

• Музей де Л’Элизе в Лозанне (ретроспективная выставка в 1991 году)

• Музей Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке (выставка итальянского искусства в 1994 году)

Награды и достижения

Гардин был удостоен множества наград за свои достижения в фотографии:

• 2008 год: Премия Люси "как посвятившему всю свою жизнь фотографическому искусству".

• 2009 год: Присвоение звания почетного доктора Миланского университета.

Влияние на современное искусство

Джанни Беренго Гардин стал не только мастером фотографии, но и значимой фигурой в мире искусства. Его работы вдохновили множество фотографов и художников, а также внесли вклад в развитие визуального повествования. Он показал, как через фотографию можно передать эмоции, атмосферу и уникальность момента.

Шоу-бизнес в Telegram

7 августа 2025, 21:08
Фото: Freepik
ANSA✓ Надежный источник

По теме

Ушел из жизни выдающийся музыкант – россияне оплакивают жемчужину отечественной сцены

Великий советский хоккеист ушел из жизни в разгар рабочего дня – мир не оправился от потери

Омар Хайям объяснил, почему пары несчастны в браке – эти слова спасут семью от распада

Омар Хайям объяснил, почему пары несчастны в браке – эти слова спасут семью от распада
Брак – это союз, который многие пары создают с надеждой на счастье и гармонию. Однако, спустя время, многие из них сталкиваются с проблемами, которые приводят к конфликтам и недовольству. Почему же так происходит? Ответ на этот вопрос можно найти в мудрости Омара Хайяма, который более тысячи лет назад сформулировал важные истины о любви и отношениях.

Ушел из жизни выдающийся музыкант – россияне оплакивают жемчужину отечественной сцены

Ушел из жизни выдающийся музыкант – россияне оплакивают жемчужину отечественной сцены
Россияне потеряли выдающегося концертмейстера Владимира Малюха. Об этом трагическом событии стало известно 7 августа из официальных источников театра "Царицынская опера" и Волгоградского института искусств и культуры (ВГИИК), где Владимир Васильевич работал на протяжении многих лет.

Ирина Шейк пошла по стопам Мадонны – яркое появление модели стало сенсацией

Ирина Шейк пошла по стопам Мадонны – яркое появление модели стало сенсацией
39-летняя российская топ-модель Ирина Шейк вновь привлекла внимание общественности. Она стала героиней эффектной фотосессии для бразильского Vogue.

Звезды "Дома-2" не стало при странных обстоятельствах – уход 24-летней модели вызвал вопросы

Звезды "Дома-2" не стало при странных обстоятельствах – уход 24-летней модели вызвал вопросы
Вся страна потрясена трагическим известием. Ушла из жизни 24-летняя участница скандального реалити-шоу "Дом-2" Полина Малинина. Тело модели было найдено в квартире.

В Китае вспыхнула новая лихорадка, угрожает ли вирус России?

В Китае вспыхнула новая лихорадка, угрожает ли вирус России?
В последние недели Китай столкнулся с масштабной вспышкой лихорадки чикунгунья, сосредоточенной в провинции Гуандун. Более 7000 случаев заражения, зафиксированных с июля 2025 года, вызвали тревогу не только в Китае, но и за его пределами. Эпицентром вспышки стал город Фошань, где власти ввели строгие меры, напоминающие антиковидные ограничения. Вопрос, волнующий многих: представляет ли эта инфекция угрозу для России? Что такое лихорадка чикунгунья? Лихорадка чикунгунья — вирусное заболевание, передающееся через укусы комаров рода Aedes, преимущественно Aedes aegypti и Aedes albopictus.

Выбор читателей

06/08СрдОмар Хайям рассказал, какие 3 вещи необходимы как воздух после 45 лет – это нужно знать каждому 06/08СрдМир потерял человека, который сверг диктатора, но сам унес в могилу тайну кровавой расправы 06/08СрдНевосполнимая потеря для мирового футбола: ушел из жизни прославленный игрок 06/08СрдБатарея смартфона будет держать заряд 2 дня: отключите всего одну настройку, о которой никто не думает 06/08СрдМосквичи несут цветы к дому 80-летней актрисы театра и кино Натальи Селезневой 06/08Срд10 триллеров, которые заставят вас затаить дыхание