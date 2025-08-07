Ушел из жизни выдающийся музыкант – россияне оплакивают жемчужину отечественной сцены

Россияне потеряли выдающегося концертмейстера Владимира Малюха.

Об этом трагическом событии стало известно 7 августа из официальных источников театра "Царицынская опера" и Волгоградского института искусств и культуры (ВГИИК), где Владимир Васильевич работал на протяжении многих лет. Его уход оставил глубокий след в сердцах коллег, студентов и зрителей.

Вклад в музыку

Владимир Малюх был не только талантливым музыкантом, но и человеком, который внес значительный вклад в развитие музыкальной культуры Волгограда. Его карьера охватывала множество аспектов:

• Работа в театре: множество лет Владимир Васильевич трудился в "Царицынской опере", где его участие всегда радовало коллектив.

• Сольные выступления: он активно выступал на концертных площадках как в Волгограде, так и за его пределами.

• Участие в оркестре: на протяжении 10 лет он был участником брасс-квинтета солистов Волгоградского академического симфонического оркестра.

Признание коллег

Артисты театра "Царицынская опера" отмечают, что невозможно передать словами горечь утраты, которую они испытывают. Владимир Васильевич был не только профессионалом своего дела, но и человеком с большой буквы. Коллеги вспоминают его как доброго и отзывчивого человека, который всегда готов был прийти на помощь.

Личность и порядочность

Владимир Малюх был известен не только своим талантом, но и высокой нравственностью. Его порядочность и человечность сделали его любимцем как среди коллег, так и среди студентов ВГИИК. Выпускники вуза отмечают:

• Наставничество: Владимир Васильевич всегда делился своим опытом и знаниями с молодыми музыкантами.

• Поддержка: он был готов поддержать каждого, кто нуждался в помощи или совете.

Участие в фестивалях

Владимир Малюх также активно принимал участие в международных фестивалях, таких как:

• Порт-Петровские ассамблеи

• Пентатоника

Эти мероприятия позволили ему представить волгоградскую музыкальную школу на международной арене и завоевать признание за пределами родного региона.

Память о Владимире Малюхе

Уход Малюха стал тяжелой утратой не только для коллектива театра и студентов ВГИИК, но и для всей музыкальной общественности Волгограда. Память о Владимире Васильевиче будет жить в сердцах тех, кто имел честь знать его. Музыка, которую он создавал, и уроки, которые он передавал, навсегда останутся в памяти.