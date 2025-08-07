Ирина Шейк пошла по стопам Мадонны – яркое появление модели стало сенсацией

39-летняя российская топ-модель Ирина Шейк вновь привлекла внимание общественности.

Она стала героиней эффектной фотосессии для бразильского Vogue. На обложке она повторила культовый образ Мадонны, что вызвало бурю эмоций у поклонников моды и музыки.

Образ, вдохновленный Мадонной

Ирина Шейк позировала в нарядах от Dolce Gabbana, подчеркнув свою фигуру кремовым нижним бельем. Особенно выделялось атласное бюстье с конусообразным лифом, которое стало символом стиля благодаря Мадонне во время ее мирового турне Blonde Ambition в 1990 году.

Эффектный макияж и прическа

• Ярко-красная помада

• Пышные объемные локоны

• Прозрачная черная блузка поверх боди

На одной из фотографий Ирина также продемонстрировала откровенное шелковое платье-пеньюар цвета страсти, что подчеркивало ее стройную и подтянутую фигуру, отмечает женский журнал Клео.ру.

Путь к успеху

Ирина Шейк родом из небольшого городка Еманжелинск в Челябинской области. В 19 лет она переехала в Париж, не зная английского языка. В начале своей карьеры сталкивалась с критикой, когда ее формы считали «слишком коммерческими» для высокой моды.

Знаковое сотрудничество

Сотрудничество с Рикардо Тиши в 2013 году стало поворотным моментом в карьере Ирины. Она продолжает оставаться музой дизайнера и поддерживает с ним теплые отношения.

Новый взгляд на зрелость в моде

Ирина отмечает, что радостно видеть, как все больше зрелых моделей продолжают работать в индустрии. "Каждый возраст имеет свою красоту", — говорит она, подчеркивая уверенность и уникальность, которые приходят с возрастом.

Поддержка молодых дизайнеров

Шейк активно поддерживает молодых модельеров, таких как нигерийский дизайнер Мовалола Огунлеси, которая привносит в моду провокационные силуэты. «Мне нравится быть частью этого процесса», — говорит Ирина о новом поколении дизайнеров.

Впечатления от карнавала в Рио-де-Жанейро

В феврале прошлого года Ирина впервые посетила карнавалы в Бразилии. Поездка произвела на нее неизгладимое впечатление: "Я никогда в своей жизни не видела ничего подобного", — делится она своими эмоциями.

Ирина Шейк продолжает вдохновлять многих своим примером, демонстрируя, что карьера может только начинаться в любом возрасте. Ее уверенность и стремление поддерживать новых дизайнеров делают ее важной фигурой в мире моды. С каждым новым проектом она подтверждает, что ее время только начинается, и впереди ее ждет еще много ярких свершений.