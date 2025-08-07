Звезды "Дома-2" не стало при странных обстоятельствах – уход 24-летней модели вызвал вопросы

Вся страна потрясена трагическим известием. Ушла из жизни 24-летняя участница скандального реалити-шоу "Дом-2" Полина Малинина.

Тело модели было найдено в квартире. Там оно находилось три дня, прежде чем друзья начали беспокоиться из-за отсутствия связи с ней.

Странные обстоятельства

Согласно данным, полученным от правоохранительных органов, камеры видеонаблюдения зафиксировали, как Полина заходила в подъезд с незнакомым мужчиной. Утром он покинул квартиру через лестницу, что вызывает множество вопросов о том, что же произошло в эти дни.

Жизнь до "Дома-2"

Полина родилась и выросла в Нижнем Новгороде, где начала свою карьеру модели. Она имела отношения с мужчиной, который был на десять лет старше ее. Несмотря на сильные чувства и надежды на создание семьи, их отношения закончились трагически: после инцидента в лесу Полина решила разорвать связь.

Путь к славе

Полина стала участницей "Дома-2" в июне 2021 года. С первого дня она проявила интерес к Александру Гобозову, но тот выбрал другую участницу. Вскоре она начала встречаться с Давидом Данга, который делал ей подарки и покупал золотые украшения. Их роман продлился около двух месяцев.

Творческие мечты

Помимо участия в реалити-шоу, Полина увлекалась творчеством. Она писала стихи и мечтала о том, чтобы когда-нибудь исполнить свои песни. Однако ее жизнь сложилась иначе.

Жизнь после "Дома-2"

После ухода из проекта Полина возглавила нижегородский филиал модельного агентства. Однако это агентство оказалось вовлечено в скандал: жертвами обмана стали около 400 человек. Марию Бабкину, создательницу агентства, арестовали за мошенничество.

Ложные представления

Полина также заявила, что ее образ был выдуман сценаристами шоу. Она утверждала, что редко употребляла алкоголь и не соответствовала тому образу, который ей навязывали.Печальные события в мире реалити-шоу

Трагедия Полины Малининой не единственная в мире "Дома-2". На днях стало известно об уходе другой участницы — Кристины Белой. По словам подруги, это был несчастный случай, и никакого криминала не было.

Уход Полины Малининой стала шоком для поклонников и друзей. Ее жизнь была полна ярких моментов и глубоких разочарований. Теперь она оставила после себя лишь воспоминания о своих мечтах и стремлениях, которые так и не сбылись.