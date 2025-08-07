В Китае вспыхнула новая лихорадка, угрожает ли вирус России?

В последние недели Китай столкнулся с масштабной вспышкой лихорадки чикунгунья, сосредоточенной в провинции Гуандун. Более 7000 случаев заражения, зафиксированных с июля 2025 года, вызвали тревогу не только в Китае, но и за его пределами. Эпицентром вспышки стал город Фошань, где власти ввели строгие меры, напоминающие антиковидные ограничения. Вопрос, волнующий многих: представляет ли эта инфекция угрозу для России?

Что такое лихорадка чикунгунья?

Лихорадка чикунгунья — вирусное заболевание, передающееся через укусы комаров рода Aedes, преимущественно Aedes aegypti и Aedes albopictus. Эти насекомые активны днем и процветают в условиях высокой влажности и тепла, что делает субтропические регионы, такие как провинция Гуандун, идеальной средой для их размножения. Впервые вирус был обнаружен в Танзании в 1952 году, а название "чикунгунья" происходит от слова на языке маконде, означающего "искривленный" — из-за характерной походки больных, вызванной сильной болью в суставах. Основные симптомы заболевания включают:

Резкое повышение температуры до 39–40 °C.

Сильные боли в суставах, которые могут сохраняться месяцами.

Сыпь, головная боль, тошнота и мышечная слабость.

В редких случаях — осложнения на сердце, нервную систему или желудочно-кишечный тракт.

Большинство пациентов выздоравливают в течение недели, но у некоторых суставные боли могут продолжаться годами. Специфического лечения или вакцины пока нет, терапия направлена на облегчение симптомов: жаропонижающие препараты, обезболивающие и обильное питье.

Ситуация в Китае

Вспышка в провинции Гуандун, начавшаяся в июле 2025 года, стала крупнейшей в Китае за последние 20 лет. По данным на начало августа, число заболевших превысило 10 000, из них более 6500 случаев зафиксировано в Фошане. Власти оперативно ввели меры, схожие с теми, что применялись во время пандемии COVID-19. Больных изолируют в больницах под москитными сетками, а в некоторых городах, таких как Фучжоу, введен 14-дневный карантин для приезжих из зон риска.

Для борьбы с комарами-переносчиками применяются необычные методы. Например, в водоемы выпускают рыб, поедающих личинки комаров, и даже гигантских "слоновых комаров", чьи личинки уничтожают яйца Aedes. Дроны помогают выявлять скопления стоячей воды — основного места размножения насекомых. Эти меры уже показали эффективность, но вирус продолжает распространяться, затронув соседние регионы, включая Макао и Гонконг.

Есть ли угроза для России?

Роспотребнадзор внимательно следит за ситуацией в Китае, подчеркивая, что в России случаев лихорадки чикунгунья пока не зарегистрировано. Но риск завоза инфекции существует, особенно учитывая активные туристические потоки и климатические изменения, которые способствуют распространению комаров-переносчиков в южных регионах страны, таких как Краснодарский край. Для предотвращения возможных вспышек в России действует ряд мер.

Мониторинг численности комаров Aedes aegypti и Aedes albopictus.

Использование автоматизированной системы "Периметр" на границах для выявления лиц с признаками инфекции.

Наличие отечественных тест-систем для оперативной диагностики.

Данные показывают, что комары-переносчики в России пока не инфицированы вирусом, а эпидемиологическая ситуация остается стабильной. Тем не менее, эксперты отмечают уязвимость южных регионов, где климат и туристический поток создают потенциальные условия для локальных вспышек.

Как защититься от лихорадки?

Профилактика чикунгуньи сводится к защите от укусов комаров, поскольку вирус не передается от человека к человеку. Роспотребнадзор рекомендует следующие меры для путешественников, направляющихся в эндемичные регионы.

Использовать репелленты на открытых участках кожи.

Устанавливать москитные сетки на окна и двери.

Носить одежду с длинными рукавами и штаны, особенно в утренние и вечерние часы.

Избегать мест со стоячей водой, где размножаются комары.

При появлении симптомов — высокой температуры, сыпи или болей в суставах — после возвращения из поездки необходимо немедленно обратиться к врачу и сообщить о посещении зон риска.