Скандал на сцене: что грозит Григорию Лепсу за толчок подростка?

Инцидент с участием народного артиста России Григория Лепса, когда тот толкнул подростка на сцене, вызвал бурное обсуждение в социальных сетях и СМИ. Видео, на котором певец сбрасывает мальчика со сцены после настойчивых просьб о совместном фото, стало вирусным. Ситуация обрастает новыми подробностями, а юридические последствия для артиста остаются под вопросом.

Что произошло: хронология событий?

Видео, запечатлевшее конфликт, появилось в социальных сетях и вызвало шквал комментариев. На кадрах видно, как подросток дважды просит артиста сделать "по-братски" совместное фото. Лепс, явно раздраженный настойчивостью, сначала отказывает, а затем толкает мальчика, пытаясь убрать его со сцены. Ситуация усугубилась нецензурной бранью, которую певец позволил себе в адрес подростка.

Точные обстоятельства инцидента остаются не до конца ясными. По одной из версий, конфликт произошел в 2020 году в Турции. По другой — инцидент датируется 29 июня 2025 года и случился в Сочи. Эта неопределенность существенно влияет на юридическую оценку случившегося, поскольку законы, применимые к делу, зависят от места и времени происшествия.

Юридическая оценка: что говорит закон?

Адвокат Сергей Жорин, комментируя ситуацию, пояснил, что толчок подростка может быть квалифицирован как нанесение легких телесных повреждений. В зависимости от обстоятельств, это влечет разные последствия.

В России. Если инцидент произошел в Сочи в 2025 году, действия Лепса могут подпадать под статью Уголовного кодекса РФ о причинении легкого вреда здоровью. Наказание в таком случае — штраф или лишение свободы сроком до одного года, при условии, что не было тяжких травм.

В Турции. Если события разворачивались в 2020 году за границей, применяться будет уголовное законодательство Турции. В этом случае российская юрисдикция не распространяется на инцидент, даже если пострадавший — гражданин РФ.

Нецензурная брань со сцены также может быть расценена как правонарушение, если пострадавший подаст жалобу. Подобные действия подпадают под административное или уголовное законодательство в зависимости от страны и степени оскорбления.

Срок давности: есть ли шанс на наказание?

Ключевым фактором в деле является срок давности. По словам Жорина, для подобных правонарушений он составляет.

Шесть месяцев — срок, в течение которого пострадавший должен подать жалобу.

Два года — общий срок давности для привлечения к ответственности.

Если инцидент действительно произошел в 2020 году в Турции, вероятность наказания минимальна, так как срок давности истек. Без официальной жалобы от пострадавшего или его законных представителей дело не будет возбуждено. В случае, если события произошли в 2025 году в России, у подростка и его семьи еще есть время для обращения в правоохранительные органы.

Реакция общественности и возможные последствия

Скандал вызвал неоднозначную реакцию в обществе. Одни пользователи социальных сетей осуждают артиста за грубое поведение, особенно по отношению к ребенку. Другие считают, что подросток сам спровоцировал конфликт своей настойчивостью. Видео, независимо от даты съемки, подлило масла в огонь обсуждений личной жизни Лепса, включая слухи о его разрыве с молодой невестой.

Для артиста инцидент может обернуться не только юридическими, но и репутационными последствиями. Потеря доверия части аудитории, негативные публикации в СМИ и возможные ограничения на выступления за границей — все это может повлиять на карьеру певца. Но без официального заявления пострадавшего дело вряд ли дойдет до суда.