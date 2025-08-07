Почему собака вас игнорирует: кинологи назвали фразу, которую питомцы ненавидят больше всего

Вы в парке, ваша собака увлеченно изучает кусты. Пора домой. Вы кричите: "Рекс, иди сюда!". Ноль реакции. Вы повторяете громче, с нотками раздражения. Рекс бросает на вас быстрый взгляд и продолжает свои дела. Знакомая и невероятно обидная ситуация.

Многие владельцы списывают это на упрямство, вредность или "доминантность" питомца. Но кинологи утверждают: чаще всего проблема не в собаке, а в нас. И начинается она с одной фразы, которую питомцы со временем начинают не просто игнорировать, а тихо ненавидеть.

И эта фраза — неправильное использование имени собаки в связке с командой подзыва.

Что не так с фразой "Рекс, иди сюда"?

Проблема не в самих словах, а в том, как мы их "отравляем". Собака мыслит ассоциациями. Изначально ее имя — это сигнал привлечения внимания: "Рекс!" – (хозяин смотрит на меня, сейчас будет что-то интересное/приятное). Но со временем мы сами разрушаем эту магию.

Как мы "отравляем" команду:

Ассоциация с негативом. Вспомните, когда вы чаще всего зовете собаку? Чтобы закончить прогулку, увести от интересной компании других псов, посадить в машину для поездки к ветеринару или отругать за то, что она подобрала что-то с земли. Собака быстро усваивает: команда "иди сюда" означает конец всего веселья. Естественная реакция — игнорировать ее как можно дольше. Обесценивание имени. Имя собаки становится просто фоновым шумом или предвестником чего-то неприятного. "Рекс, фу!", "Рекс, не тяни!", "Рекс, слезь с дивана!". Имя перестает быть позитивным маркером и превращается в "заполнитель паузы" перед руганью. Собака привыкает его игнорировать. Бессмысленное повторение. Когда собака не подходит с первого раза, мы начинаем повторять команду снова и снова, повышая голос. Собака учится другому: "Первые пять раз можно не реагировать, хозяин начнет действовать только на шестой, когда покраснеет".

Как все исправить: три шага к идеальному подзыву

К счастью, все можно починить.

Реабилитируйте имя. Начните использовать имя собаки только для позитива. Просто так, в течение дня, произносите ее имя ласковым тоном и, когда она посмотрит на вас, давайте лакомство. Цель: восстановить связь "мое имя = что-то прекрасное". Придумайте новую команду. Старая команда "иди сюда" уже "отравлена". Введите новое, короткое и звучное слово: "Ко мне!", "На базу!", "Сюда". И начинайте тренировать его с нуля в спокойной обстановке, щедро награждая за каждый подход. Золотое правило: никогда не наказывайте за подход. Даже если собака подошла через 10 минут, когда вы уже готовы взорваться. Она подошла! Если вы ее накажете, вы навсегда закрепите в ее голове: "Подходить к хозяину опасно". Хвалите бурно, давайте самое вкусное лакомство. Прогулка должна заканчиваться на позитивной ноте.

Собака игнорирует вас не из вредности. Она просто следует логике, которой мы сами ее научили. Перестаньте использовать ее имя в негативном ключе и превратите подзыв из приказа в радостное приглашение — и ваш питомец будет бежать к вам со всех лап.