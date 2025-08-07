"Много неприятных вещей": как живет 76-летний актер Александр Панкратов-Черный

В рамках Четвертого Вятского открытого фестиваля театра, кино и журналистики в Кирове был показан спектакль "Не стреляйте в экстрасенса". Одну из ролей в этой постановке сыграл Александр Панкратов-Черный. За кулисами с Народным артистом России встретился корреспондент "Дни.ру",

Александр Васильевич, в конце июня вы отметила 76-й день рождения. Что вас радует сегодня?

Вокруг много неприятных вещей, конечно, происходит. Но пока меня радует то, что я еще нужен зрителям. Меня еще узнают на улицах, люди ждут встречи со мной и приходят на спектакли. Хотя, не скрою, очень устаю, есть проблемы и со здоровьем. Знакома мне и хандра. Но жена (киновед Юлия Монахова – Прим. ред.) держит меня в тонусе, постоянно мотивирует. Одно плохо – тещи не хватает. Она у меня была бриллиантовая – при любом конфликте с ее дочкой теща всегда была на моей стороне.

Жене с вами легко дома?

Конечно, легко. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Например, я умею готовить. Крутой кипяток (смеется).

У вас долгий и крепкий, хотя и уже третий брак. Дайте совет молодым – как сохранить такие же отношения на долгие годы?

Побольше молчать. Пишешь, например, стихи, ну пиши себе, сочиняй. А еще я для жены не звезда, а просто муж. Хотя, как говорится, муж, где ж твой гуж, чтоб тебя держать, так ведь и то будешь ржать и бежать (улыбается).