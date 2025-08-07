Агурбаш перенесла дату свадьбы Тесты Мокрая Бузова восхитила зрителей Игры Сонник

Топ новостей недели

Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен Невосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительницаНевосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительница Вся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс ЧестиВся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс Чести Мир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеистМир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеист

Лента новостей

Четверг 7 августа

11:50Эпоха лидера, пришедшего к власти в разгар переворота, подошла к концу: его не стало 11:26"Много неприятных вещей": как живет 76-летний актер Александр Панкратов-Черный 11:20Что будет, если никогда не выключать ноутбук, а только закрывать крышку: ленивая привычка или тихий убийца вашего гаджета? 11:02Станкович на краю: спасет ли серба чудо в "Спартаке"? 10:46Прощание с мастером мелодии: мир потерял талантливого музыканта 10:19Пляжи уходят под воду: как мир теряет свои берега 09:41О потере скорбит вся Россия: ушел из жизни народный писатель 09:36Одна фраза, которая мгновенно остановит любой спор: психологи говорят, что она работает как магия 08:54Мир оплакивает тяжелую утрату в семье легендарного актера 08:38Тест: Продолжите фразу героев из мультфильмов СССР 08:27Угас ритм эпохи: прощание с легендой музыки 06:08Тест: узнаете ли вы советский фильм по книге в кадре? 03:43Wi-Fi будет "летать" во всей квартире: одна простая ошибка в расположении роутера, которую совершают все 00:34Не ругаться и не лениться – Анна Холодница идет: что категорически нельзя делать 7 августа, чтобы не разрушить мир в семье 21:01Олимпийская чемпионка Трусова впервые стала мамой – все подробности радостного события 20:48Москвичи несут цветы к дому 80-летней актрисы театра и кино Натальи Селезневой 20:19Не стало выдающейся телеведущей – еще одна тяжелая утрата для тысяч зрителей 18:53Как организовать бюджетную свадьбу – эти 5 правил помогут сделать праздник незабываемым 17:56Ушел из жизни легендарный музыкант, который отказал Led Zeppelin и Deep Purple 17:44Дибров хочет отсудить у жены троих детей и виллу за 750 миллионов – подробности громкого развода 16:14Внезапный уход народного артиста России потряс всю страну – люди оплакивают любимого актера 16:08Омар Хайям рассказал, какие 3 вещи необходимы как воздух после 45 лет – это нужно знать каждому 15:09Бывшая звезда футбола попала под обстрел – игроку был всего 41 год 14:54Москвичей с четвероногими питомцами ждут на Тверском бульваре 15 – 17 августа 13:43Названа главная ошибка в умывании, которая старит кожу быстрее всего: это не горячая вода и даже не мыло 13:01Тест: узнайте советский фильм по кадру с воздушными шарами 12:32Легенда комиксов, чьи рисунки оживляли героев: прощание с великим мастером 12:30Звезда хоккея, покорившая футбольные поля: невероятная история Олимпийского чемпиона 12:26Невосполнимая потеря для мирового футбола: ушел из жизни прославленный игрок 12:1110 триллеров, которые заставят вас затаить дыхание 12:07Лечилась больше года: таблетки не смогли помочь заразившейся туберкулезом Кате Семеновой 11:51Мир прощается с легендой: ушла из жизни звезда рестлинга 11:17Батарея смартфона будет держать заряд 2 дня: отключите всего одну настройку, о которой никто не думает 11:03В Москве оптимизировали движение с помощью светофоров по 85 адресам в этом году 10:51Тест: что сейчас нужно вашему "внутреннему ребенку"? 10:16Как привлечь деньги в дом: простой ритуал для финансовой удачи 09:57Не стало звезды мирового кинематографа – планета оплакивает талант, угасший в 33 года 09:44Неожиданно скончался известный на всю Россию "Охотник за бандами" 09:20Боль в спине уйдет, если выполнять всего одно упражнение в день 09:05Как тратить в супермаркете на 30% меньше: психологическая уловка, в которую попадаются 9 из 10 покупателей 08:54Мир потерял человека, который сверг диктатора, но сам унес в могилу тайну кровавой расправы 08:19Мировой кинематограф потерял звезду: ушел из жизни молодой актер 06:34Как заснуть за 2 минуты: армейский метод, о котором молчат сомнологи 03:48Ваш банк тихо списывает эти деньги: "галочка" в приложении, которая сэкономит вам тысячи 00:04Борис и Глеб пришли – хлеб поспел: что категорически нельзя делать 6 августа, чтобы не лишиться всех денег 21:28Не стало чемпиона мира по футболу – поклонники спорта провожают легенду в последний путь 20:55Омар Хайям объяснил, почему нельзя жить с вечной надеждой на будущее — не повторяйте эту ошибку 19:46Неожиданно ушел из жизни победитель Лиги Чемпионов: весь мир скорбит 19:09Ивлеева сделала заявление о возвращении после "голой вечеринки" – чем живет блогерша сегодня 18:28Тест: угадайте советские фильмы по стильной сумочке актрисы
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

"Много неприятных вещей": как живет 76-летний актер Александр Панкратов-Черный

"Много неприятных вещей": как живет 76-летний актер Александр Панкратов-Черный
185

В рамках Четвертого Вятского открытого фестиваля театра, кино и журналистики в Кирове был показан спектакль "Не стреляйте в экстрасенса". Одну из ролей в этой постановке сыграл Александр Панкратов-Черный. За кулисами с Народным артистом России встретился корреспондент "Дни.ру",

Александр Васильевич, в конце июня вы отметила 76-й день рождения. Что вас радует сегодня?

Вокруг много неприятных вещей, конечно, происходит. Но пока меня радует то, что я еще нужен зрителям. Меня еще узнают на улицах, люди ждут встречи со мной и приходят на спектакли. Хотя, не скрою, очень устаю, есть проблемы и со здоровьем. Знакома мне и хандра. Но жена (киновед Юлия Монахова – Прим. ред.) держит меня в тонусе, постоянно мотивирует. Одно плохо – тещи не хватает. Она у меня была бриллиантовая – при любом конфликте с ее дочкой теща всегда была на моей стороне.

С певицей Катей Семеновой. Фото: Дни.ру

Жене с вами легко дома?

Конечно, легко. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Например, я умею готовить. Крутой кипяток (смеется).

У вас долгий и крепкий, хотя и уже третий брак. Дайте совет молодым – как сохранить такие же отношения на долгие годы?

Побольше молчать. Пишешь, например, стихи, ну пиши себе, сочиняй. А еще я для жены не звезда, а просто муж. Хотя, как говорится, муж, где ж твой гуж, чтоб тебя держать, так ведь и то будешь ржать и бежать (улыбается).

Шоу-бизнес в Telegram

7 августа 2025, 11:26
Фото: Дни.ру
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Самая народная певица: раскрыт главный секрет Кати Семеновой

С Сергеем Новожиловым. Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
С Татьяной Павловой и Павлом Руденко. Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру

По теме

"Со спины – вылитый я!": 75-летний Панкратов-Черный впервые стал дедом

Эпоха лидера, пришедшего к власти в разгар переворота, подошла к концу: его не стало

Эпоха лидера, пришедшего к власти в разгар переворота, подошла к концу: его не стало
Его страна переживала один из самых драматических периодов в своей новейшей истории. А он, бывший генерал, стал ее формальным главой – лицом власти, пришедшей на фоне политических потрясений и арестов. Он редко появлялся на публике, но его имя было вписано в историю в тот самый день, когда мир замер, наблюдая за сменой власти в Мьянме. Сегодня эта эпоха подошла к концу.

Что будет, если никогда не выключать ноутбук, а только закрывать крышку: ленивая привычка или тихий убийца вашего гаджета?

Что будет, если никогда не выключать ноутбук, а только закрывать крышку: ленивая привычка или тихий убийца вашего гаджета?
В современном ритме жизни удобство – король. Мы закончили работать, захлопнули крышку ноутбука. Утром открыли – и через секунду все программы и вкладки на месте. Никаких ожиданий, никакой загрузки. Кажется, мы обманули систему и сэкономили драгоценные минуты. Но что на самом деле происходит за кулисами этого удобства? Давайте проведем небольшой технический ликбез и разберемся, почему кнопка "Завершение работы" — не просто пережиток прошлого, а важный инструмент для поддержания «здоровья» вашего устройства.

Станкович на краю: спасет ли серба чудо в "Спартаке"?

Станкович на краю: спасет ли серба чудо в "Спартаке"?
Московский "Спартак" снова в центре внимания. Команда, пропитанная историей и страстью болельщиков, оказалась в шатком положении. На повестке дня – судьба главного тренера Деяна Станковича. Сербский специалист, еще недавно считавшийся надеждой клуба, теперь балансирует на тонкой грани. Пять матчей. Именно столько времени осталось у Станковича, чтобы доказать, что он способен вытащить команду из трясины. Но хватит ли этого? Тяжелый старт сезона "Спартак" начал чемпионат России не так, как мечталось.

Прощание с мастером мелодии: мир потерял талантливого музыканта

Прощание с мастером мелодии: мир потерял талантливого музыканта
Мир лишился одного из ярчайших представителей музыкальной сцены. На 81-м году жизни скончался музыкант, певец и композитор, чьи песни стали частью культурного наследия. Последние дни маэстро Как сообщила его дочь в социальных сетях, музыкант ушел из жизни 5 августа 2025 года, в день своего рождения.

Пляжи уходят под воду: как мир теряет свои берега

Пляжи уходят под воду: как мир теряет свои берега
Песчаные пляжи, где шум волн смешивается с криками чаек, постепенно исчезают. От Майами до Барселоны, от Золотого Побережья Австралии до маленьких островов – береговые линии тают под натиском природы. Штормы, приливы и подъем уровня моря неумолимо стирают привычные пейзажи. Почему это происходит? И можно ли остановить разрушение? Эрозия: невидимый враг берегов Пляжи не просто смывает водой.

Выбор читателей

05/08ВтрНе стало заслуженного артиста России – вся страна оплакивает редкий талант 06/08СрдМир потерял человека, который сверг диктатора, но сам унес в могилу тайну кровавой расправы 05/08ВтрВечная память артистке: люди несут цветы к московскому дому Ренаты Литвиновой 06/08СрдБатарея смартфона будет держать заряд 2 дня: отключите всего одну настройку, о которой никто не думает 06/08СрдОмар Хайям рассказал, какие 3 вещи необходимы как воздух после 45 лет – это нужно знать каждому 06/08СрдЛечилась больше года: таблетки не смогли помочь заразившейся туберкулезом Кате Семеновой