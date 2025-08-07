Что будет, если поливать комнатные цветы кофейной гущей?

Агурбаш перенесла дату свадьбы Тесты Мокрая Бузова восхитила зрителей Игры Сонник

Четверг 7 августа

12:35Что будет, если поливать комнатные цветы кофейной гущей? 12:13Скандал на сцене: что грозит Григорию Лепсу за толчок подростка? 11:50Эпоха лидера, пришедшего к власти в разгар переворота, подошла к концу: его не стало 11:26"Много неприятных вещей": как живет 76-летний актер Александр Панкратов-Черный 11:20Что будет, если никогда не выключать ноутбук, а только закрывать крышку: ленивая привычка или тихий убийца вашего гаджета? 11:02Станкович на краю: спасет ли серба чудо в "Спартаке"? 10:46Прощание с мастером мелодии: мир потерял талантливого музыканта 10:19Пляжи уходят под воду: как мир теряет свои берега 09:41О потере скорбит вся Россия: ушел из жизни народный писатель 09:36Одна фраза, которая мгновенно остановит любой спор: психологи говорят, что она работает как магия 08:54Мир оплакивает тяжелую утрату в семье легендарного актера 08:38Тест: Продолжите фразу героев из мультфильмов СССР 08:27Угас ритм эпохи: прощание с легендой музыки 06:08Тест: узнаете ли вы советский фильм по книге в кадре? 03:43Wi-Fi будет "летать" во всей квартире: одна простая ошибка в расположении роутера, которую совершают все 00:34Не ругаться и не лениться – Анна Холодница идет: что категорически нельзя делать 7 августа, чтобы не разрушить мир в семье 21:01Олимпийская чемпионка Трусова впервые стала мамой – все подробности радостного события 20:48Москвичи несут цветы к дому 80-летней актрисы театра и кино Натальи Селезневой 20:19Не стало выдающейся телеведущей – еще одна тяжелая утрата для тысяч зрителей 18:53Как организовать бюджетную свадьбу – эти 5 правил помогут сделать праздник незабываемым 17:56Ушел из жизни легендарный музыкант, который отказал Led Zeppelin и Deep Purple 17:44Дибров хочет отсудить у жены троих детей и виллу за 750 миллионов – подробности громкого развода 16:14Внезапный уход народного артиста России потряс всю страну – люди оплакивают любимого актера 16:08Омар Хайям рассказал, какие 3 вещи необходимы как воздух после 45 лет – это нужно знать каждому 15:09Бывшая звезда футбола попала под обстрел – игроку был всего 41 год 14:54Москвичей с четвероногими питомцами ждут на Тверском бульваре 15 – 17 августа 13:43Названа главная ошибка в умывании, которая старит кожу быстрее всего: это не горячая вода и даже не мыло 13:01Тест: узнайте советский фильм по кадру с воздушными шарами 12:32Легенда комиксов, чьи рисунки оживляли героев: прощание с великим мастером 12:30Звезда хоккея, покорившая футбольные поля: невероятная история Олимпийского чемпиона 12:26Невосполнимая потеря для мирового футбола: ушел из жизни прославленный игрок 12:1110 триллеров, которые заставят вас затаить дыхание 12:07Лечилась больше года: таблетки не смогли помочь заразившейся туберкулезом Кате Семеновой 11:51Мир прощается с легендой: ушла из жизни звезда рестлинга 11:17Батарея смартфона будет держать заряд 2 дня: отключите всего одну настройку, о которой никто не думает 11:03В Москве оптимизировали движение с помощью светофоров по 85 адресам в этом году 10:51Тест: что сейчас нужно вашему "внутреннему ребенку"? 10:16Как привлечь деньги в дом: простой ритуал для финансовой удачи 09:57Не стало звезды мирового кинематографа – планета оплакивает талант, угасший в 33 года 09:44Неожиданно скончался известный на всю Россию "Охотник за бандами" 09:20Боль в спине уйдет, если выполнять всего одно упражнение в день 09:05Как тратить в супермаркете на 30% меньше: психологическая уловка, в которую попадаются 9 из 10 покупателей 08:54Мир потерял человека, который сверг диктатора, но сам унес в могилу тайну кровавой расправы 08:19Мировой кинематограф потерял звезду: ушел из жизни молодой актер 06:34Как заснуть за 2 минуты: армейский метод, о котором молчат сомнологи 03:48Ваш банк тихо списывает эти деньги: "галочка" в приложении, которая сэкономит вам тысячи 00:04Борис и Глеб пришли – хлеб поспел: что категорически нельзя делать 6 августа, чтобы не лишиться всех денег 21:28Не стало чемпиона мира по футболу – поклонники спорта провожают легенду в последний путь 20:55Омар Хайям объяснил, почему нельзя жить с вечной надеждой на будущее — не повторяйте эту ошибку 19:46Неожиданно ушел из жизни победитель Лиги Чемпионов: весь мир скорбит
Что будет, если поливать комнатные цветы кофейной гущей?

Что будет, если поливать комнатные цветы кофейной гущей?
56

Идея использовать остатки утреннего кофе для подкормки любимой фиалки или фикуса кажется гениальной: это и экологично, и экономно. В интернете кофейной гуще приписывают чудодейственные свойства, обещая бурный рост и пышное цветение. Но так ли это на самом деле? Давайте разберемся, что происходит с почвой и растением, когда вы угощаете их кофе.

Теория: почему это "должно" работать?

Сторонники этого метода утверждают, что кофейная гуща — это кладезь полезных элементов:

  • Азот: важнейший элемент для роста зеленой массы.
  • Калий и магний: необходимы для цветения и общего «здоровья» растения.
  • Рыхлость: гуща якобы делает почву более воздушной.

Звучит логично. Но, как часто бывает, дьявол кроется в деталях.

4 причины сказать "нет" кофейной гуще

Для большинства комнатных растений такой "уход" может обернуться серьезными проблемами, а то и гибелью.

  1. Повышение кислотности почвы. Свежая кофейная гуща имеет кислую реакцию (pH около 5.0). Большинство популярных комнатных растений (фикусы, спатифиллумы, хлорофитумы) предпочитают нейтральный или слабокислый грунт. Регулярно "закисляя" почву, вы создаете для них невыносимые условия, в которых корни не могут усваивать питательные вещества, даже если они есть в грунте. Растение начинает чахнуть без видимых причин.

    • Исключение: Растения-ацидофилы (любители кислого), такие как азалии, гортензии или вереск, могут положительно отреагировать на такую добавку. Но их не так много среди типичных обитателей подоконников.

  2. Плесень и грибок. Влажная, плотная органическая масса — идеальная среда для размножения плесени и грибковых заболеваний. На поверхности грунта появляется белый или сероватый налет, который не только некрасив, но и вреден для корневой системы.

  3. Уплотнение почвы. Вопреки мифу о рыхлости, мелкие частицы гущи со временем цементируют верхний слой грунта. Образуется плотная корка, которая мешает доступу кислорода к корням и затрудняет испарение лишней влаги. Это прямой путь к загниванию корней.

  4. Привлечение вредителей. Запах гниющей органики очень нравится грибным комарикам (сциаридам) — тем самым мелким черным мошкам, которые роятся над горшками. Их личинки живут в почве и питаются корнями, нанося растению серьезный урон.

Как правильно, если очень хочется?

Если вы твердо решили использовать кофейные остатки, делайте это безопасно:

  • Только в компост! Лучшее применение для гущи — отправить ее в компостную кучу на даче. Там она перепреет вместе с другими органическими отходами и превратится в сбалансированное и безопасное удобрение.
  • Тщательно высушить. Перед внесением в грунт (в очень малых количествах!) гущу необходимо полностью высушить в духовке или на солнце, чтобы минимизировать риск плесени.
  • Смешивать с грунтом. Никогда не насыпайте гущу сверху. Перемешайте небольшое количество сухой гущи с почвой при пересадке.

Идея поливать комнатные цветы кофейной гущей — рискованный эксперимент с непредсказуемым результатом. Для подавляющего большинства растений вреда от такой процедуры будет значительно больше, чем пользы. Лучше использовать сбалансированные комплексные удобрения, а кофе оставить себе.

7 августа 2025, 12:35
Фото сгенерировано в Шедеврум
