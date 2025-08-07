Что будет, если никогда не выключать ноутбук, а только закрывать крышку: ленивая привычка или тихий убийца вашего гаджета?

Агурбаш перенесла дату свадьбы Тесты Мокрая Бузова восхитила зрителей Игры Сонник

Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен Невосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительницаНевосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительница Вся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс ЧестиВся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс Чести Мир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеистМир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеист

Четверг 7 августа

11:50Эпоха лидера, пришедшего к власти в разгар переворота, подошла к концу: его не стало 11:26"Много неприятных вещей": как живет 76-летний актер Александр Панкратов-Черный 11:20Что будет, если никогда не выключать ноутбук, а только закрывать крышку: ленивая привычка или тихий убийца вашего гаджета? 11:02Станкович на краю: спасет ли серба чудо в "Спартаке"? 10:46Прощание с мастером мелодии: мир потерял талантливого музыканта 10:19Пляжи уходят под воду: как мир теряет свои берега 09:41О потере скорбит вся Россия: ушел из жизни народный писатель 09:36Одна фраза, которая мгновенно остановит любой спор: психологи говорят, что она работает как магия 08:54Мир оплакивает тяжелую утрату в семье легендарного актера 08:38Тест: Продолжите фразу героев из мультфильмов СССР 08:27Угас ритм эпохи: прощание с легендой музыки 06:08Тест: узнаете ли вы советский фильм по книге в кадре? 03:43Wi-Fi будет "летать" во всей квартире: одна простая ошибка в расположении роутера, которую совершают все 00:34Не ругаться и не лениться – Анна Холодница идет: что категорически нельзя делать 7 августа, чтобы не разрушить мир в семье 21:01Олимпийская чемпионка Трусова впервые стала мамой – все подробности радостного события 20:48Москвичи несут цветы к дому 80-летней актрисы театра и кино Натальи Селезневой 20:19Не стало выдающейся телеведущей – еще одна тяжелая утрата для тысяч зрителей 18:53Как организовать бюджетную свадьбу – эти 5 правил помогут сделать праздник незабываемым 17:56Ушел из жизни легендарный музыкант, который отказал Led Zeppelin и Deep Purple 17:44Дибров хочет отсудить у жены троих детей и виллу за 750 миллионов – подробности громкого развода 16:14Внезапный уход народного артиста России потряс всю страну – люди оплакивают любимого актера 16:08Омар Хайям рассказал, какие 3 вещи необходимы как воздух после 45 лет – это нужно знать каждому 15:09Бывшая звезда футбола попала под обстрел – игроку был всего 41 год 14:54Москвичей с четвероногими питомцами ждут на Тверском бульваре 15 – 17 августа 13:43Названа главная ошибка в умывании, которая старит кожу быстрее всего: это не горячая вода и даже не мыло 13:01Тест: узнайте советский фильм по кадру с воздушными шарами 12:32Легенда комиксов, чьи рисунки оживляли героев: прощание с великим мастером 12:30Звезда хоккея, покорившая футбольные поля: невероятная история Олимпийского чемпиона 12:26Невосполнимая потеря для мирового футбола: ушел из жизни прославленный игрок 12:1110 триллеров, которые заставят вас затаить дыхание 12:07Лечилась больше года: таблетки не смогли помочь заразившейся туберкулезом Кате Семеновой 11:51Мир прощается с легендой: ушла из жизни звезда рестлинга 11:17Батарея смартфона будет держать заряд 2 дня: отключите всего одну настройку, о которой никто не думает 11:03В Москве оптимизировали движение с помощью светофоров по 85 адресам в этом году 10:51Тест: что сейчас нужно вашему "внутреннему ребенку"? 10:16Как привлечь деньги в дом: простой ритуал для финансовой удачи 09:57Не стало звезды мирового кинематографа – планета оплакивает талант, угасший в 33 года 09:44Неожиданно скончался известный на всю Россию "Охотник за бандами" 09:20Боль в спине уйдет, если выполнять всего одно упражнение в день 09:05Как тратить в супермаркете на 30% меньше: психологическая уловка, в которую попадаются 9 из 10 покупателей 08:54Мир потерял человека, который сверг диктатора, но сам унес в могилу тайну кровавой расправы 08:19Мировой кинематограф потерял звезду: ушел из жизни молодой актер 06:34Как заснуть за 2 минуты: армейский метод, о котором молчат сомнологи 03:48Ваш банк тихо списывает эти деньги: "галочка" в приложении, которая сэкономит вам тысячи 00:04Борис и Глеб пришли – хлеб поспел: что категорически нельзя делать 6 августа, чтобы не лишиться всех денег 21:28Не стало чемпиона мира по футболу – поклонники спорта провожают легенду в последний путь 20:55Омар Хайям объяснил, почему нельзя жить с вечной надеждой на будущее — не повторяйте эту ошибку 19:46Неожиданно ушел из жизни победитель Лиги Чемпионов: весь мир скорбит 19:09Ивлеева сделала заявление о возвращении после "голой вечеринки" – чем живет блогерша сегодня 18:28Тест: угадайте советские фильмы по стильной сумочке актрисы
Что будет, если никогда не выключать ноутбук, а только закрывать крышку: ленивая привычка или тихий убийца вашего гаджета?

Что будет, если никогда не выключать ноутбук, а только закрывать крышку: ленивая привычка или тихий убийца вашего гаджета?
148

В современном ритме жизни удобство – король. Мы закончили работать, захлопнули крышку ноутбука. Утром открыли – и через секунду все программы и вкладки на месте. Никаких ожиданий, никакой загрузки. Кажется, мы обманули систему и сэкономили драгоценные минуты.

Но что на самом деле происходит за кулисами этого удобства? Давайте проведем небольшой технический ликбез и разберемся, почему кнопка "Завершение работы" — не просто пережиток прошлого, а важный инструмент для поддержания «здоровья» вашего устройства.

Что происходит под крышкой?

Когда вы закрываете крышку, ноутбук не выключается. Он переходит в режим сна. Представьте, что вы читаете книгу и, чтобы не потерять нужную страницу, вкладываете в нее закладку. Режим сна делает то же самое с вашим компьютером.

Как это работает:
Все ваше рабочее состояние — открытые документы, запущенные программы, вкладки в браузере — сохраняется в оперативную память (ОЗУ или RAM). Это сверхбыстрая память, которая позволяет системе мгновенно "проснуться" и вернуть все как было.

Однако у этой магии есть цена: оперативная память энергозависима. Это значит, что для хранения вашей "закладки" ей постоянно требуется небольшое количество энергии от аккумулятора.

Три главных "пострадавших": на что влияет вечный сон?

Постоянное использование режима сна вместо полноценного выключения со временем начинает сказываться на трех ключевых компонентах системы.

1. Оперативная память (ОЗУ): цифровой склад, который не убирают

Это главная жертва вашей привычки. Каждая программа, каждый процесс и даже каждая открытая вкладка оставляет в оперативной памяти временные файлы, кэш и прочий "цифровой мусор". Когда вы просто закрываете крышку, этот мусор никуда не исчезает. Он накапливается день за днем.

  • Аналогия: представьте свой рабочий стол. Если вы каждый день будете лишь отодвигать бумаги в сторону, а не убирать их, через неделю на столе воцарится хаос. Вы начнете работать медленнее, пытаясь найти нужный документ под завалами.
  • Результат: ноутбук начинает "тормозить". Программы запускаются дольше, система становится "задумчивой", а в конечном итоге могут начаться сбои и зависания приложений из-за так называемых "утечек памяти".

2. Аккумулятор: марафон на минималках

Как мы выяснили, в режиме сна ноутбук продолжает потреблять энергию. Да, это мизер, но за 8-10 часов ночи он превращается в заметные 5-10% заряда. Если вы не подключены к розетке, утром вас может ждать неприятный сюрприз.

Но дело не только в сиюминутном заряде. Постоянное нахождение аккумулятора в состоянии малого, но непрерывного разряда (или в состоянии 100% заряда, если он все время на зарядке) со временем снижает его общую емкость и сокращает срок службы. Полное выключение потребляет практически ноль энергии, давая батарее полноценный отдых.

3. Общая производительность и сбои: когда система "устала"

Операционная система — сложнейший механизм. Десятки фоновых служб и драйверов работают без остановки. При длительной работе без перезагрузки в их работе накапливаются мелкие ошибки:

  • Перестает работать Wi-Fi или Bluetooth.
  • Некорректно отображаются иконки.
  • Не определяется подключенная мышка или принтер.
  • Пропадает звук.

Часто эти проблемы кажутся загадочными, но их причина проста — системные процессы "устали" и запутались.

Спойлер: спасительная перезагрузка жизненно необходима

Периодическая перезагрузка или полное выключение — это не просто ритуал. Это мощнейший инструмент профилактики и "цифровой гигиены".

Что делает перезагрузка:

  1. Полностью очищает оперативную память. Это как нажать кнопку "сброс" на заваленном мусором столе. Все временные файлы, кэш и зависшие фрагменты данных стираются. Система начинает работу с чистого листа.
  2. Завершает все зависшие процессы. Если какая-то программа или служба "заглючила" в фоне, перезагрузка принудительно ее закроет.
  3. Перезапускает драйверы и системные службы. Это решает 90% мелких проблем с оборудованием (звук, сеть, периферия).
  4. Применяет важные обновления. Многие критические обновления безопасности и системы устанавливаются только после перезагрузки.

Так как же правильно? Золотая середина

  • Режим сна (закрыть крышку): идеален для коротких перерывов. Ушли на обед, отошли за кофе, перемещаетесь из офиса в переговорку — смело закрывайте крышку. Это быстро и удобно.
  • Гибернация: компромисс. Состояние системы сохраняется не в оперативную память, а на жесткий диск, после чего ноутбук полностью выключается. Пробуждение дольше, чем из сна, но быстрее, чем полная загрузка. Хороший вариант, если нужно отойти на несколько часов и сохранить все открытые программы.
  • Выключение / Перезагрузка: обязательная процедура. Возьмите за правило перезагружать ноутбук хотя бы раз в 2-3 дня. Идеально — выключать его в конце каждого рабочего дня. Это займет на одну минуту больше вашего времени, но сэкономит часы нервов и продлит жизнь вашему устройству.

Привычка только закрывать крышку — это удобство, взятое в кредит у производительности и стабильности вашего ноутбука. Рано или поздно этот кредит придется возвращать с процентами в виде «тормозов» и сбоев. Не ленитесь, подарите своему гаджету полноценный отдых. Он скажет вам спасибо быстрой и стабильной работой.

7 августа 2025
Фото: freepik.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

