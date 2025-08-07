Пляжи уходят под воду: как мир теряет свои берега

Агурбаш перенесла дату свадьбы Тесты Мокрая Бузова восхитила зрителей Игры Сонник

Топ новостей недели

Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен Невосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительницаНевосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительница Вся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс ЧестиВся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс Чести Мир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеистМир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеист

Лента новостей

Четверг 7 августа

10:46Прощание с мастером мелодии: мир потерял талантливого музыканта 10:19Пляжи уходят под воду: как мир теряет свои берега 09:41О потере скорбит вся Россия: ушел из жизни народный писатель 09:36Одна фраза, которая мгновенно остановит любой спор: психологи говорят, что она работает как магия 08:54Мир оплакивает тяжелую утрату в семье легендарного актера 08:38Тест: Продолжите фразу героев из мультфильмов СССР 08:27Угас ритм эпохи: прощание с легендой музыки 06:08Тест: узнаете ли вы советский фильм по книге в кадре? 03:43Wi-Fi будет "летать" во всей квартире: одна простая ошибка в расположении роутера, которую совершают все 00:34Не ругаться и не лениться – Анна Холодница идет: что категорически нельзя делать 7 августа, чтобы не разрушить мир в семье 21:01Олимпийская чемпионка Трусова впервые стала мамой – все подробности радостного события 20:48Москвичи несут цветы к дому 80-летней актрисы театра и кино Натальи Селезневой 20:19Не стало выдающейся телеведущей – еще одна тяжелая утрата для тысяч зрителей 18:53Как организовать бюджетную свадьбу – эти 5 правил помогут сделать праздник незабываемым 17:56Ушел из жизни легендарный музыкант, который отказал Led Zeppelin и Deep Purple 17:44Дибров хочет отсудить у жены троих детей и виллу за 750 миллионов – подробности громкого развода 16:14Внезапный уход народного артиста России потряс всю страну – люди оплакивают любимого актера 16:08Омар Хайям рассказал, какие 3 вещи необходимы как воздух после 45 лет – это нужно знать каждому 15:09Бывшая звезда футбола попала под обстрел – игроку был всего 41 год 14:54Москвичей с четвероногими питомцами ждут на Тверском бульваре 15 – 17 августа 13:43Названа главная ошибка в умывании, которая старит кожу быстрее всего: это не горячая вода и даже не мыло 13:01Тест: узнайте советский фильм по кадру с воздушными шарами 12:32Легенда комиксов, чьи рисунки оживляли героев: прощание с великим мастером 12:30Звезда хоккея, покорившая футбольные поля: невероятная история Олимпийского чемпиона 12:26Невосполнимая потеря для мирового футбола: ушел из жизни прославленный игрок 12:1110 триллеров, которые заставят вас затаить дыхание 12:07Лечилась больше года: таблетки не смогли помочь заразившейся туберкулезом Кате Семеновой 11:51Мир прощается с легендой: ушла из жизни звезда рестлинга 11:17Батарея смартфона будет держать заряд 2 дня: отключите всего одну настройку, о которой никто не думает 11:03В Москве оптимизировали движение с помощью светофоров по 85 адресам в этом году 10:51Тест: что сейчас нужно вашему "внутреннему ребенку"? 10:16Как привлечь деньги в дом: простой ритуал для финансовой удачи 09:57Не стало звезды мирового кинематографа – планета оплакивает талант, угасший в 33 года 09:44Неожиданно скончался известный на всю Россию "Охотник за бандами" 09:20Боль в спине уйдет, если выполнять всего одно упражнение в день 09:05Как тратить в супермаркете на 30% меньше: психологическая уловка, в которую попадаются 9 из 10 покупателей 08:54Мир потерял человека, который сверг диктатора, но сам унес в могилу тайну кровавой расправы 08:19Мировой кинематограф потерял звезду: ушел из жизни молодой актер 06:34Как заснуть за 2 минуты: армейский метод, о котором молчат сомнологи 03:48Ваш банк тихо списывает эти деньги: "галочка" в приложении, которая сэкономит вам тысячи 00:04Борис и Глеб пришли – хлеб поспел: что категорически нельзя делать 6 августа, чтобы не лишиться всех денег 21:28Не стало чемпиона мира по футболу – поклонники спорта провожают легенду в последний путь 20:55Омар Хайям объяснил, почему нельзя жить с вечной надеждой на будущее — не повторяйте эту ошибку 19:46Неожиданно ушел из жизни победитель Лиги Чемпионов: весь мир скорбит 19:09Ивлеева сделала заявление о возвращении после "голой вечеринки" – чем живет блогерша сегодня 18:28Тест: угадайте советские фильмы по стильной сумочке актрисы 16:38Не стало заслуженного артиста России – вся страна оплакивает редкий талант 15:33Почему мужья засматриваются на молодых девушек и уходят из семьи – внятное объяснение психологов 14:40Вечная память артистке: люди несут цветы к московскому дому Ренаты Литвиновой 13:56Код Евангелий взломан: как методы COVID-исследований меняют изучение древних текстов
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Пляжи уходят под воду: как мир теряет свои берега

Пляжи уходят под воду: как мир теряет свои берега
138

Песчаные пляжи, где шум волн смешивается с криками чаек, постепенно исчезают. От Майами до Барселоны, от Золотого Побережья Австралии до маленьких островов – береговые линии тают под натиском природы. Штормы, приливы и подъем уровня моря неумолимо стирают привычные пейзажи. Почему это происходит? И можно ли остановить разрушение?

Эрозия: невидимый враг берегов

Пляжи не просто смывает водой. Эрозия — процесс, где море забирает песок, камни и даже целые куски суши. Причины разные:

  • Штормы, которые бьют по побережьям с нарастающей силой.
  • Приливы, усиливающиеся из-за изменения климата.
  • Подъем уровня моря, вызванный таянием ледников.

В американском Роданте, на восточной оконечности Северной Каролины, за четыре года океан поглотил 11 домов. В Барселоне ежегодно теряется до 30 тысяч кубометров песка. Пляжи, которые кажутся вечными, исчезают на глазах.

Борьба за песок: дорого и не всегда эффективно

Многие страны пытаются спасти свои берега. Где-то завозят новый песок, где-то строят дамбы и укрепляют береговые линии. Но это сизифов труд. В Роданте, например, восстановление прибрежной зоны оценивают в 40 миллионов долларов. И нет гарантий, что эти меры сработают надолго. Песок смывается снова, а укрепления разрушаются под напором волн.

В Барселоне пробуют искусственно восстанавливать пляжи, но природа берет свое. Эксперты предупреждают: некоторые курорты могут исчезнуть безвозвратно. Это не просто потеря песка — это угроза для туризма, экосистем и даже целых городов.

Климат меняет все: от Ладоги до океанов

Глобальное потепление уже не миф. Даже в России изменения заметны. Ученые говорят о рекордно длинном теплом сезоне у Ладожского озера. Лед тает раньше, экосистема меняется. Это лишь часть большой картины. По всему миру климатическая перестройка ускоряет эрозию берегов. К 2100 году сотни мегаполисов могут оказаться под водой, если ничего не изменится.

Пляжи — не просто место для отдыха. Это защита прибрежных городов, дом для животных и растений, часть экономики. Их исчезновение затронет миллионы людей. Решение требует глобальных усилий: сокращения выбросов, защиты экосистем, новых технологий для укрепления берегов. Но время уходит, как песок сквозь пальцы.

Мир стоит на пороге больших перемен. Пляжи, которые сегодня кажутся вечными, завтра могут стать лишь воспоминанием. Спасти их — значит спасти кусочек будущего.

Шоу-бизнес в Telegram

7 августа 2025, 10:19
Фото: сгенерировано ИИ
Life.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

10 главных правил Фэн-шуй для вашего дома: создаем гармонию и притягиваем удачу

Фото: &quot;ДНИ.РУ&quot;
Фото: &quot;ДНИ.РУ&quot;
Фото: &quot;ДНИ.РУ&quot;
Фото: &quot;ДНИ.РУ&quot;
Фото: &quot;ДНИ.РУ&quot;
Фото: &quot;ДНИ.РУ&quot;
Фото: &quot;ДНИ.РУ&quot;
Фото: &quot;ДНИ.РУ&quot;
Фото: &quot;ДНИ.РУ&quot;
Фото: &quot;ДНИ.РУ&quot;

По теме

Тест: угадайте летние мультфильмы из СССР по 1 кадру

Хватит этого стыдиться: 11 поступков, которые больше не слабость, а ваша суперсила

Прощание с мастером мелодии: мир потерял талантливого музыканта

Прощание с мастером мелодии: мир потерял талантливого музыканта
Мир лишился одного из ярчайших представителей музыкальной сцены. На 81-м году жизни скончался музыкант, певец и композитор, чьи песни стали частью культурного наследия. Последние дни маэстро Как сообщила его дочь в социальных сетях, музыкант ушел из жизни 5 августа 2025 года, в день своего рождения.

О потере скорбит вся Россия: ушел из жизни народный писатель

О потере скорбит вся Россия: ушел из жизни народный писатель
На 92-м году жизни скончался писатель, прозаик, драматург и журналист, чьи произведения оживили историю и душу. Его творчество стало гимном родной земле, а его пьесы и романы навсегда вошли в золотой фонд национальной литературы. Последние дни мастера слова Писатель ушел из жизни 6 августа 2025 года.

Одна фраза, которая мгновенно остановит любой спор: психологи говорят, что она работает как магия

Одна фраза, которая мгновенно остановит любой спор: психологи говорят, что она работает как магия
Вспомните свой последний серьезный спор. Наверняка он начался с какой-то мелочи, а закончился потоком взаимных упреков, повышенными голосами и ощущением опустошенности. Мы все там были. В пылу ссоры наш мозг переключается в режим "атаки или защиты", и главная цель – не найти истину, а доказать свою правоту любой ценой. Но что, если существует "стоп-кран"? Фраза, настолько простая и неожиданная, что она способна мгновенно выбить оружие из рук вашего оппонента и перевести битву в мирные переговоры.

Мир оплакивает тяжелую утрату в семье легендарного актера

Мир оплакивает тяжелую утрату в семье легендарного актера
Его имя знает весь мир. Он – икона стиля, обладатель "Оскара" и один из самых влиятельных людей в киноиндустрии. Но за блеском софитов и глянцевыми обложками всегда стояла тихая и скромная женщина, которая дала ему не только жизнь, но и моральный компас, который помогал не сбиться с пути. Сегодня ее не стало. Мир скорбит вместе с Брэдом Питтом — актер потерял самого близкого человека, свою маму Джейн Этту Питт.

Тест: Продолжите фразу героев из мультфильмов СССР

Тест: Продолжите фразу героев из мультфильмов СССР
Советские мультфильмы – это настоящая классика, полная ярких персонажей и фраз, которые стали частью нашей культуры. Сможете ли вы правильно продолжить знаменитые цитаты из культовых анимационных лент? Проверьте свои знания, окунитесь в мир детства и вспомните любимых героев! 1.

Выбор читателей

05/08ВтрНе стало заслуженного артиста России – вся страна оплакивает редкий талант 06/08СрдМир потерял человека, который сверг диктатора, но сам унес в могилу тайну кровавой расправы 05/08ВтрВечная память артистке: люди несут цветы к московскому дому Ренаты Литвиновой 06/08СрдБатарея смартфона будет держать заряд 2 дня: отключите всего одну настройку, о которой никто не думает 06/08СрдОмар Хайям рассказал, какие 3 вещи необходимы как воздух после 45 лет – это нужно знать каждому 06/08СрдЛечилась больше года: таблетки не смогли помочь заразившейся туберкулезом Кате Семеновой