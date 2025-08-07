Агурбаш перенесла дату свадьбы Тесты Мокрая Бузова восхитила зрителей Игры Сонник

Четверг 7 августа

Четверг 7 августа
Тест: Продолжите фразу героев из мультфильмов СССР

Тест: Продолжите фразу героев из мультфильмов СССР
92

Советские мультфильмы – это настоящая классика, полная ярких персонажей и фраз, которые стали частью нашей культуры. Сможете ли вы правильно продолжить знаменитые цитаты из культовых анимационных лент? Проверьте свои знания, окунитесь в мир детства и вспомните любимых героев!

1. Из мультфильма "Винни-Пух" (Винни-Пух): "Кажется, дождь начинается..."

А. "а у меня зонтика нет!"

Б. "и мед намокнет!"

В. "пора домой бежать!"

Г. "а я не люблю сырость!"

2. Из мультфильма "Котенок по имени Гав" (Котенок Гав): "А усы у меня..."

А. "самые длинные!"

Б. "белые-белые!"

В. "как у тигра!"

Г. "мягкие и пушистые!"

3. Из мультфильма "Карлсон, который живет на крыше" (Карлсон): "Я мужчина в самом..."

А. "расцвете сил!"

Б. "лучшем возрасте!"

В. "прекрасном настроении!"

Г. "подходящем виде!"

4. Из мультфильма "Бременские музыканты" (Трубадур): "Ох, рано встает..."

А. "королевская стража!"

Б. "утреннее солнце!"

В. "наш веселый отряд!"

Г. "кто хочет петь!"

5. Из мультфильма "Ежик в тумане" (Ежик): "Я сижу, считаю звезды..."

А. "и думаю о вечном!"

Б. "а их так много!"

В. "и жду Медвежонка!"

Г. "а туман все гуще!"

6. Из мультфильма "Трое из Простоквашино" (Дядя Федор): "Я теперь один живу..."

А. "и мне так нравится!"

Б. "в своем доме!"

В. "с котом и псом!"

Г. "и никто не мешает!"

7. Из мультфильма "Малыш и Карлсон" (Малыш): "Он улетел, но обещал..."

А. "вернуться с вареньем!"

Б. "прилететь снова!"

В. "привезти подарки!"

Г. "научить меня летать!"

8. Из мультфильма "Крокодил Гена" (Чебурашка): "Я был один такой..."

А. "в коробке с апельсинами!"

Б. "в целом мире!"

В. "в этом городе!"

Г. "с ушами такими!"


Правильные ответы

  • 1. Г. "а я не люблю сырость!"
  • 2. Б. "белые-белые!"
  • 3. А. "расцвете сил!"
  • 4. А. "королевская стража!"
  • 5. В. "и жду Медвежонка!"
  • 6. В. "с котом и псом!"
  • 7. Б. "прилететь снова!"
  • 8. А. "в коробке с апельсинами!"


Результаты

  • 8 правильных ответов – Вы настоящий эксперт по советским мультфильмам! Кажется, вы знаете каждую фразу наизусть.
  • 6–7 правильных ответов – Отличный результат! Вы явно любите советскую анимацию и помните ее яркие моменты.
  • 4–5 правильных ответов – Неплохо! Пора освежить воспоминания и пересмотреть любимые мультфильмы.
  • 3 и меньше – Самое время устроить марафон советских мультфильмов и насладиться их теплом и юмором!


7 августа 2025, 08:38
Фото: кадр из мультфильма "Котенок по имени Гав"
