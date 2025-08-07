Тест: Продолжите фразу героев из мультфильмов СССР

1. Из мультфильма "Винни-Пух" (Винни-Пух): "Кажется, дождь начинается..."
А. "а у меня зонтика нет!"
Б. "и мед намокнет!"
В. "пора домой бежать!"
Г. "а я не люблю сырость!"
2. Из мультфильма "Котенок по имени Гав" (Котенок Гав): "А усы у меня..."
А. "самые длинные!"
Б. "белые-белые!"
В. "как у тигра!"
Г. "мягкие и пушистые!"
3. Из мультфильма "Карлсон, который живет на крыше" (Карлсон): "Я мужчина в самом..."
А. "расцвете сил!"
Б. "лучшем возрасте!"
В. "прекрасном настроении!"
Г. "подходящем виде!"
4. Из мультфильма "Бременские музыканты" (Трубадур): "Ох, рано встает..."
А. "королевская стража!"
Б. "утреннее солнце!"
В. "наш веселый отряд!"
Г. "кто хочет петь!"
5. Из мультфильма "Ежик в тумане" (Ежик): "Я сижу, считаю звезды..."
А. "и думаю о вечном!"
Б. "а их так много!"
В. "и жду Медвежонка!"
Г. "а туман все гуще!"
6. Из мультфильма "Трое из Простоквашино" (Дядя Федор): "Я теперь один живу..."
А. "и мне так нравится!"
Б. "в своем доме!"
В. "с котом и псом!"
Г. "и никто не мешает!"
7. Из мультфильма "Малыш и Карлсон" (Малыш): "Он улетел, но обещал..."
А. "вернуться с вареньем!"
Б. "прилететь снова!"
В. "привезти подарки!"
Г. "научить меня летать!"
8. Из мультфильма "Крокодил Гена" (Чебурашка): "Я был один такой..."
А. "в коробке с апельсинами!"
Б. "в целом мире!"
В. "в этом городе!"
Г. "с ушами такими!"
Правильные ответы
- 1. Г. "а я не люблю сырость!"
- 2. Б. "белые-белые!"
- 3. А. "расцвете сил!"
- 4. А. "королевская стража!"
- 5. В. "и жду Медвежонка!"
- 6. В. "с котом и псом!"
- 7. Б. "прилететь снова!"
- 8. А. "в коробке с апельсинами!"
Результаты
- 8 правильных ответов – Вы настоящий эксперт по советским мультфильмам! Кажется, вы знаете каждую фразу наизусть.
- 6–7 правильных ответов – Отличный результат! Вы явно любите советскую анимацию и помните ее яркие моменты.
- 4–5 правильных ответов – Неплохо! Пора освежить воспоминания и пересмотреть любимые мультфильмы.
- 3 и меньше – Самое время устроить марафон советских мультфильмов и насладиться их теплом и юмором!