Прощание с мастером мелодии: мир потерял талантливого музыканта

Агурбаш перенесла дату свадьбы Тесты Мокрая Бузова восхитила зрителей Игры Сонник

Топ новостей недели

Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен Невосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительницаНевосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительница Вся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс ЧестиВся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс Чести Мир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеистМир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеист

Лента новостей

Четверг 7 августа

10:46Прощание с мастером мелодии: мир потерял талантливого музыканта 10:19Пляжи уходят под воду: как мир теряет свои берега 09:41О потере скорбит вся Россия: ушел из жизни народный писатель 09:36Одна фраза, которая мгновенно остановит любой спор: психологи говорят, что она работает как магия 08:54Мир оплакивает тяжелую утрату в семье легендарного актера 08:38Тест: Продолжите фразу героев из мультфильмов СССР 08:27Угас ритм эпохи: прощание с легендой музыки 06:08Тест: узнаете ли вы советский фильм по книге в кадре? 03:43Wi-Fi будет "летать" во всей квартире: одна простая ошибка в расположении роутера, которую совершают все 00:34Не ругаться и не лениться – Анна Холодница идет: что категорически нельзя делать 7 августа, чтобы не разрушить мир в семье 21:01Олимпийская чемпионка Трусова впервые стала мамой – все подробности радостного события 20:48Москвичи несут цветы к дому 80-летней актрисы театра и кино Натальи Селезневой 20:19Не стало выдающейся телеведущей – еще одна тяжелая утрата для тысяч зрителей 18:53Как организовать бюджетную свадьбу – эти 5 правил помогут сделать праздник незабываемым 17:56Ушел из жизни легендарный музыкант, который отказал Led Zeppelin и Deep Purple 17:44Дибров хочет отсудить у жены троих детей и виллу за 750 миллионов – подробности громкого развода 16:14Внезапный уход народного артиста России потряс всю страну – люди оплакивают любимого актера 16:08Омар Хайям рассказал, какие 3 вещи необходимы как воздух после 45 лет – это нужно знать каждому 15:09Бывшая звезда футбола попала под обстрел – игроку был всего 41 год 14:54Москвичей с четвероногими питомцами ждут на Тверском бульваре 15 – 17 августа 13:43Названа главная ошибка в умывании, которая старит кожу быстрее всего: это не горячая вода и даже не мыло 13:01Тест: узнайте советский фильм по кадру с воздушными шарами 12:32Легенда комиксов, чьи рисунки оживляли героев: прощание с великим мастером 12:30Звезда хоккея, покорившая футбольные поля: невероятная история Олимпийского чемпиона 12:26Невосполнимая потеря для мирового футбола: ушел из жизни прославленный игрок 12:1110 триллеров, которые заставят вас затаить дыхание 12:07Лечилась больше года: таблетки не смогли помочь заразившейся туберкулезом Кате Семеновой 11:51Мир прощается с легендой: ушла из жизни звезда рестлинга 11:17Батарея смартфона будет держать заряд 2 дня: отключите всего одну настройку, о которой никто не думает 11:03В Москве оптимизировали движение с помощью светофоров по 85 адресам в этом году 10:51Тест: что сейчас нужно вашему "внутреннему ребенку"? 10:16Как привлечь деньги в дом: простой ритуал для финансовой удачи 09:57Не стало звезды мирового кинематографа – планета оплакивает талант, угасший в 33 года 09:44Неожиданно скончался известный на всю Россию "Охотник за бандами" 09:20Боль в спине уйдет, если выполнять всего одно упражнение в день 09:05Как тратить в супермаркете на 30% меньше: психологическая уловка, в которую попадаются 9 из 10 покупателей 08:54Мир потерял человека, который сверг диктатора, но сам унес в могилу тайну кровавой расправы 08:19Мировой кинематограф потерял звезду: ушел из жизни молодой актер 06:34Как заснуть за 2 минуты: армейский метод, о котором молчат сомнологи 03:48Ваш банк тихо списывает эти деньги: "галочка" в приложении, которая сэкономит вам тысячи 00:04Борис и Глеб пришли – хлеб поспел: что категорически нельзя делать 6 августа, чтобы не лишиться всех денег 21:28Не стало чемпиона мира по футболу – поклонники спорта провожают легенду в последний путь 20:55Омар Хайям объяснил, почему нельзя жить с вечной надеждой на будущее — не повторяйте эту ошибку 19:46Неожиданно ушел из жизни победитель Лиги Чемпионов: весь мир скорбит 19:09Ивлеева сделала заявление о возвращении после "голой вечеринки" – чем живет блогерша сегодня 18:28Тест: угадайте советские фильмы по стильной сумочке актрисы 16:38Не стало заслуженного артиста России – вся страна оплакивает редкий талант 15:33Почему мужья засматриваются на молодых девушек и уходят из семьи – внятное объяснение психологов 14:40Вечная память артистке: люди несут цветы к московскому дому Ренаты Литвиновой 13:56Код Евангелий взломан: как методы COVID-исследований меняют изучение древних текстов
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Прощание с мастером мелодии: мир потерял талантливого музыканта

Прощание с мастером мелодии: мир потерял талантливого музыканта
50

Мир лишился одного из ярчайших представителей музыкальной сцены. На 81-м году жизни скончался музыкант, певец и композитор, чьи песни стали частью культурного наследия.

Последние дни маэстро

Как сообщила его дочь в социальных сетях, музыкант ушел из жизни 5 августа 2025 года, в день своего рождения. Подробности о причинах не разглашаются, но близкие отметили, что он оставался верен музыке до последних дней. Его уход стал невосполнимой утратой для турецкой культуры и всех, кто находил утешение в его мелодиях.

Путь к славе: от Стамбула до международной сцены

Родившийся 5 августа 1944 года, Сельчук Алагез вырос в Стамбуле, где окончил Немецкую среднюю школу. Страсть к знаниям привела его в Стамбульский университет, где он изучал экономику, а затем получил степень магистра в области управления туризмом. Однако истинным его призванием стала музыка.

В 1964 году он дебютировал на конкурсе "Золотой микрофон", организованном газетой "Хюрриет", выступив с оркестром своего имени, где солировала его сестра Рана Алагез. В 1967 году вместе с братьями и сестрами, а также музыкантами Джахитом Беркаем и Энгином Йорюкоглу, он вновь участвовал в этом престижном конкурсе, завоевывая сердца слушателей.

В 1970 году он вместе с Раной и Али Алагезом представлял Турцию на 3-м Международном музыкальном фестивале "Аполлония" в Афинах, где их выступление стало ярким событием. Его репертуар, включающий такие хиты, как "Нафтас Белт", "Замок Индира Бени", "Бахчи Каме Бахар", "Эдремит Ван'а Бакар", "Мост Малабади" и "Я с ума схожу, я люблю", стал символом турецкой музыкальной сцены 1970-х.

С 1979 года он организовывал туристические музыкальные шоу, в которых участвовали его братья и сестры — Рана, Али и позже присоединившаяся Нилюфер Алагез, создавая уникальное семейное звучание.

Наследие: мелодии, объединившие поколения

Музыкант не просто создавал песни — он ткал музыкальные истории, пропитанные турецкой душой и семейным теплом. Его оркестр стал платформой для талантов его братьев и сестер, а его композиции сочетали традиционные мотивы с современными ритмами, покоряя как турецкую, так и международную публику.

Ключевые достижения

  • Участие в конкурсе "Золотой микрофон" (1964, 1967): Прорыв на турецкую музыкальную сцену с семейным оркестром.
  • Представление Турции на фестивале "Аполлония" (1970): Укрепление международной репутации турецкой музыки.
  • Создание хитов: Песни, такие как "Нафтас Белт" и "Мост Малабади", стали классикой турецкой эстрады.
  • Премия "Золотая бабочка" (2010): Признание его вклада в музыкальную культуру Турции.

Тень утрат: жизнь ради музыки

Его путь не был лишен испытаний. Организация семейных музыкальных шоу требовала не только таланта, но и умения объединять людей. Потеря близких и давление славы не сломили его, а лишь укрепили преданность музыке. В последние годы он реже появлялся на публике, но его песни продолжали звучать, напоминая о временах, когда его голос собирал полные залы.

Музыкант ушел, но его мелодии остаются жить в радиоволнах, на виниловых пластинках и в сердцах поклонников. Его творчество стало мостом между поколениями, соединяя традиции и современность. Он оставил нам песни, которые будут звучать вечно, напоминая о силе музыки и семейной любви.

Шоу-бизнес в Telegram

7 августа 2025, 10:46
Фото: Freepik
cnnturk.com✓ Надежный источник

По теме

Бывшая звезда футбола попала под обстрел – игроку был всего 41 год

Невосполнимая потеря для мирового футбола: ушел из жизни прославленный игрок

Пляжи уходят под воду: как мир теряет свои берега

Пляжи уходят под воду: как мир теряет свои берега
Песчаные пляжи, где шум волн смешивается с криками чаек, постепенно исчезают. От Майами до Барселоны, от Золотого Побережья Австралии до маленьких островов – береговые линии тают под натиском природы. Штормы, приливы и подъем уровня моря неумолимо стирают привычные пейзажи. Почему это происходит? И можно ли остановить разрушение? Эрозия: невидимый враг берегов Пляжи не просто смывает водой.

О потере скорбит вся Россия: ушел из жизни народный писатель

О потере скорбит вся Россия: ушел из жизни народный писатель
На 92-м году жизни скончался писатель, прозаик, драматург и журналист, чьи произведения оживили историю и душу. Его творчество стало гимном родной земле, а его пьесы и романы навсегда вошли в золотой фонд национальной литературы. Последние дни мастера слова Писатель ушел из жизни 6 августа 2025 года.

Одна фраза, которая мгновенно остановит любой спор: психологи говорят, что она работает как магия

Одна фраза, которая мгновенно остановит любой спор: психологи говорят, что она работает как магия
Вспомните свой последний серьезный спор. Наверняка он начался с какой-то мелочи, а закончился потоком взаимных упреков, повышенными голосами и ощущением опустошенности. Мы все там были. В пылу ссоры наш мозг переключается в режим "атаки или защиты", и главная цель – не найти истину, а доказать свою правоту любой ценой. Но что, если существует "стоп-кран"? Фраза, настолько простая и неожиданная, что она способна мгновенно выбить оружие из рук вашего оппонента и перевести битву в мирные переговоры.

Мир оплакивает тяжелую утрату в семье легендарного актера

Мир оплакивает тяжелую утрату в семье легендарного актера
Его имя знает весь мир. Он – икона стиля, обладатель "Оскара" и один из самых влиятельных людей в киноиндустрии. Но за блеском софитов и глянцевыми обложками всегда стояла тихая и скромная женщина, которая дала ему не только жизнь, но и моральный компас, который помогал не сбиться с пути. Сегодня ее не стало. Мир скорбит вместе с Брэдом Питтом — актер потерял самого близкого человека, свою маму Джейн Этту Питт.

Тест: Продолжите фразу героев из мультфильмов СССР

Тест: Продолжите фразу героев из мультфильмов СССР
Советские мультфильмы – это настоящая классика, полная ярких персонажей и фраз, которые стали частью нашей культуры. Сможете ли вы правильно продолжить знаменитые цитаты из культовых анимационных лент? Проверьте свои знания, окунитесь в мир детства и вспомните любимых героев! 1.

Выбор читателей

05/08ВтрНе стало заслуженного артиста России – вся страна оплакивает редкий талант 06/08СрдМир потерял человека, который сверг диктатора, но сам унес в могилу тайну кровавой расправы 05/08ВтрВечная память артистке: люди несут цветы к московскому дому Ренаты Литвиновой 06/08СрдБатарея смартфона будет держать заряд 2 дня: отключите всего одну настройку, о которой никто не думает 06/08СрдОмар Хайям рассказал, какие 3 вещи необходимы как воздух после 45 лет – это нужно знать каждому 06/08СрдЛечилась больше года: таблетки не смогли помочь заразившейся туберкулезом Кате Семеновой