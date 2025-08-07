Агурбаш перенесла дату свадьбы Тесты Мокрая Бузова восхитила зрителей Игры Сонник

Четверг 7 августа

Четверг 7 августа

12:35Что будет, если поливать комнатные цветы кофейной гущей? 12:13Скандал на сцене: что грозит Григорию Лепсу за толчок подростка? 11:50Эпоха лидера, пришедшего к власти в разгар переворота, подошла к концу: его не стало
Эпоха лидера, пришедшего к власти в разгар переворота, подошла к концу: его не стало

Эпоха лидера, пришедшего к власти в разгар переворота, подошла к концу: его не стало
243

Его страна переживала один из самых драматических периодов в своей новейшей истории. А он, бывший генерал, стал ее формальным главой – лицом власти, пришедшей на фоне политических потрясений и арестов. Он редко появлялся на публике, но его имя было вписано в историю в тот самый день, когда мир замер, наблюдая за сменой власти в Мьянме.

Сегодня эта эпоха подошла к концу. На 75-м году жизни скончался исполняющий обязанности президента Мьянмы Мьин Све.

Генерал, ставший президентом

Мьин Све не был случайным человеком в политике. Его карьера была тесно связана с армией, а с 2011 по 2016 год он занимал важный пост главного министра провинции Янгон. Однако ключевым моментом в его биографии стал военный переворот 1 февраля 2021 года.

Когда военные взяли власть в свои руки и отстранили гражданское правительство во главе с Аун Сан Су Чжи и президентом Вин Мьином, именно Мьин Све был назначен исполняющим обязанности главы государства. Он стал символом новой власти — той, что управляет страной после отстранения демократически избранных лидеров.

Последние месяцы: борьба с болезнью

В последние месяцы тень на его политическую деятельность легла из-за серьезных проблем со здоровьем. Это перестало быть тайной еще в июле 2024 года, когда государственные СМИ Мьянмы официально сообщили, что Мьин Све страдает от неврологических расстройств и периферической невропатии.

Из-за тяжелого недуга он был вынужден уйти в отпуск для лечения, фактически отойдя от дел. Судя по всему, борьба с болезнью оказалась проиграна. О причинах смерти официально пока не сообщается, но она стала логическим завершением тяжелого периода в жизни политика.

Что дальше? Страна на перепутье

Смерть Мьин Све — не просто уход из жизни пожилого политика. Это событие происходит в момент, когда Мьянма продолжает находиться в состоянии глубокого внутреннего кризиса. Его уход открывает новую страницу в сложной политической игре и ставит вопрос о том, кто теперь займет его место и каким будет дальнейший курс страны, балансирующей между военной властью и подавленным гражданским обществом.


7 августа 2025, 11:50
Фото сгенерировано в Шедеврум
