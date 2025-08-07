О потере скорбит вся Россия: ушел из жизни народный писатель

На 92-м году жизни скончался писатель, прозаик, драматург и журналист, чьи произведения оживили историю и душу. Его творчество стало гимном родной земле, а его пьесы и романы навсегда вошли в золотой фонд национальной литературы.

Последние дни мастера слова

Писатель ушел из жизни 6 августа 2025 года. Подробности о причинах не разглашаются, но известно, что в последние годы он боролся с возрастными недугами. Его уход стал невосполнимой утратой для литературного сообщества и всех, кто ценил его вклад в культуру Марий Эл.

Путь к признанию: от деревни Янситово до сцены национального театра

Родившийся 10 декабря 1933 года в деревне Янситово Моркинского района в крестьянской семье, он с юности впитал дух марийской земли. Окончив Марийский государственный педагогический институт имени Н. К. Крупской в 1958 году, он работал учителем, инспектором, а затем посвятил себя журналистике и литературе. С 1960-х годов он трудился в редакциях "Марийской правды", "Марий коммуны" и Марийского комитета по телевидению и радиовещанию, а с 1975 по 2000 год был собственным корреспондентом газеты "Марий Эл", создав более полутора тысяч очерков о жизни села, ветеранах войны и молодежи.

Его литературный путь начался в конце 1950-х с публикаций в журнале "Ончыко". Рассказ "Саркыша" (1975) стал первым шагом к признанию, за которым последовали исторические романы "Чоткар" (2000), "Мамич Бердей" (2001) и "Онар" (2004), а также фантастический роман "Человек из космоса" (2007) и повесть "Сар кыша" (2020). Его пьесы, такие как "Праздник цветов" (1985), "Кукушка" (1989) и "Любовь? Любовь! Любовь…" (2002), с успехом шли на сценах Марийского национального театра драмы имени М. Шкетана и Чувашского государственного академического театра.

Наследие: голос марийского народа

Писатель не просто рассказывал истории — он воссоздавал дух марийского народа, его историю и культуру. Работая на луговомарийском языке, он перевел на родной язык "Новый завет" и другие религиозные тексты, сделав их доступными для своего народа. Его романы и пьесы стали зеркалом, в котором отразились вековые традиции и борьба марийцев за свою идентичность.

Ключевые достижения

Историческая трилогия: Романы "Чоткар", "Мамич Бердей" и "Онар" оживили прошлое марийского народа, заслужив Государственную премию имени С. Г. Чавайна (2005).

Драматургия: Пьесы, такие как "Кукушка" и "Любовь? Любовь! Любовь…", стали классикой марийского театра, отражая юмор и драму народной жизни.

Журналистика: Более 1500 статей и телепередач, посвящённых людям Марий Эл, укрепили связь между поколениями.

Переводы: Перевод "Нового завета" на марийский язык сделал духовное наследие доступным для народа.

Тень утрат: скромность и преданность делу

Жизнь писателя была полна труда и самоотдачи. Несмотря на признание — звание Народного писателя Марий Эл (2008), Заслуженного журналиста (1994) и членство в Союзе писателей России (2002) — он оставался скромным тружеником, преданным своему народу. Его уход оставляет не только скорбь, но и чувство незавершенности: многие сюжеты и идеи, которыми он делился в интервью, так и остались ненаписанными.

Прощание с легендой

Писатель ушел, но его слова продолжают звучать в книгах, театральных постановках и сердцах читателей. Его творчество стало мостом, соединяющим прошлое марийского народа с его будущим. Он оставил нам истории, которые будут жить вечно, напоминая о силе слова и любви к родной земле.