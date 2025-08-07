Угас ритм эпохи: прощание с легендой музыки

Агурбаш перенесла дату свадьбы Тесты Мокрая Бузова восхитила зрителей Игры Сонник

Топ новостей недели

Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен Невосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительницаНевосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительница Вся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс ЧестиВся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс Чести Мир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеистМир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеист

Лента новостей

Четверг 7 августа

08:38Тест: Продолжите фразу героев из мультфильмов СССР 08:27Угас ритм эпохи: прощание с легендой музыки 06:08Тест: узнаете ли вы советский фильм по книге в кадре? 03:43Wi-Fi будет "летать" во всей квартире: одна простая ошибка в расположении роутера, которую совершают все 00:34Не ругаться и не лениться – Анна Холодница идет: что категорически нельзя делать 7 августа, чтобы не разрушить мир в семье 21:01Олимпийская чемпионка Трусова впервые стала мамой – все подробности радостного события 20:48Москвичи несут цветы к дому 80-летней актрисы театра и кино Натальи Селезневой 20:19Не стало выдающейся телеведущей – еще одна тяжелая утрата для тысяч зрителей 18:53Как организовать бюджетную свадьбу – эти 5 правил помогут сделать праздник незабываемым 17:56Ушел из жизни легендарный музыкант, который отказал Led Zeppelin и Deep Purple 17:44Дибров хочет отсудить у жены троих детей и виллу за 750 миллионов – подробности громкого развода 16:14Внезапный уход народного артиста России потряс всю страну – люди оплакивают любимого актера 16:08Омар Хайям рассказал, какие 3 вещи необходимы как воздух после 45 лет – это нужно знать каждому 15:09Бывшая звезда футбола попала под обстрел – игроку был всего 41 год 14:54Москвичей с четвероногими питомцами ждут на Тверском бульваре 15 – 17 августа 13:43Названа главная ошибка в умывании, которая старит кожу быстрее всего: это не горячая вода и даже не мыло 13:01Тест: узнайте советский фильм по кадру с воздушными шарами 12:32Легенда комиксов, чьи рисунки оживляли героев: прощание с великим мастером 12:30Звезда хоккея, покорившая футбольные поля: невероятная история Олимпийского чемпиона 12:26Невосполнимая потеря для мирового футбола: ушел из жизни прославленный игрок 12:1110 триллеров, которые заставят вас затаить дыхание 12:07Лечилась больше года: таблетки не смогли помочь заразившейся туберкулезом Кате Семеновой 11:51Мир прощается с легендой: ушла из жизни звезда рестлинга 11:17Батарея смартфона будет держать заряд 2 дня: отключите всего одну настройку, о которой никто не думает 11:03В Москве оптимизировали движение с помощью светофоров по 85 адресам в этом году 10:51Тест: что сейчас нужно вашему "внутреннему ребенку"? 10:16Как привлечь деньги в дом: простой ритуал для финансовой удачи 09:57Не стало звезды мирового кинематографа – планета оплакивает талант, угасший в 33 года 09:44Неожиданно скончался известный на всю Россию "Охотник за бандами" 09:20Боль в спине уйдет, если выполнять всего одно упражнение в день 09:05Как тратить в супермаркете на 30% меньше: психологическая уловка, в которую попадаются 9 из 10 покупателей 08:54Мир потерял человека, который сверг диктатора, но сам унес в могилу тайну кровавой расправы 08:19Мировой кинематограф потерял звезду: ушел из жизни молодой актер 06:34Как заснуть за 2 минуты: армейский метод, о котором молчат сомнологи 03:48Ваш банк тихо списывает эти деньги: "галочка" в приложении, которая сэкономит вам тысячи 00:04Борис и Глеб пришли – хлеб поспел: что категорически нельзя делать 6 августа, чтобы не лишиться всех денег 21:28Не стало чемпиона мира по футболу – поклонники спорта провожают легенду в последний путь 20:55Омар Хайям объяснил, почему нельзя жить с вечной надеждой на будущее — не повторяйте эту ошибку 19:46Неожиданно ушел из жизни победитель Лиги Чемпионов: весь мир скорбит 19:09Ивлеева сделала заявление о возвращении после "голой вечеринки" – чем живет блогерша сегодня 18:28Тест: угадайте советские фильмы по стильной сумочке актрисы 16:38Не стало заслуженного артиста России – вся страна оплакивает редкий талант 15:33Почему мужья засматриваются на молодых девушек и уходят из семьи – внятное объяснение психологов 14:40Вечная память артистке: люди несут цветы к московскому дому Ренаты Литвиновой 13:56Код Евангелий взломан: как методы COVID-исследований меняют изучение древних текстов 13:55"Мой район" подготовил более 15 тысяч мероприятий в рамках форума "Москва 2030" 13:13Волосы перестанут выпадать и сечься: прекратите делать эту ошибку в душе, которую допускают почти все 12:34Ушел из жизни великий российский режиссер и гениальный педагог 12:20Голос фигурного катания умолк навсегда: трагически погиб комментатор Александр Гришин 12:04Прощание с легендой: ушла из жизни звезда Бродвея и обладательница 6 золотых дисков
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Угас ритм эпохи: прощание с легендой музыки

Угас ритм эпохи: прощание с легендой музыки
182

Мир лишился маэстро, чьи мелодии зажгли танцполы и переписали историю сальсы. В возрасте 88 лет ушел из жизни пианист и композитор, чьи ноты стали гимном свободы, а новаторство изменило звучание мира. Его наследие – ритмы, которые продолжают жить в сердцах миллионов.

Путь к славе: от Южного Бронкса до мировых сцен

Эдди Палмиери родился 15 декабря 1936 года в Нью-Йорке в семье пуэрториканских эмигрантов Изабель Мальдонадо и Карлоса Палмиери, перебравшихся из Понсе в Южный Бронкс в 1926 году. С детства окруженный музыкой, он уже в восемь лет выступал на конкурсах талантов вместе со старшим братом Чарли, который стал для него наставником и вдохновителем. В 11 лет Эдди покорил Карнеги-холл, исполняя фортепианные произведения, а в 14 основал свою первую группу, вдохновленный джазовыми иконами, такими как Телониус Монк и Маккой Тайнер.

Карьера Палмиери стремительно набирала обороты в 1950-х, когда он играл в оркестре Тито Родригеса. В 1961 году он создал Conjunto La Perfecta — группу, которая произвела революцию в сальсе, заменив традиционные скрипки чаранги на два тромбона для более мощного и свингующего звучания. Вместе с тромбонистом Барри Роджерсом и другими музыкантами он создал «тромбангу» — уникальный стиль, ставший визитной карточкой La Perfecta. Их музыка, сочетавшая кубинские ритмы, джаз и мамбо, стала гимном танцевальной культуры Нью-Йорка.

Наследие: ритмы, изменившие мир

Эдди Палмиери не просто играл музыку — он переосмысливал её. Его эксперименты с ритмами, такими как мозамбик, и гармоническими концепциями Джозефа Шиллингера сделали его пионером латиноамериканского джаза. Его дискография, включающая такие альбомы, как The Sun of Latin Music (1974), Palo Pa' Rumba (1984) и Simpático (2006), принесла ему девять премий "Грэмми", включая первую для латиноамериканского артиста в 1975 году.

Ключевые достижения

  • Основание La Perfecta: создание нового стиля "тромбанга", объединившего тромбоны и флейту для уникального звучания сальсы.
  • Премии "Грэмми": 9 наград, включая первую для латиноамериканского артиста за альбом "The Sun of Latin Music".
  • Интеграция джаза и сальсы: эксперименты с джазовыми гармониями и кубинскими ритмами, повлиявшие на развитие латиноамериканской музыки.
  • Harlem River Drive: создание группы, объединившей фанк, соул и латиноамериканские ритмы, что стало новаторством 1970-х.

Тень утрат: личные и профессиональные испытания

Жизнь Палмиери не была лишена драм. В 1988 году он потерял брата Чарли, чья смерть стала тяжелым ударом. Несмотря на временный уход из музыки в 2000 году, он вернулся с новыми проектами, включая альбом Masterpiece с Тито Пуэнте, который также получил Грэмми. Его стремление к инновациям и сотрудничество с такими артистами, как Исмаэль Кинтана, Чео Фелисиано и Ла Индия, укрепили его статус легенды.

Прощание с легендой

Эдди Палмиери ушел, оставив после себя ритмы, которые продолжают звучать на танцполах и в сердцах поклонников. Его музыка была мостом между культурами, соединяя пуэрториканские корни с нью-йоркской энергией. Он унес с собой часть эпохи, но его мелодии останутся вечными, напоминая о том, что страсть и новаторство могут изменить мир.

Шоу-бизнес в Telegram

7 августа 2025, 08:27
Фото: Freepik
nytimes.com✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Песни, смех и стихи у гроба: Петербург простился со звездой сериала "Улицы разбитых фонарей"

Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру

По теме

Ушел из жизни легендарный музыкант, который отказал Led Zeppelin и Deep Purple

Легенда комиксов, чьи рисунки оживляли героев: прощание с великим мастером

Тест: Продолжите фразу героев из мультфильмов СССР

Тест: Продолжите фразу героев из мультфильмов СССР
Советские мультфильмы – это настоящая классика, полная ярких персонажей и фраз, которые стали частью нашей культуры. Сможете ли вы правильно продолжить знаменитые цитаты из культовых анимационных лент? Проверьте свои знания, окунитесь в мир детства и вспомните любимых героев! 1.

Тест: узнаете ли вы советский фильм по книге в кадре?

Тест: узнаете ли вы советский фильм по книге в кадре?
В советском кино книга была не только источником знаний, но и лучшим другом, символом интеллигентности, поводом для знакомства или даже… орудием перевоспитания. Давайте проверим, сможете ли вы узнать любимые фильмы по одной лишь литературной детали. Вопросы1.

Wi-Fi будет "летать" во всей квартире: одна простая ошибка в расположении роутера, которую совершают все

Wi-Fi будет "летать" во всей квартире: одна простая ошибка в расположении роутера, которую совершают все
Медленный интернет, вечная буферизация видео, "мертвые зоны" в дальней комнате – знакомая картина? Мы звоним провайдеру, перезагружаем роутер, грешим на старый ноутбук. А ведь в 9 из 10 случаев проблема решается за 5 минут и абсолютно бесплатно. Виной всему – одна критическая ошибка, которую мы совершаем сразу после покупки роутера. Мы ставим его там, где удобно, а не там, где правильно.

Не ругаться и не лениться – Анна Холодница идет: что категорически нельзя делать 7 августа, чтобы не разрушить мир в семье

Не ругаться и не лениться – Анна Холодница идет: что категорически нельзя делать 7 августа, чтобы не разрушить мир в семье
7 августа православная церковь вспоминает Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы. В народном календаре этот день получил несколько говорящих названий: Анна Летняя, Анна Холодница или Зимоуказательница. Считалось, что именно с этого дня начинаются первые по-настоящему холодные утренники, а природа делает первый шаг навстречу осени.

Олимпийская чемпионка Трусова впервые стала мамой – все подробности радостного события

Олимпийская чемпионка Трусова впервые стала мамой – все подробности радостного события
21-летняя фигуристка Александра Трусова, известная своими выдающимися достижениями в мире фигурного катания, стала мамой. Спортсменка родила первенца от своего мужа, 25-летнего фигуриста Макара Игнатова.

Выбор читателей

05/08ВтрНе стало заслуженного артиста России – вся страна оплакивает редкий талант 06/08СрдМир потерял человека, который сверг диктатора, но сам унес в могилу тайну кровавой расправы 05/08ВтрВечная память артистке: люди несут цветы к московскому дому Ренаты Литвиновой 06/08СрдБатарея смартфона будет держать заряд 2 дня: отключите всего одну настройку, о которой никто не думает 06/08СрдЛечилась больше года: таблетки не смогли помочь заразившейся туберкулезом Кате Семеновой 06/08СрдВнезапный уход народного артиста России потряс всю страну – люди оплакивают любимого актера