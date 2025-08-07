Мир оплакивает тяжелую утрату в семье легендарного актера

Его имя знает весь мир. Он – икона стиля, обладатель "Оскара" и один из самых влиятельных людей в киноиндустрии. Но за блеском софитов и глянцевыми обложками всегда стояла тихая и скромная женщина, которая дала ему не только жизнь, но и моральный компас, который помогал не сбиться с пути. Сегодня ее не стало.

Мир скорбит вместе с Брэдом Питтом — актер потерял самого близкого человека, свою маму Джейн Этту Питт. Она скончалась в возрасте 84 лет.

Тихая жизнь вдали от Голливуда

В отличие от своего всемирно известного сына, Джейн Питт всегда предпочитала оставаться в тени. Она не стремилась к публичности и вела простую, достойную жизнь вдали от голливудской суеты, в родном штате Миссури.

Вместе со своим мужем Уильямом Питтом она вырастила троих детей — Брэда, Дага и Джули. Всю жизнь Джейн проработала школьным психологом, помогая детям находить свой путь. Она была известна своей добротой, глубокой верой и тем, что создала для своей семьи островок нормальности и любви, который стал для будущего актера надежным тылом.

"Она научила меня всему"

Брэд Питт неоднократно говорил в интервью, что именно мама была его главным источником силы и поддержки. Она верила в него задолго до того, как он стал звездой, и всегда напоминала о важности оставаться скромным и честным человеком.

Джейн воспитала в сыне уважение к труду и умение сопереживать. Именно ее уроки помогли ему справиться с давлением славы.

Она была тем человеком, к которому он всегда мог обратиться за советом, зная, что получит не критику, а мудрое наставление и поддержку.

Для нее он никогда не был "Брэдом Питтом" с обложки. Он был просто ее сыном, ее мальчиком, которым она безмерно гордилась.

Трагедия, которая объединяет

Потеря матери — это удар, который не смягчают ни слава, ни деньги. Сегодня один из самых знаменитых мужчин мира переживает личную трагедию, понятную каждому. Поклонники со всего света выражают свои соболезнования, понимая, что ушла из жизни не просто "мама звезды", а матриарх большой семьи и женщина, подарившая миру человека, который стал кумиром для миллионов.

В этот тяжелый момент семья Питт просит уважать их право на частную жизнь, чтобы в тишине проститься с любимой матерью и бабушкой.