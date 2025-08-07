Тест: узнаете ли вы советский фильм по книге в кадре?

Агурбаш перенесла дату свадьбы Тесты Мокрая Бузова восхитила зрителей Игры Сонник

Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен Невосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительница Вся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс Чести Мир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеист

Четверг 7 августа

06:08Тест: узнаете ли вы советский фильм по книге в кадре? 03:43Wi-Fi будет "летать" во всей квартире: одна простая ошибка в расположении роутера, которую совершают все 00:34Не ругаться и не лениться – Анна Холодница идет: что категорически нельзя делать 7 августа, чтобы не разрушить мир в семье 21:01Олимпийская чемпионка Трусова впервые стала мамой – все подробности радостного события 20:48Москвичи несут цветы к дому 80-летней актрисы театра и кино Натальи Селезневой 20:19Не стало выдающейся телеведущей – еще одна тяжелая утрата для тысяч зрителей 18:53Как организовать бюджетную свадьбу – эти 5 правил помогут сделать праздник незабываемым 17:56Ушел из жизни легендарный музыкант, который отказал Led Zeppelin и Deep Purple 17:44Дибров хочет отсудить у жены троих детей и виллу за 750 миллионов – подробности громкого развода 16:14Внезапный уход народного артиста России потряс всю страну – люди оплакивают любимого актера 16:08Омар Хайям рассказал, какие 3 вещи необходимы как воздух после 45 лет – это нужно знать каждому 15:09Бывшая звезда футбола попала под обстрел – игроку был всего 41 год 14:54Москвичей с четвероногими питомцами ждут на Тверском бульваре 15 – 17 августа 13:43Названа главная ошибка в умывании, которая старит кожу быстрее всего: это не горячая вода и даже не мыло 13:01Тест: узнайте советский фильм по кадру с воздушными шарами 12:32Легенда комиксов, чьи рисунки оживляли героев: прощание с великим мастером 12:30Звезда хоккея, покорившая футбольные поля: невероятная история Олимпийского чемпиона 12:26Невосполнимая потеря для мирового футбола: ушел из жизни прославленный игрок 12:1110 триллеров, которые заставят вас затаить дыхание 12:07Лечилась больше года: таблетки не смогли помочь заразившейся туберкулезом Кате Семеновой 11:51Мир прощается с легендой: ушла из жизни звезда рестлинга 11:17Батарея смартфона будет держать заряд 2 дня: отключите всего одну настройку, о которой никто не думает 11:03В Москве оптимизировали движение с помощью светофоров по 85 адресам в этом году 10:51Тест: что сейчас нужно вашему "внутреннему ребенку"? 10:16Как привлечь деньги в дом: простой ритуал для финансовой удачи 09:57Не стало звезды мирового кинематографа – планета оплакивает талант, угасший в 33 года 09:44Неожиданно скончался известный на всю Россию "Охотник за бандами" 09:20Боль в спине уйдет, если выполнять всего одно упражнение в день 09:05Как тратить в супермаркете на 30% меньше: психологическая уловка, в которую попадаются 9 из 10 покупателей 08:54Мир потерял человека, который сверг диктатора, но сам унес в могилу тайну кровавой расправы 08:19Мировой кинематограф потерял звезду: ушел из жизни молодой актер 06:34Как заснуть за 2 минуты: армейский метод, о котором молчат сомнологи 03:48Ваш банк тихо списывает эти деньги: "галочка" в приложении, которая сэкономит вам тысячи 00:04Борис и Глеб пришли – хлеб поспел: что категорически нельзя делать 6 августа, чтобы не лишиться всех денег 21:28Не стало чемпиона мира по футболу – поклонники спорта провожают легенду в последний путь 20:55Омар Хайям объяснил, почему нельзя жить с вечной надеждой на будущее — не повторяйте эту ошибку 19:46Неожиданно ушел из жизни победитель Лиги Чемпионов: весь мир скорбит 19:09Ивлеева сделала заявление о возвращении после "голой вечеринки" – чем живет блогерша сегодня 18:28Тест: угадайте советские фильмы по стильной сумочке актрисы 16:38Не стало заслуженного артиста России – вся страна оплакивает редкий талант 15:33Почему мужья засматриваются на молодых девушек и уходят из семьи – внятное объяснение психологов 14:40Вечная память артистке: люди несут цветы к московскому дому Ренаты Литвиновой 13:56Код Евангелий взломан: как методы COVID-исследований меняют изучение древних текстов 13:55"Мой район" подготовил более 15 тысяч мероприятий в рамках форума "Москва 2030" 13:13Волосы перестанут выпадать и сечься: прекратите делать эту ошибку в душе, которую допускают почти все 12:34Ушел из жизни великий российский режиссер и гениальный педагог 12:20Голос фигурного катания умолк навсегда: трагически погиб комментатор Александр Гришин 12:04Прощание с легендой: ушла из жизни звезда Бродвея и обладательница 6 золотых дисков 11:45Конец красивой сказки: Кравец через суд лишает бывшую дочь громкой фамилии 11:39Этот простой способ поможет снизить давление за 3 минуты
Тест: узнаете ли вы советский фильм по книге в кадре?

175

В советском кино книга была не только источником знаний, но и лучшим другом, символом интеллигентности, поводом для знакомства или даже… орудием перевоспитания. Давайте проверим, сможете ли вы узнать любимые фильмы по одной лишь литературной детали.

Вопросы

1. Фото: кадр из кинофильма

А) "Я шагаю по Москве"

Б) "Доживем до понедельника"

В) "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"

2. Фото: кадр из кинофильма

А) "Служебный роман"

Б) "Москва слезам не верит"

В) "Зимняя вишня"

3. Фото: кадр из кинофильма

А) "Большая перемена"

Б) "Розыгрыш"

В) "Весна на Заречной улице"

4. Фото: кадр из кинофильма

А) "Королева бензоколонки"

Б) "Живет такой парень"

В) "Неоконченная пьеса для механического пианино"

5. Фото: кадр из кинофильма

А) "Десять негритят"

Б) "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона"

В) "Тайна "Черных дроздов""

6. Фото: кадр из кинофильма

А) "Берегись автомобиля"

Б) "Зигзаг удачи"

В) "Гараж"

Ключ к кинематографической библиотеке


1. В) "Операция "Ы" и другие приключения Шурика". Знаменитая сцена знакомства Шурика и Лиды из новеллы "Наваждение".

2. Б) "Москва слезам не верит". Трогательная сцена, в которой Гоша (он же Гога) проявляет заботу об уснувшей Катерине.

3. А) "Большая перемена". Именно так выглядели вечера учителя истории Нестора Петровича Северова.

4. Б) "Живет такой парень". Герой Василия Шукшина Пашка Колокольников пытается осилить "Графа Монте-Кристо".

5. Б) "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона". Легендарная картотека Холмса в исполнении Василия Ливанова — его главный рабочий инструмент.

6. А) "Берегись автомобиля". Юрий Деточкин (Иннокентий Смоктуновский) на репетиции народного театра.

Ваш читательский билет в мир кино

5-6 из 6: Главный библиотекарь "Мосфильма". Вы обладаете феноменальной зрительной памятью! Вы помните не только сюжеты, но и те важные детали, которые создают магию кино. Для вас книга в кадре — это открытая… книга.

3-4 из 6: Внимательный читатель. Вы любите и хорошо знаете советскую классику. Вы помните ключевые сцены и характеры героев. Возможно, пара менее очевидных кадров заставила вас задуматься, но это лишь повод с удовольствием пересмотреть любимые фильмы.

0-2 из 6: Случайный посетитель. Похоже, вы больше следили за диалогами, чем за реквизитом. И это прекрасно! Зато теперь у вас есть замечательный повод пересмотреть эти шедевры и открыть для себя новый, более глубокий слой повествования.

7 августа 2025, 06:08
Фото: кадр из кинофильма
Wi-Fi будет "летать" во всей квартире: одна простая ошибка в расположении роутера, которую совершают все

Wi-Fi будет "летать" во всей квартире: одна простая ошибка в расположении роутера, которую совершают все
Медленный интернет, вечная буферизация видео, "мертвые зоны" в дальней комнате – знакомая картина? Мы звоним провайдеру, перезагружаем роутер, грешим на старый ноутбук. А ведь в 9 из 10 случаев проблема решается за 5 минут и абсолютно бесплатно. Виной всему – одна критическая ошибка, которую мы совершаем сразу после покупки роутера. Мы ставим его там, где удобно, а не там, где правильно.

Не ругаться и не лениться – Анна Холодница идет: что категорически нельзя делать 7 августа, чтобы не разрушить мир в семье

Не ругаться и не лениться – Анна Холодница идет: что категорически нельзя делать 7 августа, чтобы не разрушить мир в семье
7 августа православная церковь вспоминает Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы. В народном календаре этот день получил несколько говорящих названий: Анна Летняя, Анна Холодница или Зимоуказательница. Считалось, что именно с этого дня начинаются первые по-настоящему холодные утренники, а природа делает первый шаг навстречу осени.

Олимпийская чемпионка Трусова впервые стала мамой – все подробности радостного события

Олимпийская чемпионка Трусова впервые стала мамой – все подробности радостного события
21-летняя фигуристка Александра Трусова, известная своими выдающимися достижениями в мире фигурного катания, стала мамой. Спортсменка родила первенца от своего мужа, 25-летнего фигуриста Макара Игнатова.

Москвичи несут цветы к дому 80-летней актрисы театра и кино Натальи Селезневой

Москвичи несут цветы к дому 80-летней актрисы театра и кино Натальи Селезневой
Тверская, 9 – по этому адресу расположен один самых известных и помпезных сталинских домов Москвы. Именно тут много лет назад поселилась актриса Наталья Селезнева. ИСТОРИЯ ДОМАПроект знаменитого здания разработали в победном 1945-м, и возводилось оно быстро.

Не стало выдающейся телеведущей – еще одна тяжелая утрата для тысяч зрителей

Не стало выдающейся телеведущей – еще одна тяжелая утрата для тысяч зрителей
Не стало Эльзы Лидегаард – выдающейся датской радио– и телеведущей, писательницы, журналистки, сценаристки и режиссера. Ее вклад в культуру и искусство оставил неизгладимый след в сердцах зрителей и читателей. Биография Эльза Лидегаард родилась в 1933 году и с ранних лет проявила интерес к искусству и литературе.

