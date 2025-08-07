Тест: узнаете ли вы советский фильм по книге в кадре?

В советском кино книга была не только источником знаний, но и лучшим другом, символом интеллигентности, поводом для знакомства или даже… орудием перевоспитания. Давайте проверим, сможете ли вы узнать любимые фильмы по одной лишь литературной детали.

Вопросы

1.

А) "Я шагаю по Москве"

Б) "Доживем до понедельника"

В) "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"

2.

А) "Служебный роман"

Б) "Москва слезам не верит"

В) "Зимняя вишня"

3.

А) "Большая перемена"

Б) "Розыгрыш"

В) "Весна на Заречной улице"

4.

А) "Королева бензоколонки"

Б) "Живет такой парень"

В) "Неоконченная пьеса для механического пианино"

5.

А) "Десять негритят"

Б) "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона"

В) "Тайна "Черных дроздов""

6.

А) "Берегись автомобиля"

Б) "Зигзаг удачи"

В) "Гараж"

Ключ к кинематографической библиотеке





1. В) "Операция "Ы" и другие приключения Шурика". Знаменитая сцена знакомства Шурика и Лиды из новеллы "Наваждение".

2. Б) "Москва слезам не верит". Трогательная сцена, в которой Гоша (он же Гога) проявляет заботу об уснувшей Катерине.

3. А) "Большая перемена". Именно так выглядели вечера учителя истории Нестора Петровича Северова.

4. Б) "Живет такой парень". Герой Василия Шукшина Пашка Колокольников пытается осилить "Графа Монте-Кристо".

5. Б) "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона". Легендарная картотека Холмса в исполнении Василия Ливанова — его главный рабочий инструмент.

6. А) "Берегись автомобиля". Юрий Деточкин (Иннокентий Смоктуновский) на репетиции народного театра.

Ваш читательский билет в мир кино

5-6 из 6: Главный библиотекарь "Мосфильма". Вы обладаете феноменальной зрительной памятью! Вы помните не только сюжеты, но и те важные детали, которые создают магию кино. Для вас книга в кадре — это открытая… книга.

3-4 из 6: Внимательный читатель. Вы любите и хорошо знаете советскую классику. Вы помните ключевые сцены и характеры героев. Возможно, пара менее очевидных кадров заставила вас задуматься, но это лишь повод с удовольствием пересмотреть любимые фильмы.

0-2 из 6: Случайный посетитель. Похоже, вы больше следили за диалогами, чем за реквизитом. И это прекрасно! Зато теперь у вас есть замечательный повод пересмотреть эти шедевры и открыть для себя новый, более глубокий слой повествования.