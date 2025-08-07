Wi-Fi будет "летать" во всей квартире: одна простая ошибка в расположении роутера, которую совершают все

Медленный интернет, вечная буферизация видео, "мертвые зоны" в дальней комнате – знакомая картина? Мы звоним провайдеру, перезагружаем роутер, грешим на старый ноутбук. А ведь в 9 из 10 случаев проблема решается за 5 минут и абсолютно бесплатно. Виной всему – одна критическая ошибка, которую мы совершаем сразу после покупки роутера.

Мы ставим его там, где удобно, а не там, где правильно. Чаще всего роутер оказывается на полу в углу, за телевизором или спрятан в металлический шкафчик в прихожей. И это буквально убивает ваш Wi-Fi.

Почему место решает все?

Представьте, что ваш роутер — это лампочка без абажура. Чтобы она осветила всю комнату, вы повесите ее в центре потолка, верно? С Wi-Fi то же самое. Радиоволны распространяются от него во все стороны, как свет.

Пол — худшее место: сигнал уходит к соседям снизу, а по вашей квартире распространяется плохо.

Угол или стена: вы сразу отсекаете от 50% до 75% потенциальной зоны покрытия.

Шкафы, особенно металлические: это "клетка Фарадея", которая блокирует радиосигнал почти полностью.

Бытовая техника и зеркала: микроволновки, холодильники и зеркала создают помехи и отражают сигнал хаотично.

Как правильно расположить роутер: инструкция за 3 шага

Найдите центр. Мысленно определите географический центр вашей квартиры. Это идеальная точка для установки.

Поднимите его выше. Оптимальная высота — 1.5-2 метра от пола. Поставьте его на шкаф, комод или полку. Сигнал будет распространяться сверху вниз, покрывая большую площадь.

Обеспечьте "простор". Убедитесь, что вокруг роутера в радиусе хотя бы 30-50 см нет других электронных устройств, зеркал и толстых стен.

Проделайте этот простой эксперимент: переставьте свой роутер с пола в прихожей на шкаф в центральной комнате. Вы будете шокированы, насколько быстрее и стабильнее станет ваш интернет во всех уголках дома.