Wi-Fi будет "летать" во всей квартире: одна простая ошибка в расположении роутера, которую совершают все

Мы ставим его там, где удобно, а не там, где правильно. Чаще всего роутер оказывается на полу в углу, за телевизором или спрятан в металлический шкафчик в прихожей. И это буквально убивает ваш Wi-Fi.
Почему место решает все?
Представьте, что ваш роутер — это лампочка без абажура. Чтобы она осветила всю комнату, вы повесите ее в центре потолка, верно? С Wi-Fi то же самое. Радиоволны распространяются от него во все стороны, как свет.
- Пол — худшее место: сигнал уходит к соседям снизу, а по вашей квартире распространяется плохо.
- Угол или стена: вы сразу отсекаете от 50% до 75% потенциальной зоны покрытия.
- Шкафы, особенно металлические: это "клетка Фарадея", которая блокирует радиосигнал почти полностью.
- Бытовая техника и зеркала: микроволновки, холодильники и зеркала создают помехи и отражают сигнал хаотично.
Как правильно расположить роутер: инструкция за 3 шага
- Найдите центр. Мысленно определите географический центр вашей квартиры. Это идеальная точка для установки.
- Поднимите его выше. Оптимальная высота — 1.5-2 метра от пола. Поставьте его на шкаф, комод или полку. Сигнал будет распространяться сверху вниз, покрывая большую площадь.
- Обеспечьте "простор". Убедитесь, что вокруг роутера в радиусе хотя бы 30-50 см нет других электронных устройств, зеркал и толстых стен.
Проделайте этот простой эксперимент: переставьте свой роутер с пола в прихожей на шкаф в центральной комнате. Вы будете шокированы, насколько быстрее и стабильнее станет ваш интернет во всех уголках дома.