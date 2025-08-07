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Среда 6 августа

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Не ругаться и не лениться – Анна Холодница идет: что категорически нельзя делать 7 августа, чтобы не разрушить мир в семье

Не ругаться и не лениться – Анна Холодница идет: что категорически нельзя делать 7 августа, чтобы не разрушить мир в семье
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7 августа православная церковь вспоминает Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы. В народном календаре этот день получил несколько говорящих названий: Анна Летняя, Анна Холодница или Зимоуказательница.

Считалось, что именно с этого дня начинаются первые по-настоящему холодные утренники, а природа делает первый шаг навстречу осени. По погоде на Анну судили, какой будет предстоящая зима. Чтобы не разгневать святую покровительницу и не навлечь на себя беды, наши предки соблюдали ряд строгих правил и запретов.

Главные запреты на 7 августа

Нарушение этих правил, по поверьям, могло привести к затяжным болезням, бедности и суровой, голодной зиме.

  1. Лениться, спать до обеда и бездельничать. Анна считается покровительницей тружеников. К этому дню поспевал ранний картофель, и главным делом было его выкапывание. Праздность и лень в этот день считались большим грехом. Говорили: "Кто на Анну спит, тот всю зиму голодным будет". Нужно было встать пораньше и приняться за работу.
  2. Ссориться, ругаться и сквернословить. Святая Анна — покровительница брака, семьи и женщин. Любой конфликт, брань или спор в ее день считались прямым оскорблением святой. Верили, что ссора 7 августа может затянуться на долгие месяцы и разрушить мир в семье.
  3. Пересчитывать деньги и хвастаться своим достатком. Этот запрет был связан с риском "сглазить" свое финансовое благополучие. Считалось, что тот, кто на Анну будет трясти кошельком или хвалиться заработком, рискует остаться без денег до самой весны.
  4. Чинить одежду и обувь. Как и во многие другие важные даты, работа с иголкой и ниткой была под запретом. Предки верили, что, "зашивая" дыры в этот день, можно "пришить" к себе болезни и неудачи.
  5. Отказывать в помощи нуждающимся. Щедрость на Анну Холодницу поощрялась. Было принято угощать соседей и бедняков первым урожаем картофеля. Считалось, что добро, сделанное в этот день, вернется сторицей, а жадность приведет к потерям и скудной зиме.

Что нужно было делать в этот день?

Чтобы заручиться поддержкой святой Анны и привлечь удачу, предки старались:

  • Молиться святой Анне. Бездетные пары просили ее о даровании ребенка, а родители — о здоровье и благополучии для своих детей.
  • Копать первый картофель. Именно 7 августа считалось лучшим днем для начала сбора урожая "второго хлеба".
  • Готовить блюда из картофеля. Хозяйки пекли картофельные оладьи, варили пюре, устраивая небольшой семейный праздник в честь первого урожая.
  • Играть свадьбы. День святой Анны считался одним из самых благоприятных для заключения брака.

Народные приметы — предсказания зимы

Название "Зимоуказательница" день получил не просто так. По погоде 7 августа судили о будущем:

  • Холодный утренник (утренняя роса) — к ранней и морозной зиме.
  • Какая погода до обеда — такая зима до декабря, какая после обеда — такая после декабря.
  • Идет дождь — к снежной и мягкой зиме.
  • Муравьи строят высокие муравейники — зима будет суровой.

Соблюдение этих простых традиций помогало нашим предкам не только подготовиться к холодам, но и прожить год в мире, здоровье и достатке.

Шоу-бизнес в Telegram

7 августа 2025, 00:34
Фото сгенерировано в Шедеврум
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

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