Москвичи несут цветы к дому 80-летней актрисы театра и кино Натальи Селезневой

Тверская, 9 – по этому адресу расположен один самых известных и помпезных сталинских домов Москвы. Именно тут много лет назад поселилась актриса Наталья Селезнева.

ИСТОРИЯ ДОМА

Проект знаменитого здания разработали в победном 1945-м, и возводилось оно быстро. Говорят, что на строительстве использовался труд пленных немцев. Всего в доме было 83 квартиры, из которых только три были 1-комнатными, пять 2-х и столько же 3-х комнатных. Остальные 70 имеют по 4 и даже по 5 комнат. С 1949 года тут жила советская элита и номенклатура.

ЖИЗНЬ НАТАЛЬИ СЕЛЕЗНЕВОЙ

Много лет тут с семьей живет и актриса театра и кино Наталья Селезнева. Старинная люстра, антикварная мебель – это настоящая квартира старой московской интеллигенции. Селезневу многие помнят по ролям в фильмах "Не может быть", "Иван Васильевич меняет профессию", телеспектаклю "Кабачок "13 стульев", где она блистала как пани Катарина.

ЗНАМЕНИТЫЕ ЖИЛЬЦЫ

19 июня любимой миллионами актрисе исполнилось 80 лет. Часто у своего дома она видит живые цветы. Благодарные москвичи и гости столицы несут их к многочисленным мемориальным доскам, которые расположены на облицованном гранитом фасаде. Они посвящены знаменитым жильцам прошлого – поэту Роберту Рождественскому, министру культуры СССР Екатерину Фурцевой, режиссеру Сергею Бондарчуку, актеру Олегу Ефремову, физику Юлию Харитонову... Этих людей знают, помнят, чтут. А это и есть главный итог жизни, наверное.

