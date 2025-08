Ушел из жизни легендарный музыкант, который отказал Led Zeppelin и Deep Purple

Рок-музыка потеряла одного из своих ярких героев. Артист, чей мощный голос и харизма покоряли сердца, скончался в возрасте 75 лет.

Юность и первые шаги к славе

Терри Рид родился в Кембридже и уже в подростковом возрасте проявил себя как музыкальный вундеркинд. В 13 лет он начал выступать с группой The Redbeats, а к 15 годам присоединился к Peter Jay and The Jaywalkers. Именно в этот период талант молодого музыканта стал привлекать внимание. В 1966 году тур с The Rolling Stones стал для него настоящим прорывом, открыв дорогу к сольной карьере. Его голос и энергия на сцене очаровывали публику, а коллеги по цеху, включая Арету Франклин, высоко оценивали его дар. Она однажды отметила, что в Англии 60-х годов лишь три имени достойны внимания: The Beatles, The Rolling Stones и Терри Рид.

Отказ, изменивший рок-музыку

В 1968 году судьба свела Терри Рида с Джимми Пейджем, который тогда собирал новую группу, позже ставшую легендой под названием Led Zeppelin. Пейдж видел в Риде идеального вокалиста, но получил отказ. У музыканта уже были обязательства по туру с The Rolling Stones, и он решил остаться верным своему пути. Вместо себя Рид порекомендовал тогда малоизвестного Роберта Планта и барабанщика Джона Бонэма, фактически подарив миру половину состава будущей культовой группы.

Позднее ему предлагали заменить Рода Эванса в Deep Purple, но и это предложение было отклонено. Эти решения сделали его фигурой, чье влияние на рок-музыку оказалось уникальным, даже без участия в этих легендарных коллективах.

Музыкальная карьера и наследие

Творческий путь Терри Рида изобиловал яркими моментами. Его дебютный альбом "Bang, Bang You're Terry Reid" (1968) стал отправной точкой для сольной карьеры.

За ним последовали другие работы, включая "The Other Side of the River" (2016), которые приобрели статус культовых среди поклонников рока.

Песни артиста исполняли такие звезды, как Джон Мелленкамп и REO Speedwagon, что подчеркивает его влияние на музыкальную индустрию. Последний концерт музыкант дал в сентябре 2024 года в лондонском клубе Half Moon, оставив яркий след в сердцах поклонников.

Терри Рид был больше, чем просто талантливый вокалист. Его вклад в рок-музыку выходит за рамки собственных альбомов. Он вдохновлял других артистов, формировал музыкальные вкусы своего времени и оставался верен себе, даже отказываясь от заманчивых предложений. Его жизнь — это история о страсти к музыке, смелости и верности принципам.

Последние годы жизни

В последние годы жизни Терри Рид столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем. Рак заставил его отменить запланированный тур, что стало тяжелым ударом для артиста, мечтавшего выступать в новых городах. Несмотря на это, он оставался верен музыке, дав свой последний концерт всего за несколько месяцев до ухода. У музыканта осталась жена Аннет, а его наследие продолжает жить в записях и сердцах поклонников.