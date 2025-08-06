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Среда 6 августа

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Дибров хочет отсудить у жены троих детей и виллу за 750 миллионов – подробности громкого развода

Дибров хочет отсудить у жены троих детей и виллу за 750 миллионов – подробности громкого развода
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Разводы знаменитостей всегда привлекают внимание общественности. История Дмитрия Диброва не стала исключением.

После 16 лет совместной жизни телеведущий готовится к громкому разрыву с супругой Полиной. Основные события развиваются вокруг спора о роскошном особняке на Рублевке и опеке над их тремя сыновьями.

Причины развода

Согласно информации из СМИ, причиной разрыва стали слухи о неверности Полины. В январе она завела отношения с бизнесменом, который был знаком с семьей. Эта измена стала настоящим ударом для Дмитрия, который, узнав о предательстве, временно уехал в Испанию. Однако вскоре он вернулся в Москву и начал подготовку к разводу.

Основные факты

• Супруги в браке 16 лет

• Причина развода — предпологаемая неверность Полины

• Дмитрий уехал в Испанию — реакция на предательство

Имущественные споры

Дмитрий Дибров не намерен покидать брак с пустыми руками, отмечает женский журнал Клео.ру. По информации издания, он планирует отсудить у жены роскошный особняк на Рублевке, стоимость которого составляет около 750 миллионов рублей.

Территория особняка включает в себя:

• Спа-зону

• Музыкальный салон

• Кинотеатр

• Уникальный интерьер, созданный собственноручно Дмитрием

Дибров утверждает, что именно он занимался ремонтом и отделкой дома, а Полина лишь выбрала его местоположение. Это может сыграть важную роль в судебном разбирательстве.

Опека над детьми

Помимо имущественного спора, Дмитрий также планирует добиться опеки над тремя сыновьями: 15-летним Александром, 11-летним Федором и 10-летним Ильей. Он хочет воспитывать детей самостоятельно, что может вызвать дополнительные сложности в процессе развода.

Интересные факты

• Возраст детей:

– Александр — 15 лет

– Федор — 11 лет

– Илья — 10 лет

• Адвокат Дмитрия — известный адвокат Александр Добровинский

Параллельно с действиями Диброва, упомянутый бизнесмен также подал иск о месте жительства детей, что добавляет напряженности в эту ситуацию.

Позиция Полины Дибровой

На данный момент Полина Диброва воздерживается от публичных комментариев по поводу развода. Она заявила, что выскажет свою позицию после 10 августа. Это создает дополнительный интерес к делу, которое уже называют одним из самых скандальных разводов этого года.

Шоу-бизнес в Telegram

6 августа 2025, 17:44
Дмитрий Дибров. Кадр: YouTube
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