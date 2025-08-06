Внезапный уход народного артиста России потряс всю страну – люди оплакивают любимого актера

Актера не стало в результате острой сердечной недостаточности. Сафронов оставил после себя богатое наследие и множество воспоминаний у зрителей и коллег.
Жизненный путь и карьера
Владимир Сафронов родился 15 сентября 1938 года и за свою жизнь стал знаковой фигурой в российском театре и кино. Он был не только талантливым актером, но и выдающимся педагогом, который смог объединить в себе множество ролей и обязанностей:
• Актерская карьера: Сафронов сыграл более 60 ролей на сцене Малого театра, где его мастерство и харизма завоевали сердца зрителей.
• Телевизионные проекты: в 1996–2004 годах он вел популярные телепередачи "Впрок" на НТВ и "Экспертиза", что сделало его знакомым лицом для широкой аудитории.
• Общественная деятельность: Артист активно участвовал в жизни культурной сферы, будучи членом художественного совета Министерства культуры СССР и Центральной ревизионной комиссии ВТО.
Творческие достижения
Сафронов стал известен благодаря своим ярким ролям в различных фильмах и театральных постановках. Зрители помнят его по следующим работам:
• Кинофильмы:
– "Осенние свадьбы"
– "Следствие ведут ЗнаТоКи. Мафия"
– "Разыскивается опасный преступник"
• Театральные роли:
– Погуляев в "Пучине"
– Борис в "Грозе"
– Досужев в "Доходном месте"
– Разновесов в "Не было ни гроша, да вдруг алтын"
– Салай Салтаныч в "Последней жертве"
Каждая из этих ролей стала важной вехой в его карьере, демонстрируя его уникальный талант и способность создавать многослойные образы.
Наследие
У Владимира Алексеевича остались родные, которые будут помнить его как любящего мужа, отца и деда. В его семье остались:
• Жена Ирина
• Сын Владимир
• Дочь Юлия
• Внук Егор
Скорбь о потере великого артиста ощущает не только его семья, но и многочисленные поклонники, коллеги по сцене, а также весь коллектив Малого театра.
Прощание с мастером
На официальном сайте Малого театра было опубликовано соболезнование, в котором подчеркивается, что Владимира Алексеевича будет не хватать всем. Его невероятная харизма и жизнелюбие оставили глубокий след в сердцах тех, кто имел счастье работать с ним или просто видеть его на сцене.