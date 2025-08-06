Внезапный уход народного артиста России потряс всю страну – люди оплакивают любимого актера

Мир искусства понес невосполнимую утрату. Ушел из жизни народный артист России Владимир Алексеевич Сафронов.

Актера не стало в результате острой сердечной недостаточности. Сафронов оставил после себя богатое наследие и множество воспоминаний у зрителей и коллег.

Жизненный путь и карьера

Владимир Сафронов родился 15 сентября 1938 года и за свою жизнь стал знаковой фигурой в российском театре и кино. Он был не только талантливым актером, но и выдающимся педагогом, который смог объединить в себе множество ролей и обязанностей:

• Актерская карьера: Сафронов сыграл более 60 ролей на сцене Малого театра, где его мастерство и харизма завоевали сердца зрителей.

• Телевизионные проекты: в 1996–2004 годах он вел популярные телепередачи "Впрок" на НТВ и "Экспертиза", что сделало его знакомым лицом для широкой аудитории.

• Общественная деятельность: Артист активно участвовал в жизни культурной сферы, будучи членом художественного совета Министерства культуры СССР и Центральной ревизионной комиссии ВТО.

Творческие достижения

Сафронов стал известен благодаря своим ярким ролям в различных фильмах и театральных постановках. Зрители помнят его по следующим работам:

• Кинофильмы:

– "Осенние свадьбы"

– "Следствие ведут ЗнаТоКи. Мафия"

– "Разыскивается опасный преступник"

• Театральные роли:

– Погуляев в "Пучине"

– Борис в "Грозе"

– Досужев в "Доходном месте"

– Разновесов в "Не было ни гроша, да вдруг алтын"

– Салай Салтаныч в "Последней жертве"

Каждая из этих ролей стала важной вехой в его карьере, демонстрируя его уникальный талант и способность создавать многослойные образы.

Наследие

У Владимира Алексеевича остались родные, которые будут помнить его как любящего мужа, отца и деда. В его семье остались:

• Жена Ирина

• Сын Владимир

• Дочь Юлия

• Внук Егор

Скорбь о потере великого артиста ощущает не только его семья, но и многочисленные поклонники, коллеги по сцене, а также весь коллектив Малого театра.

Прощание с мастером

На официальном сайте Малого театра было опубликовано соболезнование, в котором подчеркивается, что Владимира Алексеевича будет не хватать всем. Его невероятная харизма и жизнелюбие оставили глубокий след в сердцах тех, кто имел счастье работать с ним или просто видеть его на сцене.