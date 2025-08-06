6 августа 2025 года мир футбола потрясла трагическая новость: бывший полузащитник ушел из жизни в результате обстрела. Эта утрата стала очередным ударом для спорта.

Кто такой Сулейман Аль-Обейд?

Сулейман Аль-Обейд, которому на момент гибели был 41 год, оставил яркий след в истории палестинского футбола. За свою карьеру он провел 24 матча за национальную сборную, забив два гола. На клубном уровне выступал за команды чемпионата Палестины, где стал чемпионом и лучшим бомбардиром. В общей сложности за карьеру он забил более 100 голов, что принесло ему прозвища "Пеле палестинского футбола" и "палестинский Анри". Эти звания говорят о многом: Аль-Обейд был не просто игроком, а символом надежды и стойкости для своего народа.

Его вклад в спорт выходил за рамки статистики. В условиях ограниченных ресурсов и постоянной нестабильности он вдохновлял молодых спортсменов, показывая, что даже в трудные времена можно добиваться успеха. У Аль-Обейда остались жена, двое сыновей и три дочери, для которых он был не только звездой футбола, но и любящим отцом и мужем.

Трагедия в секторе Газа

Сулейман Аль-Обейд ушел из жизни в среду, 6 августа 2025 года, во время израильской атаки на юге сектора Газа. В тот момент он находился среди людей, ожидавших гуманитарную помощь. Эта деталь подчеркивает трагизм ситуации: человек, чья жизнь была посвящена спорту и вдохновению других, стал жертвой обстоятельств, далеких от футбольного поля.

Проблемы гуманитарной помощи

Уход из жизни Аль-Обейда также привлекла внимание к системе доставки гуманитарной помощи в секторе Газа. С весны 2025 года эту задачу выполняет Gaza Humanitarian Foundation (GHF), поддерживаемая Израилем и США. Но ООН и другие международные структуры критикуют GHF за избирательный подход к распределению помощи. По их данным, поставки осуществляются нерегулярно, что вынуждает местных жителей рисковать жизнью, чтобы получить базовые продукты.

Ситуация, в которой оказался Аль-Обейд, — это не единичный случай. Ожидание гуманитарной помощи в условиях конфликта часто становится опасным, а люди, оказавшиеся в таких местах, уязвимы перед внезапными атаками. Эта трагедия поднимает вопросы о необходимости более эффективных и безопасных механизмов поддержки населения.

Наследие Сулеймана Аль-Обейда

Утрата Сулеймана Аль-Обейда — это не только потеря для его семьи и палестинского футбола, но и напоминание о хрупкости жизни в условиях конфликта. Его карьера показала, что спорт может быть источником вдохновения даже в самые темные времена. Он был примером того, как талант и упорство помогают преодолевать преграды, будь то ограниченные условия для тренировок или постоянная угроза безопасности.

Палестинская футбольная ассоциация в своем заявлении отметила, что Аль-Обейд останется в памяти как одна из самых ярких звезд национального футбола. Его достижения на поле и вклад в развитие спорта в Палестине будут вдохновлять будущие поколения.