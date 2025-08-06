Легенда комиксов, чьи рисунки оживляли героев: прощание с великим мастером

Мир комиксов потерял одного из своих ярчайших представителей. Художник, чьи работы на протяжении более полувека вдохновляли читателей, оставил неизгладимый след в индустрии. Его талант превратил черно-белые страницы в живые истории, наполненные приключениями и эмоциями.

Начало пути: от мечты к реальности

Анджело Мария Риччи родился в 1946 году в небольшом городе Риети. Уже в юности страсть к рисованию определила его судьбу. Окончив Художественный институт, молодой художник решил рискнуть всем ради мечты. Без денег и связей, но с твердой уверенностью в своих силах, он переехал в Милан. Этот город стал для него не только новым домом, но и стартовой площадкой для блестящей карьеры. Вдохновленный работами итальянских мастеров комиксов, таких как Джаковитти, Риччи начал с создания юмористических иллюстраций, постепенно осваивая более реалистичный стиль.

Первые шаги в мире комиксов

Карьера Риччи началась в 1971 году с работы иллюстратором в издательстве L'Esperto. Тогда же он попробовал себя в жанре комиксов для взрослых, сотрудничая с Edifumetto. Его ранние работы отличались ярким юмором и динамичными линиями, что привлекло внимание издателей. В 1978–1979 годах иллюстрации для серии Redskate в журнале Corrier Boy закрепили его репутацию как художника, способного работать в разных стилях. Эти годы стали для него временем экспериментов и поиска собственного голоса в индустрии.

Расцвет творчества: от Мистера Но до Дьяволика

В 1980 году Риччи присоединился к престижному издательству Sergio Bonelli Editore. Его дебют в этом издательстве ознаменовался работой над серией Mister No, созданной Альфредо Кастелли. Спустя два года художник стал частью команды Martin Mystère, где его талант раскрылся в полной мере. С 1982 по 1993 год он создавал иллюстрации, которые сделали серию культовой среди поклонников комиксов.

После ухода из Bonelli Риччи продолжил сотрудничество с другими издательствами. В 1990-х годах он работал над Tiramolla и серией Young Indiana Jones для журнала Corriere dei Piccoli. В 2001 году начался один из самых значимых этапов его карьеры — сотрудничество с командой Diabolik. На протяжении более двух десятилетий он создавал истории о легендарном антигерое, пока в 2023 году не был вынужден оставить проект из-за проблем со здоровьем.

Наследие легенды комиксов

Творчество Риччи — это не только комиксы, но и культурное наследие, которое продолжает вдохновлять. Среди его последних работ выделяется графический роман Papa Sisto a fumetti, созданный в соавторстве с Микеле Росси. Этот проект, приуроченный к 500-летию со дня рождения Папы Сикста V, стал ярким финальным аккордом в карьере художника. Основные достижения.

Более 50 лет работы в индустрии комиксов.

Создание культовых историй для серий Mister No, Martin Mystère и Diabolik.

Уникальный стиль, сочетающий юмор и реализм.

Вклад в популяризацию итальянских комиксов за рубежом.

Последние годы и прощание

Анджело Мария Риччи ушел из жизни 4 августа 2025 года в городе Гроттаммаре, в возрасте 79 лет. Его уход стал невосполнимой потерей для мира комиксов, но наследие продолжает жить на страницах его работ. Истории о Мистере Но, Мартине Мистере и Дьяволике останутся с читателями навсегда, напоминая о таланте человека, который посвятил жизнь искусству.

Работы Риччи — это не просто рисунки, а целые миры, созданные с душой. Его путь от юного мечтателя из Риети до признанного мастера комиксов служит примером того, как страсть и упорство могут изменить жизнь. Сегодня, перелистывая страницы его комиксов, можно почувствовать, как оживают герои, созданные его рукой.