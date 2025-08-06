Лечилась больше года: таблетки не смогли помочь заразившейся туберкулезом Кате Семеновой

Все знают Катю Семенову как поэта, композитора, певицу. Но заниматься музыкой она никогда не планировала. И пение в ее жизни появилось случайно.

– Я хотела быть космонавтом, строителем БАМа, собирателем машины "Москвич", даже фигуристкой, хотя не умела кататься на коньках, – признается Катя. – Про музыку я даже не думала.

Но, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло – в молодом возрасте Семенова заразилась туберкулезом. Это инфекционное заболевание, вызываемое различными видами микобактерий из группы Mycobacterium tuberculosis complex, или иначе палочками Коха.

"Я лечилась больше года, но у меня такое строение организма, что на лекарства, которые предлагали в тубдиспансере, не было динамики", – вспоминает Катя.

Поэтому врачи предложили альтернативные методы лечения – можно было играть на флейте, надувать шарики, заниматься дыхательной гимнастикой Стрельниковой, принимать собачье сало, грецкие орехи и мед. А еще можно было петь.

"Пение я и выбрала, – вспоминает артистка. – Оно было мне привычно, поскольку старшая сестра, с которой я жила, пела в ансамбле песни и пляски имени Локтева. В итоге я притащила в тубдиспансер гитару, на которой сама научилась играть, и устроила там в "красном уголке" дискотеку под названием "Тубазид" – я знала много песен. А врачи услышали и сказали, что мне надо продолжать петь. Спасло меня и то, что у меня оказался очень большой – мужской – объем легких".

В итоге коварная болезнь отступила.