Лечилась больше года: таблетки не смогли помочь заразившейся туберкулезом Кате Семеновой

– Я хотела быть космонавтом, строителем БАМа, собирателем машины "Москвич", даже фигуристкой, хотя не умела кататься на коньках, – признается Катя. – Про музыку я даже не думала.
Но, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло – в молодом возрасте Семенова заразилась туберкулезом. Это инфекционное заболевание, вызываемое различными видами микобактерий из группы Mycobacterium tuberculosis complex, или иначе палочками Коха.
"Я лечилась больше года, но у меня такое строение организма, что на лекарства, которые предлагали в тубдиспансере, не было динамики", – вспоминает Катя.
Поэтому врачи предложили альтернативные методы лечения – можно было играть на флейте, надувать шарики, заниматься дыхательной гимнастикой Стрельниковой, принимать собачье сало, грецкие орехи и мед. А еще можно было петь.
"Пение я и выбрала, – вспоминает артистка. – Оно было мне привычно, поскольку старшая сестра, с которой я жила, пела в ансамбле песни и пляски имени Локтева. В итоге я притащила в тубдиспансер гитару, на которой сама научилась играть, и устроила там в "красном уголке" дискотеку под названием "Тубазид" – я знала много песен. А врачи услышали и сказали, что мне надо продолжать петь. Спасло меня и то, что у меня оказался очень большой – мужской – объем легких".
В итоге коварная болезнь отступила.