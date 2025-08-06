Названа главная ошибка в умывании, которая старит кожу быстрее всего: это не горячая вода и даже не мыло

Агурбаш перенесла дату свадьбы Тесты Мокрая Бузова восхитила зрителей Игры Сонник

Топ новостей недели

Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен Невосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительницаНевосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительница Вся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс ЧестиВся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс Чести Мир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеистМир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеист

Лента новостей

Среда 6 августа

13:43Названа главная ошибка в умывании, которая старит кожу быстрее всего: это не горячая вода и даже не мыло 13:01Тест: узнайте советский фильм по кадру с воздушными шарами 12:32Легенда комиксов, чьи рисунки оживляли героев: прощание с великим мастером 12:30Звезда хоккея, покорившая футбольные поля: невероятная история Олимпийского чемпиона 12:26Невосполнимая потеря для мирового футбола: ушел из жизни прославленный игрок 12:1110 триллеров, которые заставят вас затаить дыхание 12:07Лечилась больше года: таблетки не смогли помочь заразившейся туберкулезом Кате Семеновой 11:51Мир прощается с легендой: ушла из жизни звезда рестлинга 11:17Батарея смартфона будет держать заряд 2 дня: отключите всего одну настройку, о которой никто не думает 11:03В Москве оптимизировали движение с помощью светофоров по 85 адресам в этом году 10:51Тест: что сейчас нужно вашему "внутреннему ребенку"? 10:16Как привлечь деньги в дом: простой ритуал для финансовой удачи 09:57Не стало звезды мирового кинематографа – планета оплакивает талант, угасший в 33 года 09:44Неожиданно скончался известный на всю Россию "Охотник за бандами" 09:20Боль в спине уйдет, если выполнять всего одно упражнение в день 09:05Как тратить в супермаркете на 30% меньше: психологическая уловка, в которую попадаются 9 из 10 покупателей 08:54Мир потерял человека, который сверг диктатора, но сам унес в могилу тайну кровавой расправы 08:19Мировой кинематограф потерял звезду: ушел из жизни молодой актер 06:34Как заснуть за 2 минуты: армейский метод, о котором молчат сомнологи 03:48Ваш банк тихо списывает эти деньги: "галочка" в приложении, которая сэкономит вам тысячи 00:04Борис и Глеб пришли – хлеб поспел: что категорически нельзя делать 6 августа, чтобы не лишиться всех денег 21:28Не стало чемпиона мира по футболу – поклонники спорта провожают легенду в последний путь 20:55Омар Хайям объяснил, почему нельзя жить с вечной надеждой на будущее — не повторяйте эту ошибку 19:46Неожиданно ушел из жизни победитель Лиги Чемпионов: весь мир скорбит 19:09Ивлеева сделала заявление о возвращении после "голой вечеринки" – чем живет блогерша сегодня 18:28Тест: угадайте советские фильмы по стильной сумочке актрисы 16:38Не стало заслуженного артиста России – вся страна оплакивает редкий талант 15:33Почему мужья засматриваются на молодых девушек и уходят из семьи – внятное объяснение психологов 14:40Вечная память артистке: люди несут цветы к московскому дому Ренаты Литвиновой 13:56Код Евангелий взломан: как методы COVID-исследований меняют изучение древних текстов 13:55"Мой район" подготовил более 15 тысяч мероприятий в рамках форума "Москва 2030" 13:13Волосы перестанут выпадать и сечься: прекратите делать эту ошибку в душе, которую допускают почти все 12:34Ушел из жизни великий российский режиссер и гениальный педагог 12:20Голос фигурного катания умолк навсегда: трагически погиб комментатор Александр Гришин 12:04Прощание с легендой: ушла из жизни звезда Бродвея и обладательница 6 золотых дисков 11:45Конец красивой сказки: Кравец через суд лишает бывшую дочь громкой фамилии 11:39Этот простой способ поможет снизить давление за 3 минуты 11:27Заговоры на любовь мужчины на все случаи жизни 11:10Именно такая женщина создана для семьи: главный секрет идеала от Омара Хайяма 10:58Как нейтроны становятся оружием против рака: новая терапия выходит на уровень клиник 10:20Ваша одежда прослужит вдвое дольше: скрытая функция стиральной машины, о которой вы не знали 10:02Ушел из жизни голос Люка Скайуокера и Николаса Кейджа 09:41Простой способ привлечь деньги в свою жизнь – секретная гавайская техника 09:35В Москве проходит плановый ремонт подъездов многоквартирных домов 09:01Женился за две недели до смерти: ушел из жизни вокалист культовой рок-группы 80-х 08:07Трагедия в мире кинематографа: ушел из жизни актер, звезда сериалов от Netflix 06:06Правило "трех да": психологическая уловка, которая заставит любого с вами согласиться 03:34Тест: Хранитель советских рецептов. Узнаете ли вы блюдо по его секрету? 00:39Трофим Бессонник идет – работу несет: что категорически нельзя делать 5 августа, чтобы не навлечь беду 21:48Ушел из жизни известный на весь мир боксер – фанаты спорта оплакивают легенду ринга
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Названа главная ошибка в умывании, которая старит кожу быстрее всего: это не горячая вода и даже не мыло

Названа главная ошибка в умывании, которая старит кожу быстрее всего: это не горячая вода и даже не мыло
179

Каждый день миллионы женщин совершают эту ошибку после умывания, ускоряя появление морщин. Косметологи назвали привычку, которая вредит коже больше, чем неправильная косметика.

Мы тратим тысячи на антивозрастные кремы, боимся солнца и стараемся высыпаться. Мы знаем, что умываться горячей водой вредно, а агрессивное мыло разрушает защитный барьер кожи. Но что, если главный враг молодости скрывается в самом простом действии, которое мы совершаем дважды в день на автомате, даже не задумываясь?

Косметологи бьют тревогу: существует одна коварная привычка, которая сводит на нет усилия самой дорогой косметики и ускоряет появление морщин и дряблости. И это не то, чем вы умываетесь, а то, как вы это заканчиваете.

Прежде чем раскрыть главного виновника, давайте быстро разберемся с классическими "вредителями". Да, они по-прежнему опасны:

  • Горячая вода: лишает кожу естественных масел (липидов), разрушая ее защитный барьер. Результат — сухость, стянутость, покраснения и повышенная чувствительность.
  • Агрессивное мыло: щелочная среда обычного мыла нарушает здоровый кислотный баланс кожи (pH), делая ее уязвимой для бактерий и обезвоживания.

Но даже если вы умываетесь прохладной водой и используете самую нежную пенку, следующая ошибка способна перечеркнуть всю пользу.

Главный виновник старения

Все до банального просто. Та самая привычка, выработанная с детства, — интенсивно растирать лицо полотенцем после умывания — является актом ежедневного саботажа против вашей кожи.

Кажется, что в этом такого? Но для нежной кожи лица это настоящее механическое насилие. Вот что происходит в этот момент:

  1. Растяжение кожи. Когда вы с силой трете и тянете кожу, вы буквально растягиваете ее. Представьте, что вы каждый день понемногу растягиваете тонкую ткань — со временем она потеряет форму. То же самое происходит с кожей: она теряет эластичность и упругость.
  2. Разрушение коллагена и эластина. Эти волокна — каркас нашей кожи. Грубое механическое воздействие повреждает их хрупкую структуру. Чем меньше коллагена, тем больше морщин и глубже заломы.
  3. Микротравмы. Жесткие ворсинки полотенца царапают верхний слой эпидермиса, создавая микроскопические повреждения. Это нарушает защитную функцию кожи, провоцирует воспаления и раздражения.

По сути, каждый раз, когда вы растираете лицо полотенцем, вы добровольно делаете своей коже "анти-массаж", который не омолаживает, а наоборот, приближает гравитационный птоз (провисание тканей).

Как правильно?

Спасение — в смене всего одного движения. Замените растирание на деликатное промакивание.

  • Шаг 1: Используйте отдельное полотенце для лица. Оно должно быть мягким (идеально — из микрофибры или гладкого хлопка) и всегда чистым. Менять его нужно раз в 2-3 дня.
  • Шаг 2: Не трите! После умывания нежно приложите полотенце к лицу и легкими прижимающими движениями промокните влагу. Позвольте ткани самой впитать воду.
  • Шаг 3: Оставьте кожу слегка влажной. Это идеальное состояние для нанесения сыворотки или крема. Влага поможет активным компонентам глубже проникнуть в кожу и «запечатает» гидратацию внутри.

Это простое изменение в рутине не будет стоить вам ни копейки, но в долгосрочной перспективе даст более заметный результат, чем многие дорогие процедуры. Ведь секрет молодости кожи — не только в том, что мы на нее наносим, но и в том, как бережно мы к ней прикасаемся.

Шоу-бизнес в Telegram

6 августа 2025, 13:43
Фото: freepik.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Тест: узнайте советский фильм по кадру с воздушными шарами

Тест: узнайте советский фильм по кадру с воздушными шарами
Воздушные шары в советском кино – это не просто реквизит. Это символ праздника, прощания с детством, сказочного полета или даже инопланетного визита. Вспомните эти кадры и проверьте, насколько вы наблюдательный киноман. Вопросы1.

Легенда комиксов, чьи рисунки оживляли героев: прощание с великим мастером

Легенда комиксов, чьи рисунки оживляли героев: прощание с великим мастером
Мир комиксов потерял одного из своих ярчайших представителей. Художник, чьи работы на протяжении более полувека вдохновляли читателей, оставил неизгладимый след в индустрии. Его талант превратил черно-белые страницы в живые истории, наполненные приключениями и эмоциями. Начало пути: от мечты к реальности Анджело Мария Риччи родился в 1946 году в небольшом городе Риети.

Звезда хоккея, покорившая футбольные поля: невероятная история Олимпийского чемпиона

Звезда хоккея, покорившая футбольные поля: невероятная история Олимпийского чемпиона
В послевоенные годы Советский Союз воспитал целое поколение людей, для которых спорт был не просто увлечением, а образом жизни. Дети, росшие в те времена, не знали гаджетов и телевизоров, а свободное время проводили на улице, бегая, играя и соревнуясь. Именно в такой среде формировались характеры будущих чемпионов, чьи имена навсегда вошли в историю спорта. Среди них был человек, чья судьба удивляет даже сегодня: легендарный хоккеист, который добился невероятных успехов не только на льду, но и на футбольном поле. Детство в движении: начало спортивного пути Вячеслав Старшинов, родившийся 6 мая 1940 года, с ранних лет был частью того самого поколения, закаленного улицей.

Невосполнимая потеря для мирового футбола: ушел из жизни прославленный игрок

Невосполнимая потеря для мирового футбола: ушел из жизни прославленный игрок
5 августа 2025 года футбольный мир погрузился в скорбь. Скончался выдающийся нападающий, чья карьера определила золотую эпоху футбола. В возрасте 82 лет он оставил неизгладимый след в истории спорта и в сердцах болельщиков. Жизнь, отданная футболу Уве Киндвалл родился 16 мая 1943 года, начал карьеру в клубе "Норрчепинг", где быстро проявил себя как талантливый форвард.

10 триллеров, которые заставят вас затаить дыхание

10 триллеров, которые заставят вас затаить дыхание
Триллеры – это жанр, который держит в напряжении до последней минуты. В отличие от ужастиков с их пугающими монстрами или боевиков с бесконечными погонями, триллеры играют на нервах, погружая в запутанные сюжеты и неожиданные повороты. В этой подборке собраны фильмы разных эпох и поджанров – от классики американского кинематографа до современных шедевров. Каждый из них способен увлечь, заставить задуматься и переживать за героев. "Окно во двор" (1954) Фильм Альфреда Хичкока, снятый по рассказу Уильяма Айриша, считается эталоном детективного триллера.

Выбор читателей

05/08ВтрНе стало заслуженного артиста России – вся страна оплакивает редкий талант 04/08ПндУшла из жизни жемчужина телеканала "Культура" – страна потеряла еще одного выдающегося творца 05/08ВтрВечная память артистке: люди несут цветы к московскому дому Ренаты Литвиновой 04/08ПндРасход топлива упадет на 20%: простая кнопка в вашем авто, которую 90% водителей используют неправильно 04/08ПндРезко сдавшего Розенбаума экстренно доставили в больницу в Москве 06/08СрдМир потерял человека, который сверг диктатора, но сам унес в могилу тайну кровавой расправы